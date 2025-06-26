Нацгвардійці ліквідували групу окупантів, які хотіли прорватися до українських позицій під Покровськом. ВIДЕО

Під Покровськом підрозділи Сил оборони продовжують завдавати точкових ударів по противнику за допомогою дронів. Оператори БпЛА підрозділу "Спартан" ефективно виявляють та знищують групи російських військових, які намагаються прорватися до українських позицій.

Частина окупантів намагається сховатися в зруйнованих будівлях або біля тіл загиблих товаришів. Інші вдаються до хаотичних і неуспішних спроб захиститися від дронів. Проте жодні дії не допомагають уникнути ударів — безпілотники влучно уражають цілі, інформує Цензор.НЕТ.

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