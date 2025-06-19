Будут судить чиновника ТЦК из Одесщины, которого разоблачили на "корректировке" данных военнообязанных в системе "Оберіг", - ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников "Оберіг" для желающих избежать мобилизации. Он выразил намерение искупить вину, вступив в ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.

Следствие установило, что незаконной схеме успели воспользоваться 12 уклонистов. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека 3 тыс. долларов США. Благодаря ГБР часть "клиентов" фигуранта уже найдена и мобилизована в армию, часть - подана в розыск.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до двух лет.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Ольга Проценко отметила, что обвиняемый выразил намерение искупить вину, вступив в ряды Вооруженных сил Украины.

