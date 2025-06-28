Спецназовцы СБУ за две недели уничтожили 39 танков, 78 ББМ, 124 артиллерийские системы, 14 систем ПВО. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины только за две недели ударными дронами и другими огневыми средствами поразили: 39 танков, 78 ББМ, 124 артиллерийские системы и РСЗО, 14 систем ПВО, 10 средств РЭБ/РЭР, 649 единиц автотранспорта, 50 БПЛА и 186 антенн связи, 838 вражеских позиций и укреплений, 17 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.

Кроме того, на их счету 842 ликвидированных оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.

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