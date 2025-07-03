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Новини Фото Ухилення від мобілізації Корупція ТЦК
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Військові ТЦК у Запоріжжі допомогли щонайменше 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації, - ДБР. ФОТО

У Запоріжжі викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, лише у 2024-2025 роках через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

ДБР провело детальний аналіз майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою.

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Корупція ТЦК: ДБР викрило схему ухилення від мобілізації в Запоріжжі
Корупція ТЦК: ДБР викрило схему ухилення від мобілізації в Запоріжжі

Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів США за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.

"Після передачі коштів посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації", - розповіли в ДБР.

Так слідчі повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судитимуть посадовця ТЦК з Одещини, якого викрили на "коригуванні" даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг", - ДБР

Корупція ТЦК: ДБР викрило схему ухилення від мобілізації в Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2322) корупція (4725) Запорізька область (3802) ДБР (3597) ТЦК та СП (692) Запорізький район (167)


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Топ коментарі
+6
...схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів...

Хорошо, хоть в одном. Представляете, если бы везде так..
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03.07.2025 15:30 Відповісти
+6
Безсеребренники, меценаты, робингуды🤡😂😆🤣 с каждого по $10к, вот для этого они хватают всех, кто может откупается, а кто не может идёт воевать за место них!!!!🤪
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03.07.2025 15:32 Відповісти
+5
Та не може цього бути... Це кацапське ІПСО...
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03.07.2025 15:30 Відповісти
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Ого, скільки тих КАБів можна було б мінусувати...
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03.07.2025 15:27 Відповісти
Допомога надіюсь була не безкоштовна??? Буде чим відкупитись??
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03.07.2025 15:28 Відповісти
Посильна. Так щоб міг валізу з грошима від пола відірвати.
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03.07.2025 15:49 Відповісти
Перепрошую, а скільки це буде в грошах. А також скільки вони погубили бійців на фронті.
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03.07.2025 15:29 Відповісти
Та не може цього бути... Це кацапське ІПСО...
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03.07.2025 15:30 Відповісти
...схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів...

Хорошо, хоть в одном. Представляете, если бы везде так..
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03.07.2025 15:30 Відповісти
Да, это исключения из правил!!!🤡😂😆🤪
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03.07.2025 15:33 Відповісти
Поодинокий випадок.
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03.07.2025 15:40 Відповісти
Ужась. На решті як на Шипці всьо спокойно.
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03.07.2025 15:34 Відповісти
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03.07.2025 15:50 Відповісти
Добре, що ви праві і це поодинокий випадок.
Інакше тільки на цій одній схемі було б 250 х 1500 = 375 000 ухилянтів.
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03.07.2025 16:08 Відповісти
Опять с Ермаком не поделились, надо наказать!
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03.07.2025 15:31 Відповісти
Безсеребренники, меценаты, робингуды🤡😂😆🤣 с каждого по $10к, вот для этого они хватают всех, кто может откупается, а кто не может идёт воевать за место них!!!!🤪
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03.07.2025 15:32 Відповісти
я запутался. тцк хорошие или плохие?
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03.07.2025 15:33 Відповісти
в Україні харошиє,
на раб卐ії - плахіє
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03.07.2025 15:44 Відповісти
Бляха, це ж два повноцінних батальйони...
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03.07.2025 15:33 Відповісти
А що, керівник областного ТЦК СП не буде виступати з заявами про ІПСО і доброчесних ветеранів-інвалідів з ТЦК того району?
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03.07.2025 15:37 Відповісти
Могилізація крутиться, баблішко мутиться.
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03.07.2025 15:39 Відповісти
ворогу, мобілізація українців проти вбивць з рф卐, ...
дуже заважає окупувати українські землі..
а ворог має різні обличчя..
і старі,..
і нові..
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03.07.2025 15:42 Відповісти
Цікава математика. 1500 лєвих адмінок множимо на 1300$. Дорівнює - 1950000,00$. Нє хіло так. І це районний тцк. І це так, грубі підрахунки. І це тільки якоби те, що знайшли. І це тільки на адміністративних протоколах. Для розуміння, навіть це річний бюджет умовно не великої громади.
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03.07.2025 15:42 Відповісти
запоріжці повинні, в принципі, бо їх ********,
іти та боронити себе та своїх дітей..
але краще занесуть грошей..
та не тільки запорізці, це роблять,
хоча вони, вже власне, на лінії фронту,,
та ждуть ру卐кий мір..
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03.07.2025 15:50 Відповісти
І от скажіть - люди, які стандартно з'являються в новині про 1 зловленого ухилянта і висловлюють гаряче обурення в його адресу - ті люди не висловлюють обурення на адресу тецекашників, які зробили 1 500 ухилянтів. Як так?
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03.07.2025 15:44 Відповісти
Тих істот не варто називати людьми. Вони - біосміття без честі, совісті і самоповаги, яке або відробляє копійчину, або саме має зиск з цієї ситуації.
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03.07.2025 15:50 Відповісти
З ТЦК можна вийти із бронню, або мати підтвердження хвороби, чи інвалідності, а виявляється можна добровільно явитись і випускають! Значить таким макаром можна перевірити усі ТЦК і там де були добровільні явки, то там була корупція, ось вам і гроші на дрони, ракети...
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03.07.2025 15:46 Відповісти
а всі думали - нашо ті ТЦК...
все, що продукує зелена влада - це або отрута для державності, або лайно для народа.
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03.07.2025 15:47 Відповісти
так за зе голосували опзж, шаріки, бандюгани, всіх мастей,
зкорумпована номенклатура,
у**илянти,
уставшиє ат вайни,
відверті колаборанти,
ждуни,
капітулянти,
шашличники
щоб паржать, пасрать, паржать..

когось пропустив ще з того «народу»,
який є джерелом влади?
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03.07.2025 15:59 Відповісти
А ота Верещучка, що утікала до ОПУ з КМУ, щоб не отримати ПОКАРАННЯ, за свої дії на посаді в Уряді шмигаля, скиглила, що усьо ж пабарола??
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03.07.2025 15:50 Відповісти
Сміливо множте 1500 на 10, і отримаєте більш-менш схожу на правду цифєрь.
Чи гикається десь мерзотнику Борисову, котрого я тут часто згадую?
На чому (на кому) він "заробив" як мінімум кілька десятків мільйонів доларів/євро?
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03.07.2025 15:54 Відповісти
це одне тцк. множити треба приблизно на 250 - це буде цифра по країні
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03.07.2025 16:10 Відповісти
Ну самых платежеспособных разумеется
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03.07.2025 16:01 Відповісти
До п'яти років позбавлення волі? За підрив боєздатності війська під час війни -до п'яти років?
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03.07.2025 16:05 Відповісти
молодці!!!
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03.07.2025 16:06 Відповісти
А почему не помогать не безплато!Жизнь одна!Кому Жизнь Кому Деньги!это что такое не РЫНОЧНАЯ ДИМОКРАТИЯ???
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03.07.2025 16:13 Відповісти
Як єхидно казали у совєцькі часи, "многочіслєнниє отдєльниє нєдостаткі"!
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03.07.2025 16:13 Відповісти
соціальна підтримка як вона є
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03.07.2025 16:15 Відповісти
 
 