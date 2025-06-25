6 426 15
Наша авіація знищила командний пункт батальйону противника на Південному напрямку. ВIДЕО
На південному напрямку українська авіація продовжує завдавати точкових ударів по силах противника. Завдяки злагодженій роботі розвідки було виявлено батальйонний командний пункт російських загарбників. Противник зосереджував у покинутій будівлі особовий склад та обладнання.
Інформацію про координати цілі оперативно передали екіпажу МіГ-29. Бойовий літак виконав точне ураження об’єкта, в результаті чого командний пункт і жива сила противника були знищені, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Виталий #548501
показати весь коментар25.06.2025 23:01 Відповісти Посилання
+7 Грицько Злий
показати весь коментар25.06.2025 22:55 Відповісти Посилання
+6 Bad Robot
показати весь коментар25.06.2025 22:52 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Bad Robot
показати весь коментар25.06.2025 22:52 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Vik Tor #521724
показати весь коментар25.06.2025 22:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар25.06.2025 23:34 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Usp Bu
показати весь коментар26.06.2025 09:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Грицько Злий
показати весь коментар25.06.2025 22:55 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Лантух
показати весь коментар25.06.2025 23:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alex Zverev #512929
показати весь коментар25.06.2025 22:56 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Amber
показати весь коментар25.06.2025 22:58 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар25.06.2025 23:01 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Frodo173
показати весь коментар26.06.2025 12:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Jaroslav Tomson
показати весь коментар26.06.2025 00:04 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Сергей Шкуропат #515741
показати весь коментар26.06.2025 03:48 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Андрій Макогон
показати весь коментар26.06.2025 10:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
shokolad
показати весь коментар26.06.2025 12:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Jeugen Schorf
показати весь коментар26.06.2025 14:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль