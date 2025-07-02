Військовослужбовець ТЦК з Дніпра незаконно списав з обліку через "Оберіг" щонайменше 17 чоловіків, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра, який безпідставно вніс до реєстру системи "Оберіг" дані про непридатність до служби щонайменше 17 чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи "Оберіг" та використовуючи власний електронний цифровий підпис, посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з'являвся.

Серед осіб, яких було незаконно списано, — рідний брат самого військовослужбовця. Частина цих чоловіків уже залишила межі України, інші наразі переховуються.

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Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК, а також місцеперебування чоловіків, незаконно виключених із військового обліку.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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