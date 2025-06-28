Пограничники сожгли по 2 машины и грузовика оккупантов, остановили танк и БМП в Харьковской области. ВИДЕО
На Харьковщине пилоты пограничного подразделения "Феникс" сожгли по 2 машины и грузовики оккупантов, остановили танк и БМП. Пехота противника осталась в посадках.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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жерти один одного , канібали кляті 😡