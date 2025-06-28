Бойцы 5 ОШБр уничтожили миномет, наземный дрон, укрытие с личным составом врага на Краматорском направлении. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 5 отдельной штурмовой бригады продолжают наносить высокоточные удары по позициям противника на Краматорском направлении.
Было поражено: миномет, наземный дрон противника, укрытие с личным составом, информирует Цензор.НЕТ.
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