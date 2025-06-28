Флаг Украины и знамя морских пехотинцев развевается над временно оккупированной Херсонщиной в День Конституции. ВИДЕО

Ко Дню Конституции Украины пилоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины совершили символическую, но показательную операцию на временно оккупированной левобережной Херсонщине.

Во время вылета над вражеской территорией военные подняли Государственный Флаг Украины и флаг своей бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Акция стала четким сигналом: Украина остается единым, суверенным и непоколебимым государством. Независимо от временных обстоятельств, Вооруженные Силы продолжают борьбу за каждый клочок оккупированной территории.

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