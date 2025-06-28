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Воины 3 ОШБр выследили и атаковали российскую зенитную установку "Шилка", а также танк, БМП, миномет. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выследили и уничтожили российскую зенитную установку "Шилка", которой оккупанты прикрывали свои войска.
Также воины уничтожили танк, БМП, миномет, Урал и "буханку", информирует Цензор.НЕТ.
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Верховный ШИЛ КОСТЮМ для саммита НАТО
И об этом ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ говорила вся Украина несколько дней
А о том ,какой паханиной занимаются больше 3 лет ЗСУ
Напишут несколько строк
Которые практически никто и не прочитает ...
Війна в Україні, то не для них, вони ж заброньовані!