УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12769 відвідувачів онлайн
Новини Ухилення від мобілізації Корупція ТЦК
2 259 17

Військовослужбовець ТЦК з Дніпра незаконно списав з обліку через "Оберіг" щонайменше 17 чоловіків, - ДБР

ДБР повідомило про підозру працівнику ТЦК з Дніпра

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з Дніпра, який безпідставно вніс до реєстру системи "Оберіг" дані про непридатність до служби щонайменше 17 чоловіків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Маючи доступ до автоматизованої інформаційної системи "Оберіг" та використовуючи власний електронний цифровий підпис, посадовець самовільно вносив до реєстру відомості про нібито визнання чоловіків непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Насправді жоден із них не проходив ВЛК, а до територіального центру навіть не з'являвся.

Серед осіб, яких було незаконно списано, — рідний брат самого військовослужбовця. Частина цих чоловіків уже залишила межі України, інші наразі переховуються.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голова Чернівецької ОВА Запаранюк налагоджує "співпрацю" із депутатами облради: "Не проголосуєш, як я скажу, не відмажу від ТЦК... Не слухаєшся? Заберу бронь". АУДIО

Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК, а також місцеперебування чоловіків, незаконно виключених із військового обліку.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 1, 3 ст. 362 КК України), перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000, - журналістка Бабінець. ВIДЕО

Автор: 

Дніпро (3326) ДБР (3596) ТЦК та СП (687) Дніпропетровська область (3958) Дніпровський район (122)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3561139

Звісно ж не грошові.
показати весь коментар
02.07.2025 15:25 Відповісти
+2
Я так понимаю, что раненый или контуженный фронтовик не хочет, чтоб военнообязанные попали на фронт. Он на фронте был и знает солдатскую окопную правду не понаслышке. Поэтому и вносил изменения в реестр.
показати весь коментар
02.07.2025 15:26 Відповісти
+2
Як би це в тилу опанувати навідника танку, або гранатометника... Опанувати, блдь, можна було.
показати весь коментар
02.07.2025 15:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Військовослужбовець ТЦК з Дніпра незаконно списав з обліку через "Оберіг" щонайменше 17 чоловіків

А шо: краще, шоб він їх продовжував пхати у бусики та товкти по нирках?
Ги...
показати весь коментар
02.07.2025 15:22 Відповісти
Хоч уявляєш різницю - одне діло когось з родичив сховати у кімнаті з парашею ( відром) і виносити його вночі. А тут наживається на війні, на горі людей. І гроші ці свідомо на його статки а не на міл'ярд дронів і снарядів
показати весь коментар
02.07.2025 17:51 Відповісти
Кожний день подібні повідомлення.
Повністю корумпована і вже не боєздатна армія.
Тому і постійний відступ на фронті.
Всім вже на все пофіг.
Так, нажаль і втрачаємо Україну.
показати весь коментар
02.07.2025 15:23 Відповісти
Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3561139

Звісно ж не грошові.
показати весь коментар
02.07.2025 15:25 Відповісти
хотів щоб позбавили офіцерського звання, легше буде воювати
показати весь коментар
02.07.2025 16:30 Відповісти
Я так понимаю, что раненый или контуженный фронтовик не хочет, чтоб военнообязанные попали на фронт. Он на фронте был и знает солдатскую окопную правду не понаслышке. Поэтому и вносил изменения в реестр.
показати весь коментар
02.07.2025 15:26 Відповісти
Якщо б він був "ранений или контужений фронтовик" , він би навпаки тягнув у військо мамкіних катятков (рождьоних не для війни), щоб підмінити своїх фронтових побратимів або надати ім можливість відпочити.
показати весь коментар
02.07.2025 15:32 Відповісти
Не бачили ви війни - і дякуйте Богу Жодна притомна людина, яка пройшла війну, нікому не побажає опинится на фронті. А стосовно цій ситуації - нехай розбирається слідство
показати весь коментар
02.07.2025 15:44 Відповісти
На відміну від вас я війну бачив в саме її обличчя, і в мене є стійке переконання, що державу мають захищати всі чоловіки, без виключення! В армії знайдеться робота для всих: і для хромих-косих-слабозрячих.Це не обов'язково окоп. Але так не може бути, що частина суспільства тягне своїми жилами цю війну четвертий рік, а інша частина - сидить під спідницями та ще й примудряється заробляти на ухилянтах. В ухилянтів було 3,5 роки підготуватися до війни: владнати проблеми зі здоров'ям, опанувати будь-який військовий фах, рекрутуватися туда, де подобається. Або ж народити трьох дітей, одружитися на бабусі-інвалідці чи втопитися в Тисі.
показати весь коментар
02.07.2025 15:56 Відповісти
Як би це в тилу опанувати навідника танку, або гранатометника... Опанувати, блдь, можна було.
показати весь коментар
02.07.2025 15:59 Відповісти
З повагою до притомних військових, але з деякими, а може і з усіма, військовими проводиться психологічна підготовка "воюватимаютьусі" - це я з розумів, коли спілкувався з другом, якого бусифікували і через місяць він мені теж саме "втирав"..... Хоча ті хто справді на нулі казали зооовсім інше......
А це не є військовим, або з ботів, або з ...... , просто палиться по дитячому
показати весь коментар
02.07.2025 16:17 Відповісти
Воно авжеж зрозуміло "в мене здохла корова, хай в сусіда здохне дві", але ніякого конструктиву тут немає. М'ясом кацапів не закидаємо, хай хоч 6 млн. у військову форму одягнемо.
показати весь коментар
02.07.2025 16:25 Відповісти
На відміну від мене - ви ж про мене нічого не знаєте Да не можуть всі фізично служити в армії. А стосовно всього іншого - подякуйте владі. Бо багато зухвалих воїнів мабуть вважають, що танк це банкомат і заробляє країні гроші
показати весь коментар
02.07.2025 16:01 Відповісти
Я з вами згоден, що всі проблеми створила влада. Насамперед не бажанням своєчасно адаптувати законодавчу базу мобілізації, терміни служби, ротації, тощо. Але ж якщо сидіти вдома та шукати привіди не йти до лав (ТЦК погане, влада не така, поліція не вся воює, депутати,їх діти, тощо) то хто ж нам переможе?
показати весь коментар
02.07.2025 16:09 Відповісти
Не знаю..
показати весь коментар
02.07.2025 16:10 Відповісти
Ухилянтський Робін Гуд...
показати весь коментар
02.07.2025 15:28 Відповісти
Главное что не бесплатно а то бы свои задушили..
показати весь коментар
02.07.2025 15:58 Відповісти
 
 