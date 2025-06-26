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Нацгвардійці ліквідували групу окупантів, які хотіли прорватися до українських позицій під Покровськом. ВIДЕО

Під Покровськом підрозділи Сил оборони продовжують завдавати точкових ударів по противнику за допомогою дронів. Оператори БпЛА підрозділу "Спартан" ефективно виявляють та знищують групи російських військових, які намагаються прорватися до українських позицій.

Частина окупантів намагається сховатися в зруйнованих будівлях або біля тіл загиблих товаришів. Інші вдаються до хаотичних і неуспішних спроб захиститися від дронів. Проте жодні дії не допомагають уникнути ударів — безпілотники влучно уражають цілі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наша авіація знищила командний пункт батальйону противника на Південному напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) Національна гвардія (1590)


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чи хочуть уськіє войни спросітє ви у сатани
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26.06.2025 00:09 Відповісти
і пішла волна - азовця теж побила руда потвора 3 руді потвори
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26.06.2025 00:40 Відповісти
дванадцятиє-бальники.
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26.06.2025 01:35 Відповісти
батько копанку викопали -на тих карасях родина може триматися завжди.....
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26.06.2025 03:03 Відповісти
любив бо її родину! - ми памьтаємо, батько!
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26.06.2025 03:15 Відповісти
Московіти прутіна, вдерлися убивати Українців, аж воно он, як у них, «неловко вийшло»! Кари, окупантам з московії, страшної кари!
Слава Україні!!
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26.06.2025 07:26 Відповісти
Росіянам час йти на Китай. По перше він більший, там тепло і холодильників і унітазів в мільйон разів більше ніж в Україні. Розвертайтеся і йдіть.до сі в гості.
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26.06.2025 09:04 Відповісти
Бідні дерева, ях так луплять через кацапів
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26.06.2025 15:47 Відповісти
 
 