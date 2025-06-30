Сім’я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000, - журналістка Бабінець. ВIДЕО
У користуванні військкома з Київщини Юрія Бурляя та його сімʼї нерухомості та автівок - на майже $1,000,000.
Про це заявила керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.
"Нова еліта" родом з ТЦК. Юрій Бурляй, який керував військкоматами Київщини останні шість років, почав "жити життя" відносно недавно. У 2024 році, коли він очолював Броварський ТЦК, його сімʼя переїхала до розкішного будинку у передмісті Києва, який може коштувати понад $700,000. Каже, товариш дав пожити за символічну оренду. Ані товариш, ані його мама-пенсіонерка, яка стала власницею будинку прямо перед заїздом сімʼї військкома, не памʼятають, скільки коштував будинок та не кажуть, звідки гроші", - написала Бабінець.
Вона зазначила, що тоді ж таки у тещі Бурляя зʼявляється дві квартири у новобудові у Борисполі (там він теж колись очолював військкомат). Зараз у цих квартирах - ремонт, працівники називають замовником ремонту пана Бурляй. "
"Військком зізнається, що ремонт і справді робить, але гроші на нього позичив якийсь товариш. На питання, скільки позичив, Бурляй каже "давайте не вникати так глибоко". Але ми все-таки "вникли". І виявили що того ж таки 2024 року сімʼя Юрія Бурляя безкоштовно отримала 3-кімнатну квартиру у Вишгороді від місцевої влади. До чотирьох обʼєктів нерухомості, які магічним чином безкоштовно чи за безцінь опинилися у користуванні сімʼї військкома торік, додалися новенький мотоцикл Хонда та Фолькцваген Туарег 2021 року випуску. За нашими підрахунками, зараз у користуванні військкома та його сімʼї нерухомості та автівок - на майже $1,000,000. І все це - на 60 тисяч гривень зарплати військкома. Наслужив, що тут скажеш", - розповіла журналістка.
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А як правильно бурляти?
Він все життя поневірявся, терпів, чекав на шанс
Джерело: https://censor.net/ua/n3559257
таким ще й зарплату дають..
а влупайте тій журналісткі заставу в мілліарда так три? 🤣
Шановна громада і великий бізнес
Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.
Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші....
Ну гроші здається вже знайшли ...
зелений сон, моє лице сміється
Не дивно що стільки пройоб...в.
Діди цю тему теж обійдуть стороною
завжди буде просилово - захистить нас сірих...