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Новости Коррупция в ТЦК
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Семья военкома Бурляя владеет недвижимостью и автомобилями на сумму почти $1,000,000, - журналистка Бабинец. ВИДЕО

Юрий Бурляй

В пользовании военкома из Киевской области Юрия Бурляя и его семьи недвижимости и автомобилей - почти на $1,000,000.

Об этом заявила руководитель агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" журналистка Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ..

"Новая элита" родом из ТЦК. Юрий Бурляй, который руководил военкоматами Киевщины последние шесть лет, начал "жить жизнью" относительно недавно. В 2024 году, когда он возглавлял Броварской ТЦК, его семья переехала в роскошный дом в пригороде Киева, который может стоить более $700,000. Говорит, что товарищ дал пожить за символическую аренду. Ни товарищ, ни его мама-пенсионерка, которая стала владелицей дома прямо перед заездом семьи военкома, не помнят, сколько стоил дом, и не говорят, откуда деньги", - написала Бабинец.

Она отметила, что тогда же у тещи Бурляя появляется две квартиры в новостройке в Борисполе (там он тоже когда-то возглавлял военкомат). Сейчас в этих квартирах - ремонт, сотрудники называют заказчиком ремонта господина Бурляя".

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"Военком признается, что ремонт действительно делает, но деньги на него одолжил какой-то товарищ. На вопрос, сколько одолжил, Бурляй говорит: "Давайте не вникать так глубоко". Но мы все-таки "вникли". И обнаружили, что в том же 2024 году семья Юрия Бурляя бесплатно получила 3-комнатную квартиру в Вышгороде от местных властей. К четырем объектам недвижимости, которые магическим образом бесплатно или за бесценок оказались в пользовании семьи военкома в прошлом году, добавились новенький мотоцикл "Хонда" и "Фолькцваген Туарег" 2021 года выпуска. По нашим подсчетам, сейчас в пользовании военкома и его семьи недвижимости и автомобилей - почти на $1,000,000. И все это - на 60 тысяч гривен зарплаты военкома. Наслужил, что тут скажешь", - рассказала журналистка.

Также читайте: Схему фиктивного бронирования военнообязанных за взятки разоблачили в Уманском ТЦК, - ГБР. ФОТО

Автор: 

коррупция (8584) Бабинец Анна (9) ТЦК (632)


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Топ комментарии
+23
Чому ми не в НАТО !
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30.06.2025 23:23 Ответить
+22
Згідно нової моди, це "поодинокі випадки"
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30.06.2025 23:36 Ответить
+10
Фейки, маніпуляції і вороже іпсо.
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30.06.2025 23:31 Ответить
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Чому ми не в НАТО !
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30.06.2025 23:23 Ответить
Тому що в бусі. А всілякі бурляї в Монако.
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01.07.2025 00:03 Ответить
Нам вже й ATON замалий з такими фахівцями, скоро почнуть будувати гєтто для пересічних громадян.
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01.07.2025 00:07 Ответить
Бурляй - це наказовий спосіб дієслова.
А як правильно бурляти?
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30.06.2025 23:25 Ответить
Не слабо подполковник развернулся, трудяга.
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30.06.2025 23:27 Ответить
Не ображайте святого ТЦКуна. Днями вийде якийсь радник чи то тцк, чи то сухопутних військ, і все поясне.
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30.06.2025 23:30 Ответить
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30.06.2025 23:30 Ответить
Та, й не кажіть.
Він все життя поневірявся, терпів, чекав на шанс
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30.06.2025 23:34 Ответить
Так отож. Такі ******** як цей персонаж усе своє нікчемне життя у військоматах квасили до білочки, достатньо глянути на цей фейс, проте зараз королі життя.
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30.06.2025 23:40 Ответить
Бачу ти спеціально сьогодні зареєструвався,щоб розповісти на форумі,як на 60к зарплатні нажити такі статки...Починай докладно по пунктах,дуууже цікаво !?
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30.06.2025 23:41 Ответить
Фейки, маніпуляції і вороже іпсо.
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30.06.2025 23:31 Ответить
Згідно нової моди, це "поодинокі випадки"
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30.06.2025 23:36 Ответить
Слава українцям. Ганьба державі Україна...
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30.06.2025 23:32 Ответить
Так хабарі несуть українці, так би мовити, мудрий нарід хоче ухилитися.
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30.06.2025 23:38 Ответить
"Народ" всюди однаковий. В будь якій країні і у всі часи воювати не хоче. Ми ж не нація міфічних героїв-вікінгів! Наші Герої загинули не лишивши нащадків. Ми стали нацією пристосуванців бо ми в переважній більшості діти "ухилянтів"...
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30.06.2025 23:48 Ответить
Народ может и везде одинаковый но не везде хвастаются на любом застолье друзьями/родственниками которые воруют народные средства и берут взятки.
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01.07.2025 00:02 Ответить
Таке відбувається у всіх без винятку постсоветських країнах бо 70 років єдиним джерелом багатства для "совків" була посада у владі, а не чесна праця. Найвідоміший тост на такиз застіллях придумали кацапи - "Чтоби у нас всьо било, а нам за ето нічєго нє било"...
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01.07.2025 01:21 Ответить
Влада в нас хороша...це Україна погана...?
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01.07.2025 00:06 Ответить
Зараз ми маємо найгіршу владу з часів Незалежності. Профани які дуже швидко стали "дєлать дєньгі"...
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01.07.2025 01:26 Ответить
йому б теж губи морди літца до стану "губи-пісєчки" нагіалуронить, щоб пустих питань, як і до корабельних, про походження грошей не ставили ))
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30.06.2025 23:32 Ответить
ТЦК мають виконувати свої обов'язки і не допускали цих ганебних випадків, які іноді трапляються. Корупціонери, порушники законності в процесі мобілізації мають бути викриті. Має бути вжито всіх необхідних заходів проти таких порушників", - резюмує Сирський.

