Бійці 5 ОШБр знищили міномет, наземний дрон, укриття з особовим складом ворога на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Оператори FPV-дронів 5 окремої штурмової бригади продовжують завдавати високоточних ударів по позиціях противника на Краматорському напрямку.
Було уражено: міномет, наземний дрон противника, укриття з особовим складом, інформує Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль