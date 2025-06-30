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Новини Корупція ТЦК
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Сім’я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000, - журналістка Бабінець. ВIДЕО

У користуванні військкома з Київщини Юрія Бурляя та його сімʼї нерухомості та автівок - на майже $1,000,000.

Про це заявила керівниця агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" журналістка Анна Бабінець, передає Цензор.НЕТ.

"Нова еліта" родом з ТЦК. Юрій Бурляй, який керував військкоматами Київщини останні шість років, почав "жити життя" відносно недавно. У 2024 році, коли він очолював Броварський ТЦК, його сімʼя переїхала до розкішного будинку у передмісті Києва, який може коштувати понад $700,000. Каже, товариш дав пожити за символічну оренду. Ані товариш, ані його мама-пенсіонерка, яка стала власницею будинку прямо перед заїздом сімʼї військкома, не памʼятають, скільки коштував будинок та не кажуть, звідки гроші", - написала Бабінець.

Вона зазначила, що тоді ж таки у тещі Бурляя зʼявляється дві квартири у новобудові у Борисполі (там він теж колись очолював військкомат). Зараз у цих квартирах - ремонт, працівники називають замовником ремонту пана Бурляй. "

Читайте: Судитимуть посадовця ТЦК з Одещини, якого викрили на "коригуванні" даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг", - ДБР

"Військком зізнається, що ремонт і справді робить, але гроші на нього позичив якийсь товариш. На питання, скільки позичив, Бурляй каже "давайте не вникати так глибоко".  Але ми все-таки "вникли". І виявили що того ж таки 2024 року сімʼя Юрія Бурляя безкоштовно отримала 3-кімнатну квартиру у Вишгороді від місцевої влади. До чотирьох обʼєктів нерухомості, які магічним чином безкоштовно чи за безцінь опинилися у користуванні сімʼї військкома торік, додалися новенький мотоцикл Хонда та Фолькцваген Туарег 2021 року випуску. За нашими підрахунками, зараз у користуванні військкома та його сімʼї нерухомості та автівок - на майже $1,000,000. І все це - на 60 тисяч гривень зарплати військкома. Наслужив, що тут скажеш", - розповіла журналістка.

Також читайте: Схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних за хабарі викрито в Уманському ТЦК, - ДБР. ФОТО

Автор: 

корупція (4723) Бабінець Анна (10) ТЦК та СП (684)


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Топ коментарі
+20
Чому ми не в НАТО !
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30.06.2025 23:23 Відповісти
+14
Згідно нової моди, це "поодинокі випадки"
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30.06.2025 23:36 Відповісти
+10
Фейки, маніпуляції і вороже іпсо.
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30.06.2025 23:31 Відповісти
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Чому ми не в НАТО !
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30.06.2025 23:23 Відповісти
Тому що в бусі. А всілякі бурляї в Монако.
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01.07.2025 00:03 Відповісти
Нам вже й ATON замалий з такими фахівцями, скоро почнуть будувати гєтто для пересічних громадян.
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01.07.2025 00:07 Відповісти
Бурляй - це наказовий спосіб дієслова.
А як правильно бурляти?
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30.06.2025 23:25 Відповісти
Не слабо подполковник развернулся, трудяга.
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30.06.2025 23:27 Відповісти
Не ображайте святого ТЦКуна. Днями вийде якийсь радник чи то тцк, чи то сухопутних військ, і все поясне.
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30.06.2025 23:30 Відповісти
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30.06.2025 23:30 Відповісти
Та, й не кажіть.
Він все життя поневірявся, терпів, чекав на шанс
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30.06.2025 23:34 Відповісти
Так отож. Такі ******** як цей персонаж усе своє нікчемне життя у військоматах квасили до білочки, достатньо глянути на цей фейс, проте зараз королі життя.
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30.06.2025 23:40 Відповісти
Бачу ти спеціально сьогодні зареєструвався,щоб розповісти на форумі,як на 60к зарплатні нажити такі статки...Починай докладно по пунктах,дуууже цікаво !?
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30.06.2025 23:41 Відповісти
Фейки, маніпуляції і вороже іпсо.
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30.06.2025 23:31 Відповісти
Згідно нової моди, це "поодинокі випадки"
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30.06.2025 23:36 Відповісти
Слава українцям. Ганьба державі Україна...
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30.06.2025 23:32 Відповісти
Так хабарі несуть українці, так би мовити, мудрий нарід хоче ухилитися.
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30.06.2025 23:38 Відповісти
"Народ" всюди однаковий. В будь якій країні і у всі часи воювати не хоче. Ми ж не нація міфічних героїв-вікінгів! Наші Герої загинули не лишивши нащадків. Ми стали нацією пристосуванців бо ми в переважній більшості діти "ухилянтів"...
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30.06.2025 23:48 Відповісти
Народ может и везде одинаковый но не везде хвастаются на любом застолье друзьями/родственниками которые воруют народные средства и берут взятки.
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01.07.2025 00:02 Відповісти
Влада в нас хороша...це Україна погана...?
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01.07.2025 00:06 Відповісти
йому б теж губи морди літца до стану "губи-пісєчки" нагіалуронить, щоб пустих питань, як і до корабельних, про походження грошей не ставили ))
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30.06.2025 23:32 Відповісти
ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - резюмує Сирський.

