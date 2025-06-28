РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7692 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
596 0

Бойцы 5 ОШБр уничтожили миномет, наземный дрон, укрытие с личным составом врага на Краматорском направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 5 отдельной штурмовой бригады продолжают наносить высокоточные удары по позициям противника на Краматорском направлении.

Было поражено: миномет, наземный дрон противника, укрытие с личным составом, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Нацгвардейцы ликвидировали группу оккупантов, которые хотели прорваться к украинским позициям под Покровском. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) уничтожение (7390) 5 ОШБр (116)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 