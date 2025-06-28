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Воїни 3 ОШБр вистежили та атакували російську зенітну установку "Шилка", а також танк, БМП, міномет. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади вистежили і знищили російську зенітну установку "Шилка", якою окупанти прикривали свої війська.
Також воїни знищили танку, БМП, міномет, Урал і "буханку", інформує Цензор.НЕТ.
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Верховный ШИЛ КОСТЮМ для саммита НАТО
И об этом ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ говорила вся Украина несколько дней
А о том ,какой паханиной занимаются больше 3 лет ЗСУ
Напишут несколько строк
Которые практически никто и не прочитает ...
Війна в Україні, то не для них, вони ж заброньовані!