Військові ТЦК у Запоріжжі допомогли щонайменше 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації, - ДБР. ФОТО

У Запоріжжі викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Попередньо, лише у 2024-2025 роках через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

ДБР провело детальний аналіз майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою.

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Викриття схеми відбулось в межах розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів США за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.

"Після передачі коштів посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації", - розповіли в ДБР.

Так слідчі повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції цих статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

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