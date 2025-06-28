Прапор України і стяг морських піхотинців замайорів над тимчасово окупованою Херсонщиною в День Конституції. ВIДЕО

До Дня Конституції України пілоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України здійснили символічну, але показову операцію на тимчасово окупованій лівобережній Херсонщині.

Під час вильоту над ворожою територією військові підняли Державний Прапор України та стяг своєї бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Акція стала чітким сигналом: Україна залишається єдиною, суверенною і непохитною державою. Незалежно від тимчасових обставин, Збройні Сили продовжують боротьбу за кожен клаптик окупованої території.

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