ГПСУ: Россия не имеет ресурсов для создания буферной зоны. Ее цель - полная оккупация Украины
Российские войска не имеют достаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей украинско-российской границы, в частности на направлениях Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, их настоящая цель - полный захват территории Украины.
Как отмечается, РФ лишь имитирует оборонительную тактику, прикрывая свои намерения наступления. Только протяженность границы в пределах Сумщины достигает 550 км, однако на большинстве участков Россия не имеет ресурсов для наступательных действий.
Оккупанты пытаются прорываться малыми пехотными группами, в частности в пределах Хотинской и Юнаковской громад, однако несут значительные потери, действуя без бронетехники. Только на позициях пограничников, действующих совместно с подразделениями ВСУ, зафиксированы десятки ликвидированных и раненых врагов.
"Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились", - подчеркнул спикер.
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Розумій, як знаєш....
Викликана мною поліція навіть не перевірила в нього документи, натомість перевірила чи я не ухилянт і сказала що кожен має право на свою точку зору. Сумщина, якщо що.
Бо таке, що гражданє рашки...