Наша авіація знищила командний пункт батальйону противника на Південному напрямку. ВIДЕО

На південному напрямку українська авіація продовжує завдавати точкових ударів по силах противника. Завдяки злагодженій роботі розвідки було виявлено батальйонний командний пункт російських загарбників. Противник зосереджував у покинутій будівлі особовий склад та обладнання.

Інформацію про координати цілі оперативно передали екіпажу МіГ-29. Бойовий літак виконав точне ураження об’єкта, в результаті чого командний пункт і жива сила противника були знищені, інформує Цензор.НЕТ.

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