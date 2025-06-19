РУС
Будут судить чиновника ТЦК из Одесщины, которого разоблачили на "корректировке" данных военнообязанных в системе "Оберіг", - ГБР

Чиновника ТЦК в Одесской области судят за махинации с "Оберегом"

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Подольского РТЦК и СП в Одесской области, который за деньги вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников "Оберіг" для желающих избежать мобилизации. Он выразил намерение искупить вину, вступив в ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обвинительный акт направлен в суд.

Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и воинскому учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.

Следствие установило, что незаконной схеме успели воспользоваться 12 уклонистов. За свою "помощь" чиновник брал с одного человека 3 тыс. долларов США. Благодаря ГБР часть "клиентов" фигуранта уже найдена и мобилизована в армию, часть - подана в розыск.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ сроком до двух лет.

В комментарии "Суспільному" пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Ольга Проценко отметила, что обвиняемый выразил намерение искупить вину, вступив в ряды Вооруженных сил Украины.

Одесская область (3830) суд (25239) ГБР (3213) ТЦК (760)
Топ комментарии
+8
Працівник ТЦК вирішив вступити до ЗСУ. Ця новина просто прекрасна, бо під кожною новиною про свавілля ТЦК знайдуться ті, хто з піною біля роту будуть розказувати, що ТЦК - це виключно відвоювавші воїни із дуже важкими пораненнями, які правда дуже гарно бігають, але то таке. А тут ось абсолютно здоровий, цивільний тіпок в формі ЗСУ, який працює ТЦК мав доступ до даних Оберіг. І не здивуюсь, що таких здорових цивільних тіпів в формі і в славнозвісних бусиках вистачає.
19.06.2025 15:27 Ответить
19.06.2025 15:27 Ответить
+7
Тобто спокутувати провину вступивши до лав ЗСУ??? А тцк це що? Чомувони носять форму ЗСУ?
19.06.2025 15:10 Ответить
19.06.2025 15:10 Ответить
+5
нова каста мільйонерів!
представник тцк.
але ж, хтось надав йому право, входити в систему?
19.06.2025 15:19 Ответить
19.06.2025 15:19 Ответить
А от мені цікаво, чому хакери ще на цьому не заробляють?
19.06.2025 15:08 Ответить
19.06.2025 15:08 Ответить
Це так мило

Корегував і не заніс керівництву
19.06.2025 15:10 Ответить
19.06.2025 15:10 Ответить
Тобто спокутувати провину вступивши до лав ЗСУ??? А тцк це що? Чомувони носять форму ЗСУ?
19.06.2025 15:10 Ответить
19.06.2025 15:10 Ответить
Частина ТЦК, та що займається соц. підтримкою, цивільні. Особисто мною займається молода зовсім дівчинка, дуже відповідальна і чуйна.
19.06.2025 15:14 Ответить
19.06.2025 15:14 Ответить
У вас завжди такі милі нейтральні коментарі в подібних темах) Не те що в темах про ухилянтів, хоча і там і там про шкоду мобілізації)
19.06.2025 15:46 Ответить
19.06.2025 15:46 Ответить
Ну звичайно мобілізація шкідлива!
Так би ти давно вже отримав омріяний паспорт РФ і жив як людина, не боячись за чекушкою до генделика вийти.
19.06.2025 15:47 Ответить
19.06.2025 15:47 Ответить
І маніпулюєте так симпатично)
19.06.2025 15:49 Ответить
19.06.2025 15:49 Ответить
Відкрито 17 кримінальних справ щодо працівників ТЦК через зловживання владою та застосування сили під час мобілізації, - в.о. командувача Сухопутних військ Грузевич.
136 офіцерів та 325 військовослужбовців відправлено до зони бойових дій за проступки.
19.06.2025 16:35 Ответить
19.06.2025 16:35 Ответить
Так. Як можна примушувати людину воювати, якщо вона народжена не для війни?
19.06.2025 17:00 Ответить
19.06.2025 17:00 Ответить
..главное, что бы с работы не уволили.. отработает..
19.06.2025 15:15 Ответить
19.06.2025 15:15 Ответить
нова каста мільйонерів!
представник тцк.
але ж, хтось надав йому право, входити в систему?
19.06.2025 15:19 Ответить
19.06.2025 15:19 Ответить
Королі життя. Поки що.
19.06.2025 15:29 Ответить
19.06.2025 15:29 Ответить
Вони й будуть королі життя. Хто під час війни багатшає, а хто біднішає? А після війни в кого гроші - ті й будуть верховодити. Скуповуватимуть землю, відкриватимуть бізнеси і так далі.
19.06.2025 15:56 Ответить
19.06.2025 15:56 Ответить
Та ні тут як "братки" в 90 ті. Виживуть далеко не всі. Дуже багато до них претензій, дуже багатьом вони поламали життя. А хтось із тих багатьох і виживе із думкою про помсту. І ось тоді почнеться найцікавіше.
19.06.2025 16:09 Ответить
19.06.2025 16:09 Ответить
Будуть якісь поодинокі випадки, як і зараз. А в основному просто нова еліта розчиниться в системі (вже розчинилася) - а на боці системи суди, поліція, закон. Та й по всьому)
19.06.2025 16:13 Ответить
19.06.2025 16:13 Ответить
Багато хто цих героїв запам'ятав і дуже бажає помсти. Зараз це практично неможливо. А ось коли повернуться і, м'яко кажучи, не все буде гаразд із психікою,то буде по цимбалах і суди, і закон, і мусора.
19.06.2025 16:29 Ответить
19.06.2025 16:29 Ответить
Тобто, у даному випадку цивільний працівник ТЦК ("Він висловив намір спокутувати провину, вступивши до ЗСУ." Джерело: https://censor.net/ua/n3558809) не тільки мав доступ до бази бази даних, але й права на внесення змін до цієї бази?
19.06.2025 15:22 Ответить
19.06.2025 15:22 Ответить
Працівник ТЦК вирішив вступити до ЗСУ. Ця новина просто прекрасна, бо під кожною новиною про свавілля ТЦК знайдуться ті, хто з піною біля роту будуть розказувати, що ТЦК - це виключно відвоювавші воїни із дуже важкими пораненнями, які правда дуже гарно бігають, але то таке. А тут ось абсолютно здоровий, цивільний тіпок в формі ЗСУ, який працює ТЦК мав доступ до даних Оберіг. І не здивуюсь, що таких здорових цивільних тіпів в формі і в славнозвісних бусиках вистачає.
19.06.2025 15:27 Ответить
19.06.2025 15:27 Ответить
;в формі ЗСУ;, котре ти ще й виділив жирним шрифтом, викресли. Тіпок цивільний і навіть на фото в джинсах.
19.06.2025 15:49 Ответить
19.06.2025 15:49 Ответить
Бачу, ти мрієш про кацапський паспорт, чи щоб тобі буряти глину в ступі замісили?
19.06.2025 16:33 Ответить
19.06.2025 16:33 Ответить
Мене не цікавлять твої вологі нічні фантазії.
19.06.2025 17:01 Ответить
19.06.2025 17:01 Ответить
 
 