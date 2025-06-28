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Флаг Украины и знамя морских пехотинцев развевается над временно оккупированной Херсонщиной в День Конституции. ВИДЕО
Ко Дню Конституции Украины пилоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины совершили символическую, но показательную операцию на временно оккупированной левобережной Херсонщине.
Во время вылета над вражеской территорией военные подняли Государственный Флаг Украины и флаг своей бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Акция стала четким сигналом: Украина остается единым, суверенным и непоколебимым государством. Независимо от временных обстоятельств, Вооруженные Силы продолжают борьбу за каждый клочок оккупированной территории.
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+10 Стальной Детройт #608754
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+7 Иван Сулима
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+6 Грицько Злий
показать весь комментарий28.06.2025 14:04 Ответить Ссылка
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...тимчасово замайорив чи наскільки тимчасово окупованою?
Замайорив над тимчасово окупованою територією Херсонщини.
"Втім конституція нагадує не лише про наші права, а і про обов'язки", а в картінкє тєкст зовсім з іншої статті От що мені в марафоні подобається, що там ніколи кривого слова не скажуть про ухилянтів, бо сам верховний головнокомандувач, в свій час, ухилився 4 рази. Для них тема ухиляння
як анал- табу