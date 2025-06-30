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Новини Буферна зона
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ДПСУ: Росія не має ресурсів для створення буферної зони. ЇЇ мета - повна окупація України

зведення Генштабу ЗСУ

Російські війська не мають достатньо сил для створення буферної зони вздовж усього українсько-російського кордону, зокрема на напрямках Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, їхня справжня мета - повне захоплення території України.

Як зазначається, РФ лише імітує оборонну тактику, прикриваючи свої наміри наступу. Лише протяжність кордону в межах Сумщини сягає 550 км, однак на більшості ділянок Росія не має ресурсів для наступальних дій.

Окупанти намагаються прориватися малими піхотними групами, зокрема в межах Хотінської та Юнаківської громад, однак зазнають значних втрат, діючи без бронетехніки. Лише на позиціях прикордонників, які діють спільно з підрозділами ЗСУ, зафіксовано десятки ліквідованих і поранених ворогів.

"Завдяки стійкості й героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися", - наголосив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступ росіян вдалося пригальмувати на Сумщині. Ворог має великі втрати і не ризикує використовувати бронетехніку, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6208) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+18
На буферну зону сил немає а на всю Україну є - довго думали?
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30.06.2025 11:38 Відповісти
+12
Немає ресурсів для буферної зони, тому хоче захопити всю Україну. Воно само зрозуміло, що ляпнуло?
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30.06.2025 11:38 Відповісти
+4
ХОХМА...Для створення буферної зони "ресурсів нема", а ось для "повної окупації " ресурси є...."НЕВІГЛАСИ!!!!
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30.06.2025 11:39 Відповісти
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«ДПСУ: Росія не має ресурсів для створення буферної зони. ЇЇ мета - повна окупація України» Джерело: https://censor.net/ua/n3560664

Розумій, як знаєш....
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30.06.2025 11:38 Відповісти
На буферну зону сил немає а на всю Україну є - довго думали?
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30.06.2025 11:38 Відповісти
Немає ресурсів для буферної зони, тому хоче захопити всю Україну. Воно само зрозуміло, що ляпнуло?
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30.06.2025 11:38 Відповісти
Звісно ні. Це ж речник.
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30.06.2025 11:44 Відповісти
дебилизм крепчает, куда не поверни- рашка проигрывает
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30.06.2025 12:17 Відповісти
ХОХМА...Для створення буферної зони "ресурсів нема", а ось для "повної окупації " ресурси є...."НЕВІГЛАСИ!!!!
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30.06.2025 11:39 Відповісти
Шо за упоротий?
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30.06.2025 11:43 Відповісти
Что-то не пойму я тебя, дядя.. Ты сам понял, что сказал?
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30.06.2025 11:44 Відповісти
Якась шизоїдна маячня.
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30.06.2025 11:47 Відповісти
Мені вчора один ;громадянин; уже заявив що тут росія, скоро прийдуть ;наші; і такі як я сядуть від 20 і до пожиттєвого.
Викликана мною поліція навіть не перевірила в нього документи, натомість перевірила чи я не ухилянт і сказала що кожен має право на свою точку зору. Сумщина, якщо що.
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30.06.2025 11:51 Відповісти
То у тої поліціїї треба документи перевіряти.
Бо таке, що гражданє рашки...
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30.06.2025 11:58 Відповісти
місцева поліція уже чекає на рускіх? весело
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30.06.2025 11:59 Відповісти
Ну, я так розумі., що їм з цими людьми ще працювати.
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30.06.2025 12:02 Відповісти
А мета України знищити кілька мільйонів кацапів та звільнити усі території, це потрібно розпвсюджувати, а не кацапські наративи!
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30.06.2025 11:59 Відповісти
У речника партія бракованого коксу, весь якісний, пішов до ОПи..
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30.06.2025 12:02 Відповісти
Це звичайно, треба мати багато інтелекту, щоб нести таку маячню. І так вже 3 роки.....
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30.06.2025 12:15 Відповісти
Нехай речник пройде якийсь елементарний текст на інтелект, бо таке ляпнути ще треба постаратися.
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30.06.2025 12:40 Відповісти
Цікаво. Для буферної зони Кацапія не має ресурсів, тому хоче окупувати всю Україну.
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30.06.2025 12:45 Відповісти
І ракети у кацапів майже закінчились
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30.06.2025 13:00 Відповісти
У того, хто придумав заголовок з логікою все нормально?
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30.06.2025 13:05 Відповісти
 
 