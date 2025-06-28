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Спецназовцы СБУ за две недели уничтожили 39 танков, 78 ББМ, 124 артиллерийские системы, 14 систем ПВО. ВИДЕО
Спецназовцы Службы безопасности Украины только за две недели ударными дронами и другими огневыми средствами поразили: 39 танков, 78 ББМ, 124 артиллерийские системы и РСЗО, 14 систем ПВО, 10 средств РЭБ/РЭР, 649 единиц автотранспорта, 50 БПЛА и 186 антенн связи, 838 вражеских позиций и укреплений, 17 складов с боеприпасами и 7 складов с горюче-смазочными материалами.
Кроме того, на их счету 842 ликвидированных оккупанта, информирует Цензор.НЕТ.
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Хоча.
Абрам (90 років) - розказував Мойші (89 років) - що він до своєї Сари 6 раз за ніч в гості ходить.
Одна проблема.
Мойша в то не вірить.
А може то правда??
А може Абрама влало паралізувало??