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Спецпризначенці СБУ за два тижні знищили 39 танків, 78 ББМ, 124 артилерійські системи, 14 систем ППО. ВIДЕО

Спецпризначенці Служби безпеки України лише за два тижні ударними дронами та іншими вогневими засобами уразили: 39 танків, 78 ББМ, 124 артилерійські системи і РСЗВ, 14 систем ППО, 10 засобів РЕБ/РЕР, 649 одиниць автотранспорту, 50 БпЛА та 186 антен зв’язку, 838 ворожих позицій та укріплень, 17 складів із боєприпасами та 7 складів із паливно-мастильними матеріалами

Крім того, на їхньому рахунку 842 ліквідованих окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили міномет, наземний дрон, укриття з особовим складом ворога на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) СБУ (13056) знищення (7702)


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То це більша частина від всіх знищених за два тижні кацапських танків і ППО! Чудово хлопці попрацювали, аби не зурочити.
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28.06.2025 13:09 Відповісти
Якщо чесно - терпеба розігнати ЗСУ - і залишити тільки СБУ.
Хоча.
Абрам (90 років) - розказував Мойші (89 років) - що він до своєї Сари 6 раз за ніч в гості ходить.
Одна проблема.
Мойша в то не вірить.
А може то правда??
А може Абрама влало паралізувало??
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28.06.2025 13:53 Відповісти
Ще як вихід - Малюка - Головкомом поставити - може більше толку буде чим від всранського
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28.06.2025 13:55 Відповісти
 
 