Джерело: https://censor.net/ua/n3559257
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30.06.2025 23:35 Відповісти
зарплата 60 тисяч..
таким ще й зарплату дають..
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30.06.2025 23:45 Відповісти
Бійтеся бурятів, а не звертайте увагу на героїв мобілізаційного фронту, родичі яких зовсім бурятів не бояться
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30.06.2025 23:45 Відповісти
Ожидаем позитивных новостей, про то что родственники "военных", верят в "победу" и не бояться покупать недвижимость и делать ремонты...
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30.06.2025 23:52 Відповісти
Ніщєброд какой-то, а нє ваєнком.
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30.06.2025 23:46 Відповісти
Какой то лузерный военком! Всего лишь один лям баксов. Несолидно как то
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30.06.2025 23:49 Відповісти
зелені,
а влупайте тій журналісткі заставу в мілліарда так три? 🤣
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30.06.2025 23:49 Відповісти
ївро...
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30.06.2025 23:50 Відповісти
Жеброта в порівнянні з недавно відійшовшим в пекло начальником Самбірського ТЦК Валерієм Бабичем .
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30.06.2025 23:53 Відповісти
Про що там Луценко писав ?

Шановна громада і великий бізнес

Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.

Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші....

Ну гроші здається вже знайшли ...
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30.06.2025 23:53 Відповісти
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01.07.2025 00:17 Відповісти
зелений сон, мені насправді ститься...
зелений сон, моє лице сміється
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30.06.2025 23:54 Відповісти
За таке розстрілювати потрібно в військовий час. Тут всі статті воно назбирало, в тому числі зрада і підрив обороноздатності країни в військовий час. І я не здивуюся що воно й зв'язки має з ФСБ, яке обіцяло йому прикриття в разі чого
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30.06.2025 23:54 Відповісти
І ще бісить що влада цим тиловим крисам платить зарплату 60тис.грн. і це під час війни коли люди виживають на 3тис грн пенсії і скидають по копійці на дрони. За що цим виродкам такі зарплати??? Воно на 0 в окопі життям ризикує? Чи щоб крали менше? Як бачимо великі зарплати не заважають чиновникам красти. Да мільйони людей з радістю працювали б на його посаді безкоштовно аби не йти на фронт. Те ж саме з поліцаями які по тилам сидять з мордами як у підсвинків і ще й якихось рахітних і кривих ухилянтів відловлюють як собак бродячих з особливою жорстокістю щоб йшли воювати за цих відкормлених ублюдків
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01.07.2025 00:02 Відповісти
Чем писать такие опусы, лучше найдите военкома, прокурора или судью который живёт на одну зарплату и у которого нет родственников и друзей которые проявили себя как гениальные бизнесмены. Вот это вот действительно будет достойно общественного внимания.
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30.06.2025 23:56 Відповісти
Хоча б там "лямов" 20-30 зелени еще б куда ни шло. А то один лям зеленых не деньги. У нас чинуши и на меньших "корытах" больше гребут
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30.06.2025 23:58 Відповісти
І не він ж один такий, таких багато. А точніше, напевно всі.
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01.07.2025 00:00 Відповісти
То йому ветеранські та інвалідські нарахування.
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01.07.2025 00:01 Відповісти
заарештувати. судити! поряд з "військкомом" у суді поставити довгу лавку на якій повинні сидіти всі, хто "заносив" цьому тілу, щоб "відкосити" від мобілізації!
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01.07.2025 00:08 Відповісти
Влада Зеленського пипець як з коррупцією бореться... ВАКС, НАБу, Прокуратура, Поліція, СБУ... І нічого з цього нормально не працює... Голосуйте далі за Вову Зеленського..
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01.07.2025 00:14 Відповісти
Взагалі як обвинувачений у розбійному нападі, з якого ще не знято обвинувачення міг зайняти таку посаду, у нас є контррозвідка чи їй пох... І його ще й на підвищення відправили в Генштаб.

Не дивно що стільки пройоб...в.
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01.07.2025 00:17 Відповісти
Печалька. Хотя и ожидаемо.
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01.07.2025 00:18 Відповісти
Більше грошей чим у воєнкома Бурляя лише у воєнкома Бурштина

Діди цю тему теж обійдуть стороною
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01.07.2025 00:20 Відповісти
Это глава из учебника " Учитесь жить"
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01.07.2025 00:21 Відповісти
Раскулачить по законам военного времени и направить на передовую.
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01.07.2025 00:35 Відповісти
не буде самостійного ядера в Україні?
завжди буде просилово - захистить нас сірих...
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01.07.2025 00:39 Відповісти
робіть, браття....
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01.07.2025 00:41 Відповісти
 
 