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Прапор України і стяг морських піхотинців замайорів над тимчасово окупованою Херсонщиною в День Конституції. ВIДЕО

До Дня Конституції України пілоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України здійснили символічну, але показову операцію на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині.

Під час вильоту над ворожою територією військові підняли Державний Прапор України та стяг своєї бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Акція стала чітким сигналом: Україна залишається єдиною, суверенною і непохитною державою. Незалежно від тимчасових обставин, Збройні Сили продовжують боротьбу за кожен клаптик окупованої території.

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Автор: 

ВМС (1408) Україна (5990) прапор (488) День Конституції (76) Херсонська область (5947)


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Топ коментарі
+13
Ото показуха, в нас як і цапів, хлібом не годуй дай показуху влаштувати.
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28.06.2025 14:13 Відповісти
+7
Вітаю з Днем Конституції!(яку хриплявий повісив на паузу в свойому сартирі)
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28.06.2025 14:33 Відповісти
+6
Для особо одарЬЙОнних повторюю:
Замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.
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28.06.2025 14:04 Відповісти
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...замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.

...тимчасово замайорив чи наскільки тимчасово окупованою?
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28.06.2025 13:53 Відповісти
Для особо одарЬЙОнних повторюю:
Замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.
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28.06.2025 14:04 Відповісти
Така собі перемога... (
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28.06.2025 14:08 Відповісти
Ото показуха, в нас як і цапів, хлібом не годуй дай показуху влаштувати.
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28.06.2025 14:13 Відповісти
безглуздо наражають людей смертельну загрозу життю цим показовим непотрібним піаром
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28.06.2025 17:17 Відповісти
Що, жовті та сині кульки скінчилися?
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28.06.2025 14:27 Відповісти
Вітаю з Днем Конституції!(яку хриплявий повісив на паузу в свойому сартирі)
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28.06.2025 14:33 Відповісти
На телемарафете реклама до дня конституції з різними ведучими де вони цитуюють статті з неї. І там корочє спортивний журналістъ і каже:
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння як анал - табу
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28.06.2025 14:54 Відповісти
Меншовартісний планктон у коментах заковбасило від українського прапора.
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28.06.2025 15:13 Відповісти
Дякую за комент! а планктон - це ви якось щедро по доброму,,)
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28.06.2025 16:12 Відповісти
На українські свята ватро з дронів розкидувати прапорці з великої висоти у вітряну погоду. І безпечно, і дієво.
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28.06.2025 15:36 Відповісти
Піар акції з можливими людськими жертвами. Десь це вже було? Крим 2023..
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28.06.2025 16:42 Відповісти
Вже важко святкувати Констітуцію України після того, як українська більшість обрала клоуна презедентом України і у перший рік своєї каденції майже всі шоубізнеса послухали гнидву та співали і танцювали на Прапорі України. А це був ще 19 рік, а це ще діяли Мінськи домовленості і придурки навіть не мріяли, шо те про шо вони мріяли прийде у 22. Ніхто не зробив огідніше для України, ніж проросіська більшість України. Доля. Хуже не буде.
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28.06.2025 17:46 Відповісти
 
 