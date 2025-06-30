Сім’я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000, - журналістка Бабінець. ВIДЕО

У користуванні військкома з Київщини Юрія Бурляя та його сімʼї нерухомості та автівок - на майже $1,000,000.

Про це заявила керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Нова еліта" родом з ТЦК. Юрій Бурляй, який керував військкоматами Київщини останні шість років, почав "жити життя" відносно недавно. У 2024 році, коли він очолював Броварський ТЦК, його сімʼя переїхала до розкішного будинку у передмісті Києва, який може коштувати понад $700,000. Каже, товариш дав пожити за символічну оренду. Ані товариш, ані його мама-пенсіонерка, яка стала власницею будинку прямо перед заїздом сімʼї військкома, не памʼятають, скільки коштував будинок та не кажуть, звідки гроші", - написала Бабінець.

Вона зазначила, що тоді ж таки у тещі Бурляя зʼявляється дві квартири у новобудові у Борисполі (там він теж колись очолював військкомат). Зараз у цих квартирах - ремонт, працівники називають замовником ремонту пана Бурляй. "

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"Військком зізнається, що ремонт і справді робить, але гроші на нього позичив якийсь товариш. На питання, скільки позичив, Бурляй каже "давайте не вникати так глибоко". Але ми все-таки "вникли". І виявили що того ж таки 2024 року сімʼя Юрія Бурляя безкоштовно отримала 3-кімнатну квартиру у Вишгороді від місцевої влади. До чотирьох обʼєктів нерухомості, які магічним чином безкоштовно чи за безцінь опинилися у користуванні сімʼї військкома торік, додалися новенький мотоцикл Хонда та Фолькцваген Туарег 2021 року випуску. За нашими підрахунками, зараз у користуванні військкома та його сімʼї нерухомості та автівок - на майже $1,000,000. І все це - на 60 тисяч гривень зарплати військкома. Наслужив, що тут скажеш", - розповіла журналістка.

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