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Флаг Украины и знамя морских пехотинцев развевается над временно оккупированной Херсонщиной в День Конституции. ВИДЕО

Ко Дню Конституции Украины пилоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины совершили символическую, но показательную операцию на временно оккупированной левобережной Херсонщине.

Во время вылета над вражеской территорией военные подняли Государственный Флаг Украины и флаг своей бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Акция стала четким сигналом: Украина остается единым, суверенным и непоколебимым государством. Независимо от временных обстоятельств, Вооруженные Силы продолжают борьбу за каждый клочок оккупированной территории.

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Автор: 

ВМС (1490) Украина (45040) флаг (939) День Конституции (90) Херсонская область (4955)


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Топ комментарии
+10
Ото показуха, в нас як і цапів, хлібом не годуй дай показуху влаштувати.
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28.06.2025 14:13 Ответить
+7
Вітаю з Днем Конституції!(яку хриплявий повісив на паузу в свойому сартирі)
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28.06.2025 14:33 Ответить
+6
Для особо одарЬЙОнних повторюю:
Замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.
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28.06.2025 14:04 Ответить
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...замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.

...тимчасово замайорив чи наскільки тимчасово окупованою?
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28.06.2025 13:53 Ответить
Для особо одарЬЙОнних повторюю:
Замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.
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28.06.2025 14:04 Ответить
Така собі перемога... (
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28.06.2025 14:08 Ответить
Ото показуха, в нас як і цапів, хлібом не годуй дай показуху влаштувати.
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28.06.2025 14:13 Ответить
безглуздо наражають людей смертельну загрозу життю цим показовим непотрібним піаром
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28.06.2025 17:17 Ответить
Що, жовті та сині кульки скінчилися?
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28.06.2025 14:27 Ответить
Вітаю з Днем Конституції!(яку хриплявий повісив на паузу в свойому сартирі)
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28.06.2025 14:33 Ответить
На телемарафете реклама до дня конституції з різними ведучими де вони цитуюють статті з неї. І там корочє спортивний журналістъ і каже:
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння як анал - табу
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28.06.2025 14:54 Ответить
Меншовартісний планктон у коментах заковбасило від українського прапора.
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28.06.2025 15:13 Ответить
Дякую за комент! а планктон - це ви якось щедро по доброму,,)
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28.06.2025 16:12 Ответить
На українські свята ватро з дронів розкидувати прапорці з великої висоти у вітряну погоду. І безпечно, і дієво.
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28.06.2025 15:36 Ответить
Піар акції з можливими людськими жертвами. Десь це вже було? Крим 2023..
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28.06.2025 16:42 Ответить
Вже важко святкувати Констітуцію України після того, як українська більшість обрала клоуна презедентом України і у перший рік своєї каденції майже всі шоубізнеса послухали гнидву та співали і танцювали на Прапорі України. А це був ще 19 рік, а це ще діяли Мінськи домовленості і придурки навіть не мріяли, шо те про шо вони мріяли прийде у 22. Ніхто не зробив огідніше для України, ніж проросіська більшість України. Доля. Хуже не буде.
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28.06.2025 17:46 Ответить
 
 