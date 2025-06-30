Семья военкома Бурляя владеет недвижимостью и автомобилями на сумму почти $1,000,000, - журналистка Бабинец. ВИДЕО

В пользовании военкома из Киевской области Юрия Бурляя и его семьи недвижимости и автомобилей - почти на $1,000,000.

Об этом заявила руководитель агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо" журналистка Анна Бабинец, передает Цензор.НЕТ..

"Новая элита" родом из ТЦК. Юрий Бурляй, который руководил военкоматами Киевщины последние шесть лет, начал "жить жизнью" относительно недавно. В 2024 году, когда он возглавлял Броварской ТЦК, его семья переехала в роскошный дом в пригороде Киева, который может стоить более $700,000. Говорит, что товарищ дал пожить за символическую аренду. Ни товарищ, ни его мама-пенсионерка, которая стала владелицей дома прямо перед заездом семьи военкома, не помнят, сколько стоил дом, и не говорят, откуда деньги", - написала Бабинец.

Она отметила, что тогда же у тещи Бурляя появляется две квартиры в новостройке в Борисполе (там он тоже когда-то возглавлял военкомат). Сейчас в этих квартирах - ремонт, сотрудники называют заказчиком ремонта господина Бурляя".

Читайте: Будут судить чиновника ТЦК из Одесской области, которого разоблачили на "корректировке" данных военнообязанных в системе "Оберіг", - ГБР

"Военком признается, что ремонт действительно делает, но деньги на него одолжил какой-то товарищ. На вопрос, сколько одолжил, Бурляй говорит: "Давайте не вникать так глубоко". Но мы все-таки "вникли". И обнаружили, что в том же 2024 году семья Юрия Бурляя бесплатно получила 3-комнатную квартиру в Вышгороде от местных властей. К четырем объектам недвижимости, которые магическим образом бесплатно или за бесценок оказались в пользовании семьи военкома в прошлом году, добавились новенький мотоцикл "Хонда" и "Фолькцваген Туарег" 2021 года выпуска. По нашим подсчетам, сейчас в пользовании военкома и его семьи недвижимости и автомобилей - почти на $1,000,000. И все это - на 60 тысяч гривен зарплаты военкома. Наслужил, что тут скажешь", - рассказала журналистка.

Также читайте: Схему фиктивного бронирования военнообязанных за взятки разоблачили в Уманском ТЦК, - ГБР. ФОТО