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Воїни 3 ОШБр вистежили та атакували російську зенітну установку "Шилка", а також танк, БМП, міномет. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади вистежили і знищили російську зенітну установку "Шилка", якою окупанти прикривали свої війська.

Також воїни знищили танку, БМП, міномет, Урал і "буханку", інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили 39 танків, 78 ББМ, 124 артилерійські системи, 14 систем ППО. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) 3 Окрема штурмова бригада (467)


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А в это время в Киеве
Верховный ШИЛ КОСТЮМ для саммита НАТО
И об этом ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ говорила вся Украина несколько дней
А о том ,какой паханиной занимаются больше 3 лет ЗСУ
Напишут несколько строк
Которые практически никто и не прочитает ...
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28.06.2025 13:30 Відповісти
А у цей час, для осіб на державній службі, зокрема, категорії «А і Б», у КМУ, ВРУ, ОПУ, ГПУ, РНБОУ,… в суботу+неділю, вихідні дні!!
Війна в Україні, то не для них, вони ж заброньовані!
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28.06.2025 14:18 Відповісти
Скоріше за все автор помиляється. На 0:15 - 0:17 відео не Шилка а скоріше за все ЗУ-23-2 на базі можливо МТЛБ. Зверніть увагу на 2 короби з патронами праворуч і ліворуч від двох стволів. У ЗСУ-23-4 повинно бути 4 стволи і подача снарядів трохи по іншому. Крім того в роботі у Шилки башта повинна повертатися на 360 градусів а на відео все обшите металом і решіткою наглухо. З такою обшивкою Шилка працювати не зможе. Та й радара не видно. Це більше схоже на вогневу підтримку піхоти.
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28.06.2025 15:11 Відповісти
Добре що знищили.
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28.06.2025 15:19 Відповісти
 
 