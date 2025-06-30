ДПСУ: Росія не має ресурсів для створення буферної зони. ЇЇ мета - повна окупація України
Російські війська не мають достатньо сил для створення буферної зони вздовж усього українсько-російського кордону, зокрема на напрямках Сумської, Чернігівської та Харківської областей.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, їхня справжня мета - повне захоплення території України.
Як зазначається, РФ лише імітує оборонну тактику, прикриваючи свої наміри наступу. Лише протяжність кордону в межах Сумщини сягає 550 км, однак на більшості ділянок Росія не має ресурсів для наступальних дій.
Окупанти намагаються прориватися малими піхотними групами, зокрема в межах Хотінської та Юнаківської громад, однак зазнають значних втрат, діючи без бронетехніки. Лише на позиціях прикордонників, які діють спільно з підрозділами ЗСУ, зафіксовано десятки ліквідованих і поранених ворогів.
"Завдяки стійкості й героїзму українських захисників спроби противника значно зменшилися", - наголосив речник.
Будь ласка, зачекайте...
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Розумій, як знаєш....
Викликана мною поліція навіть не перевірила в нього документи, натомість перевірила чи я не ухилянт і сказала що кожен має право на свою точку зору. Сумщина, якщо що.
Бо таке, що гражданє рашки...