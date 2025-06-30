Под видом благотворительности пытался подкупить военного: на Одесщине разоблачен мужчина, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

ГПСУ совместно с полицией задержали 36-летнего жителя Березовского района, который пытался дать взятку военнослужащему после реализации мошеннической схемы с использованием благотворительных средств.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.





Как отмечается, мужчина вместе с неустановленными сообщниками организовал схему, прикрываясь благотворительностью: под предлогом передачи помощи для воинской части на сумму 80 тысяч гривен он фактически подготовил почву для финансовой махинации. Получив новый транш благотворительных средств, злоумышленник не приобрел обещанных медицинских средств, а присвоил деньги. Часть он предложил военному как неправомерную выгоду, чтобы тот не фиксировал фактическое отсутствие поставок.

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Во время передачи взятки и фальшивой накладной его задержали. В ходе обысков изъяты деньги, телефон и авто. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения 363 360 грн залога.

Продолжается досудебное расследование, устанавливают других участников схемы.

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