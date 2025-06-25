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Наша авіація знищила командний пункт батальйону противника на Південному напрямку. ВIДЕО

На південному напрямку українська авіація продовжує завдавати точкових ударів по силах противника. Завдяки злагодженій роботі розвідки було виявлено батальйонний командний пункт російських загарбників. Противник зосереджував у покинутій будівлі особовий склад та обладнання.

Інформацію про координати цілі оперативно передали екіпажу МіГ-29. Бойовий літак виконав точне ураження об’єкта, в результаті чого командний пункт і жива сила противника були знищені, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Головне управління розвідки показало унікальні кадри роботи вітчизняних безпілотників. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4196) армія рф (18036) знищення (7696)


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Топ коментарі
+9
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25.06.2025 23:01 Відповісти
+7
ЗаіПашили нараз! СлаваЗСУ!
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25.06.2025 22:55 Відповісти
+6
👍👍👍👌👌
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25.06.2025 22:52 Відповісти
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25.06.2025 22:52 Відповісти
а яке місто окуповане настільки розбите на півдні?
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25.06.2025 22:55 Відповісти
Українське, розбите московітами-окупантами!
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25.06.2025 23:34 Відповісти
після твоїх андрофагів не залишається нічого, тобто окуповувати нічого, крім своєї могили...
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26.06.2025 09:23 Відповісти
ЗаіПашили нараз! СлаваЗСУ!
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25.06.2025 22:55 Відповісти
Геп! І мерзенні душі москалів вже в пеклі !
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25.06.2025 23:26 Відповісти
Гааарна робота!
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25.06.2025 22:56 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.06.2025 22:58 Відповісти
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25.06.2025 23:01 Відповісти
Це не воно. Те, що нещодавно показали - це Су-24 з КАБ 500 з "крильцями". А тут працював Міг29 французським "молотком" )
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26.06.2025 12:11 Відповісти
Прекрасна подія! Як би це було кожного дня
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26.06.2025 00:04 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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26.06.2025 03:48 Відповісти
Добра новина. Але москалів не варто називати противником. Це на навчаннях є умовний противник якщо калькувати чужинську мову. А в України на фронті є' ворог.
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26.06.2025 10:06 Відповісти
Молодці хлопці!! КРАСІВАЄ!
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26.06.2025 12:27 Відповісти
Якщо одразу не скористатися знищенням КСП, то операція не вартуватиме бомби.
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26.06.2025 14:28 Відповісти
 
 