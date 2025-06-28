Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили 39 танків, 78 ББМ, 124 артилерійські системи, 14 систем ППО. ВIДЕО
Спецпризначенці Служби безпеки України лише за два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили: 39 танків, 78 ББМ, 124 артилерійські системи і РСЗВ, 14 систем ППО, 10 засобів РЕБ/РЕР, 649 одиниць автотранспорту, 50 БпЛА та 186 антен зв’язку, 838 ворожих позицій та укріплень, 17 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами
Крім того, на їхньому рахунку 842 ліквідованих окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
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Хоча.
Абрам (90 років) - розказував Мойші (89 років) - що він до своєї Сари 6 раз за ніч в гості ходить.
Одна проблема.
Мойша в то не вірить.
А може то правда??
А може Абрама влало паралізувало??