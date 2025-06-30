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Новости Буферная зона
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ГПСУ: Россия не имеет ресурсов для создания буферной зоны. Ее цель - полная оккупация Украины

сводка Генштаба ВСУ

Российские войска не имеют достаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей украинско-российской границы, в частности на направлениях Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, их настоящая цель - полный захват территории Украины.

Как отмечается, РФ лишь имитирует оборонительную тактику, прикрывая свои намерения наступления. Только протяженность границы в пределах Сумщины достигает 550 км, однако на большинстве участков Россия не имеет ресурсов для наступательных действий.

Оккупанты пытаются прорываться малыми пехотными группами, в частности в пределах Хотинской и Юнаковской громад, однако несут значительные потери, действуя без бронетехники. Только на позициях пограничников, действующих совместно с подразделениями ВСУ, зафиксированы десятки ликвидированных и раненых врагов.

"Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились", - подчеркнул спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наступление россиян удалось притормозить на Сумщине. Враг имеет большие потери и не рискует использовать бронетехнику, - Госпогранслужба

Автор: 

Госпогранслужба (6642) война в Украине (4986)


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Топ комментарии
+17
На буферну зону сил немає а на всю Україну є - довго думали?
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30.06.2025 11:38 Ответить
+12
Немає ресурсів для буферної зони, тому хоче захопити всю Україну. Воно само зрозуміло, що ляпнуло?
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30.06.2025 11:38 Ответить
+4
ХОХМА...Для створення буферної зони "ресурсів нема", а ось для "повної окупації " ресурси є...."НЕВІГЛАСИ!!!!
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30.06.2025 11:39 Ответить
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«ДПСУ: Росія не має ресурсів для створення буферної зони. ЇЇ мета - повна окупація України» Джерело: https://censor.net/ua/n3560664

Розумій, як знаєш....
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30.06.2025 11:38 Ответить
На буферну зону сил немає а на всю Україну є - довго думали?
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30.06.2025 11:38 Ответить
Немає ресурсів для буферної зони, тому хоче захопити всю Україну. Воно само зрозуміло, що ляпнуло?
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30.06.2025 11:38 Ответить
Звісно ні. Це ж речник.
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30.06.2025 11:44 Ответить
дебилизм крепчает, куда не поверни- рашка проигрывает
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30.06.2025 12:17 Ответить
ХОХМА...Для створення буферної зони "ресурсів нема", а ось для "повної окупації " ресурси є...."НЕВІГЛАСИ!!!!
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30.06.2025 11:39 Ответить
Шо за упоротий?
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30.06.2025 11:43 Ответить
Что-то не пойму я тебя, дядя.. Ты сам понял, что сказал?
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30.06.2025 11:44 Ответить
Якась шизоїдна маячня.
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30.06.2025 11:47 Ответить
Мені вчора один ;громадянин; уже заявив що тут росія, скоро прийдуть ;наші; і такі як я сядуть від 20 і до пожиттєвого.
Викликана мною поліція навіть не перевірила в нього документи, натомість перевірила чи я не ухилянт і сказала що кожен має право на свою точку зору. Сумщина, якщо що.
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30.06.2025 11:51 Ответить
То у тої поліціїї треба документи перевіряти.
Бо таке, що гражданє рашки...
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30.06.2025 11:58 Ответить
місцева поліція уже чекає на рускіх? весело
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30.06.2025 11:59 Ответить
Ну, я так розумі., що їм з цими людьми ще працювати.
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30.06.2025 12:02 Ответить
А мета України знищити кілька мільйонів кацапів та звільнити усі території, це потрібно розпвсюджувати, а не кацапські наративи!
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30.06.2025 11:59 Ответить
У речника партія бракованого коксу, весь якісний, пішов до ОПи..
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30.06.2025 12:02 Ответить
Це звичайно, треба мати багато інтелекту, щоб нести таку маячню. І так вже 3 роки.....
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30.06.2025 12:15 Ответить
Нехай речник пройде якийсь елементарний текст на інтелект, бо таке ляпнути ще треба постаратися.
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30.06.2025 12:40 Ответить
Цікаво. Для буферної зони Кацапія не має ресурсів, тому хоче окупувати всю Україну.
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30.06.2025 12:45 Ответить
 
 