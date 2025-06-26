Нацгвардейцы ликвидировали группу оккупантов, которые хотели прорваться к украинским позициям под Покровском. ВИДЕО

Под Покровском подразделения Сил обороны продолжают наносить точечные удары по противнику с помощью дронов. Операторы БпЛА подразделения "Спартан" эффективно обнаруживают и уничтожают группы российских военных, которые пытаются прорваться к украинским позициям.

Часть оккупантов пытается спрятаться в разрушенных зданиях или возле тел погибших товарищей. Другие прибегают к хаотичным и неуспешным попыткам защититься от дронов. Однако никакие действия не помогают избежать ударов - беспилотники метко поражают цели, информирует Цензор.НЕТ.

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