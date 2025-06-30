ГПСУ: Россия не имеет ресурсов для создания буферной зоны. Ее цель - полная оккупация Украины

Российские войска не имеют достаточно сил для создания буферной зоны вдоль всей украинско-российской границы, в частности на направлениях Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, их настоящая цель - полный захват территории Украины.

Как отмечается, РФ лишь имитирует оборонительную тактику, прикрывая свои намерения наступления. Только протяженность границы в пределах Сумщины достигает 550 км, однако на большинстве участков Россия не имеет ресурсов для наступательных действий.

Оккупанты пытаются прорываться малыми пехотными группами, в частности в пределах Хотинской и Юнаковской громад, однако несут значительные потери, действуя без бронетехники. Только на позициях пограничников, действующих совместно с подразделениями ВСУ, зафиксированы десятки ликвидированных и раненых врагов.

"Благодаря стойкости и героизму украинских защитников попытки противника значительно уменьшились", - подчеркнул спикер.

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