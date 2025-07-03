Військові ТЦК у Запоріжжі допомогли щонайменше 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації, - ДБР. ФОТО
У Запоріжжі викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, лише у 2024-2025 роках через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.
ДБР провело детальний аналіз майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою.
Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів США за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.
"Після передачі коштів посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації", - розповіли в ДБР.
Так слідчі повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі.
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Хорошо, хоть в одном. Представляете, если бы везде так..
Інакше тільки на цій одній схемі було б 250 х 1500 = 375 000 ухилянтів.
на раб卐ії - плахіє
дуже заважає окупувати українські землі..
а ворог має різні обличчя..
і старі,..
і нові..
іти та боронити себе та своїх дітей..
але краще занесуть грошей..
та не тільки запорізці, це роблять,
хоча вони, вже власне, на лінії фронту,,
та ждуть ру卐кий мір..
все, що продукує зелена влада - це або отрута для державності, або лайно для народа.
зкорумпована номенклатура,
у**илянти,
уставшиє ат вайни,
відверті колаборанти,
ждуни,
капітулянти,
шашличники
щоб паржать, пасрать, паржать..
когось пропустив ще з того «народу»,
який є джерелом влади?
Чи гикається десь мерзотнику Борисову, котрого я тут часто згадую?
На чому (на кому) він "заробив" як мінімум кілька десятків мільйонів доларів/євро?