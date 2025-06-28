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Прапор України і стяг морських піхотинців замайорів над тимчасово окупованою Херсонщиною в День Конституції. ВIДЕО
До Дня Конституції України пілоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України здійснили символічну, але показову операцію на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині.
Під час вильоту над ворожою територією військові підняли Державний Прапор України та стяг своєї бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Акція стала чітким сигналом: Україна залишається єдиною, суверенною і непохитною державою. Незалежно від тимчасових обставин, Збройні Сили продовжують боротьбу за кожен клаптик окупованої території.
Топ коментарі
+13 Стальной Детройт #608754
показати весь коментар28.06.2025 14:13 Відповісти Посилання
+7 Иван Сулима
показати весь коментар28.06.2025 14:33 Відповісти Посилання
+6 Грицько Злий
показати весь коментар28.06.2025 14:04 Відповісти Посилання
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...тимчасово замайорив чи наскільки тимчасово окупованою?
Замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння
як анал- табу