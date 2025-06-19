Будут судить чиновника ТЦК из Одесщины, которого разоблачили на "корректировке" данных военнообязанных в системе "Оберіг", - ГБР
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников "Оберіг" для желающих избежать мобилизации. Он выразил намерение искупить вину, вступив в ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Обвинительный акт направлен в суд.
Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.
Следствие установило, что незаконной схеме успели воспользоваться 12 уклонистов. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека 3 тыс. долларов США. Благодаря ГБР часть "клиентов" фигуранта уже найдена и мобилизована в армию, часть - подана в розыск.
Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до двух лет.
В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Ольга Проценко отметила, что обвиняемый выразил намерение искупить вину, вступив в ряды Вооруженных сил Украины.
Корегував і не заніс керівництву
Так би ти давно вже отримав омріяний паспорт РФ і жив як людина, не боячись за чекушкою до генделика вийти.
136 офіцерів та 325 військовослужбовців відправлено до зони бойових дій за проступки.
представник тцк.
але ж, хтось надав йому право, входити в систему?