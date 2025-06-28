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Пограничники сожгли по 2 машины и грузовика оккупантов, остановили танк и БМП в Харьковской области. ВИДЕО

На Харьковщине пилоты пограничного подразделения "Феникс" сожгли по 2 машины и грузовики оккупантов, остановили танк и БМП. Пехота противника осталась в посадках.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19892) Госпогранслужба (6641) уничтожение (7390)


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Кацапи ховаються в посадках , та скоро будуть
жерти один одного , канібали кляті 😡
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28.06.2025 16:19 Ответить
 
 