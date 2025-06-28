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Воины 3 ОШБр выследили и атаковали российскую зенитную установку "Шилка", а также танк, БМП, миномет. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады выследили и уничтожили российскую зенитную установку "Шилка", которой оккупанты прикрывали свои войска.

Также воины уничтожили танк, БМП, миномет, Урал и "буханку", информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Спецназовцы СБУ за две недели уничтожили 39 танков, 78 ББМ, 124 артиллерийские системы, 14 систем ПВО. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) уничтожение (7390) 3-я Отдельная штурмовая бригада (455)


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А в это время в Киеве
Верховный ШИЛ КОСТЮМ для саммита НАТО
И об этом ВЕЛИКОМ СОБЫТИИ говорила вся Украина несколько дней
А о том ,какой паханиной занимаются больше 3 лет ЗСУ
Напишут несколько строк
Которые практически никто и не прочитает ...
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28.06.2025 13:30 Ответить
А у цей час, для осіб на державній службі, зокрема, категорії «А і Б», у КМУ, ВРУ, ОПУ, ГПУ, РНБОУ,… в суботу+неділю, вихідні дні!!
Війна в Україні, то не для них, вони ж заброньовані!
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28.06.2025 14:18 Ответить
Скоріше за все автор помиляється. На 0:15 - 0:17 відео не Шилка а скоріше за все ЗУ-23-2 на базі можливо МТЛБ. Зверніть увагу на 2 короби з патронами праворуч і ліворуч від двох стволів. У ЗСУ-23-4 повинно бути 4 стволи і подача снарядів трохи по іншому. Крім того в роботі у Шилки башта повинна повертатися на 360 градусів а на відео все обшите металом і решіткою наглухо. З такою обшивкою Шилка працювати не зможе. Та й радара не видно. Це більше схоже на вогневу підтримку піхоти.
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28.06.2025 15:11 Ответить
Добре що знищили.
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28.06.2025 15:19 Ответить
 
 