Джерело: https://censor.net/ua/n3559257
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30.06.2025 23:35 Ответить
зарплата 60 тисяч..
таким ще й зарплату дають..
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30.06.2025 23:45 Ответить
Бійтеся бурятів, а не звертайте увагу на героїв мобілізаційного фронту, родичі яких зовсім бурятів не бояться
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30.06.2025 23:45 Ответить
Ожидаем позитивных новостей, про то что родственники "военных", верят в "победу" и не бояться покупать недвижимость и делать ремонты...
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30.06.2025 23:52 Ответить
Ніщєброд какой-то, а нє ваєнком.
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30.06.2025 23:46 Ответить
Какой то лузерный военком! Всего лишь один лям баксов. Несолидно как то
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30.06.2025 23:49 Ответить
зелені,
а влупайте тій журналісткі заставу в мілліарда так три? 🤣
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30.06.2025 23:49 Ответить
ївро...
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30.06.2025 23:50 Ответить
Жеброта в порівнянні з недавно відійшовшим в пекло начальником Самбірського ТЦК Валерієм Бабичем .
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30.06.2025 23:53 Ответить
Про що там Луценко писав ?

Шановна громада і великий бізнес

Панове, давайте формувати центр рішень по порятунку України.

Нам всього лише треба три компоненти. Перша - це великі гроші....

Ну гроші здається вже знайшли ...
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30.06.2025 23:53 Ответить
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01.07.2025 00:17 Ответить
зелений сон, мені насправді ститься...
зелений сон, моє лице сміється
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30.06.2025 23:54 Ответить
За таке розстрілювати потрібно в військовий час. Тут всі статті воно назбирало, в тому числі зрада і підрив обороноздатності країни в військовий час. І я не здивуюся що воно й зв'язки має з ФСБ, яке обіцяло йому прикриття в разі чого
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30.06.2025 23:54 Ответить
І ще бісить що влада цим тиловим крисам платить зарплату 60тис.грн. і це під час війни коли люди виживають на 3тис грн пенсії і скидають по копійці на дрони. За що цим виродкам такі зарплати??? Воно на 0 в окопі життям ризикує? Чи щоб крали менше? Як бачимо великі зарплати не заважають чиновникам красти. Да мільйони людей з радістю працювали б на його посаді безкоштовно аби не йти на фронт. Те ж саме з поліцаями які по тилам сидять з мордами як у підсвинків і ще й якихось рахітних і кривих ухилянтів відловлюють як собак бродячих з особливою жорстокістю щоб йшли воювати за цих відкормлених ублюдків
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01.07.2025 00:02 Ответить
Чем писать такие опусы, лучше найдите военкома, прокурора или судью который живёт на одну зарплату и у которого нет родственников и друзей которые проявили себя как гениальные бизнесмены. Вот это вот действительно будет достойно общественного внимания.
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30.06.2025 23:56 Ответить
Хоча б там "лямов" 20-30 зелени еще б куда ни шло. А то один лям зеленых не деньги. У нас чинуши и на меньших "корытах" больше гребут
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30.06.2025 23:58 Ответить
І не він ж один такий, таких багато. А точніше, напевно всі.
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01.07.2025 00:00 Ответить
То йому ветеранські та інвалідські нарахування.
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01.07.2025 00:01 Ответить
заарештувати. судити! поряд з "військкомом" у суді поставити довгу лавку на якій повинні сидіти всі, хто "заносив" цьому тілу, щоб "відкосити" від мобілізації!
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01.07.2025 00:08 Ответить
Влада Зеленського пипець як з коррупцією бореться... ВАКС, НАБу, Прокуратура, Поліція, СБУ... І нічого з цього нормально не працює... Голосуйте далі за Вову Зеленського..
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01.07.2025 00:14 Ответить
Печалька. Хотя и ожидаемо.
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01.07.2025 00:18 Ответить
Більше грошей чим у воєнкома Бурляя лише у воєнкома Бурштина

Діди цю тему теж обійдуть стороною
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01.07.2025 00:20 Ответить
Это глава из учебника " Учитесь жить"
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01.07.2025 00:21 Ответить
Раскулачить по законам военного времени и направить на передовую.
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01.07.2025 00:35 Ответить
Так він ділиться...хто ж його " раскулачить"..?!
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01.07.2025 01:48 Ответить
не буде самостійного ядера в Україні?
завжди буде просилово - захистить нас сірих...
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01.07.2025 00:39 Ответить
робіть, браття....
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01.07.2025 00:41 Ответить
Де тут форумі диванні закликальники? "В усьому винуваті ухилянти" і ТД і тп..за що військові звичайні воюють? Ось за цє? Скільки вже Петлюри нема але дуже влучно сказав про українських гнид від яких зараз шкоди більше чим від московських вошей.
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01.07.2025 01:20 Ответить
ТЦК жирують на крові простих Українців..?!
Що,тепер тікатиме чи піде з посади..?!
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01.07.2025 01:47 Ответить
 
 