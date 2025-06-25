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Новости Ситуация на фронте
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Наша авиация уничтожила командный пункт батальона противника на южном направлении. ВИДЕО

На южном направлении украинская авиация продолжает наносить точечные удары по силам противника. Благодаря слаженной работе разведки был обнаружен батальонный командный пункт российских захватчиков. Противник сосредоточил в заброшенном здании личный состав и оборудование.

Информацию о координатах цели оперативно передали экипажу МиГ-29. Боевой самолет выполнил точное поражение объекта, в результате чего командный пункт и живая сила противника были уничтожены, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Главное управление разведки показало уникальные кадры работы отечественных беспилотников. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2871) армия РФ (19892) уничтожение (7390)


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Топ комментарии
+9
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25.06.2025 23:01 Ответить
+7
ЗаіПашили нараз! СлаваЗСУ!
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25.06.2025 22:55 Ответить
+6
👍👍👍👌👌
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25.06.2025 22:52 Ответить
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👍👍👍👌👌
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25.06.2025 22:52 Ответить
а яке місто окуповане настільки розбите на півдні?
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25.06.2025 22:55 Ответить
Українське, розбите московітами-окупантами!
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25.06.2025 23:34 Ответить
після твоїх андрофагів не залишається нічого, тобто окуповувати нічого, крім своєї могили...
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26.06.2025 09:23 Ответить
ЗаіПашили нараз! СлаваЗСУ!
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25.06.2025 22:55 Ответить
Геп! І мерзенні душі москалів вже в пеклі !
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25.06.2025 23:26 Ответить
Гааарна робота!
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25.06.2025 22:56 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.06.2025 22:58 Ответить
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25.06.2025 23:01 Ответить
Це не воно. Те, що нещодавно показали - це Су-24 з КАБ 500 з "крильцями". А тут працював Міг29 французським "молотком" )
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26.06.2025 12:11 Ответить
Прекрасна подія! Як би це було кожного дня
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26.06.2025 00:04 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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26.06.2025 03:48 Ответить
Добра новина. Але москалів не варто називати противником. Це на навчаннях є умовний противник якщо калькувати чужинську мову. А в України на фронті є' ворог.
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26.06.2025 10:06 Ответить
Молодці хлопці!! КРАСІВАЄ!
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26.06.2025 12:27 Ответить
Якщо одразу не скористатися знищенням КСП, то операція не вартуватиме бомби.
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26.06.2025 14:28 Ответить
 
 