РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7328 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
7 332 8

Нацгвардейцы ликвидировали группу оккупантов, которые хотели прорваться к украинским позициям под Покровском. ВИДЕО

Под Покровском подразделения Сил обороны продолжают наносить точечные удары по противнику с помощью дронов. Операторы БпЛА подразделения "Спартан" эффективно обнаруживают и уничтожают группы российских военных, которые пытаются прорваться к украинским позициям.

Часть оккупантов пытается спрятаться в разрушенных зданиях или возле тел погибших товарищей. Другие прибегают к хаотичным и неуспешным попыткам защититься от дронов. Однако никакие действия не помогают избежать ударов - беспилотники метко поражают цели, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Наша авиация уничтожила командный пункт батальона противника на Южном направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) Национальная гвардия (2179)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чи хочуть уськіє войни спросітє ви у сатани
показать весь комментарий
26.06.2025 00:09 Ответить
і пішла волна - азовця теж побила руда потвора 3 руді потвори
показать весь комментарий
26.06.2025 00:40 Ответить
дванадцятиє-бальники.
показать весь комментарий
26.06.2025 01:35 Ответить
батько копанку викопали -на тих карасях родина може триматися завжди.....
показать весь комментарий
26.06.2025 03:03 Ответить
любив бо її родину! - ми памьтаємо, батько!
показать весь комментарий
26.06.2025 03:15 Ответить
Московіти прутіна, вдерлися убивати Українців, аж воно он, як у них, «неловко вийшло»! Кари, окупантам з московії, страшної кари!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
26.06.2025 07:26 Ответить
Росіянам час йти на Китай. По перше він більший, там тепло і холодильників і унітазів в мільйон разів більше ніж в Україні. Розвертайтеся і йдіть.до сі в гості.
показать весь комментарий
26.06.2025 09:04 Ответить
Бідні дерева, ях так луплять через кацапів
показать весь комментарий
26.06.2025 15:47 Ответить
 
 