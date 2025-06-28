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Бійці 5 ОШБр знищили міномет, наземний дрон, укриття з особовим складом ворога на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Оператори FPV-дронів 5 окремої штурмової бригади продовжують завдавати високоточних ударів по позиціях противника на Краматорському напрямку.

Було уражено: міномет, наземний дрон противника, укриття з особовим складом, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нацгвардійці ліквідували групу окупантів, які хотіли прорватися до українських позицій під Покровськом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) 5 ОШБр (118)


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