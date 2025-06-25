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Наша авиация уничтожила командный пункт батальона противника на южном направлении. ВИДЕО
На южном направлении украинская авиация продолжает наносить точечные удары по силам противника. Благодаря слаженной работе разведки был обнаружен батальонный командный пункт российских захватчиков. Противник сосредоточил в заброшенном здании личный состав и оборудование.
Информацию о координатах цели оперативно передали экипажу МиГ-29. Боевой самолет выполнил точное поражение объекта, в результате чего командный пункт и живая сила противника были уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.
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