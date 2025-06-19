УКР
Судитимуть посадовця ТЦК з Одещини, якого викрили на "коригуванні" даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг", - ДБР

Посадовця ТЦК на Одещині судять за махінації з "Оберігом"

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітника Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації. Він висловив намір спокутувати провину, вступивши до ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.

Слідство встановило, що незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина "клієнтів" фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина – подана у розшук.

Співробітник центру комплектування повністю визнав свою провину та обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до двох років.

У коментарі "Суспільному" речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко зазначила, що обвинувачений висловив намір спокутувати провину, вступивши до лав Збройних сил України.

Одеська область (3494) суд (11875) ДБР (3738) ТЦК та СП (812)
+8
Працівник ТЦК вирішив вступити до ЗСУ. Ця новина просто прекрасна, бо під кожною новиною про свавілля ТЦК знайдуться ті, хто з піною біля роту будуть розказувати, що ТЦК - це виключно відвоювавші воїни із дуже важкими пораненнями, які правда дуже гарно бігають, але то таке. А тут ось абсолютно здоровий, цивільний тіпок в формі ЗСУ, який працює ТЦК мав доступ до даних Оберіг. І не здивуюсь, що таких здорових цивільних тіпів в формі і в славнозвісних бусиках вистачає.
показати весь коментар
19.06.2025 15:27 Відповісти
+7
Тобто спокутувати провину вступивши до лав ЗСУ??? А тцк це що? Чомувони носять форму ЗСУ?
показати весь коментар
19.06.2025 15:10 Відповісти
+5
нова каста мільйонерів!
представник тцк.
але ж, хтось надав йому право, входити в систему?
показати весь коментар
19.06.2025 15:19 Відповісти
А от мені цікаво, чому хакери ще на цьому не заробляють?
показати весь коментар
19.06.2025 15:08 Відповісти
Це так мило

Корегував і не заніс керівництву
показати весь коментар
19.06.2025 15:10 Відповісти
Тобто спокутувати провину вступивши до лав ЗСУ??? А тцк це що? Чомувони носять форму ЗСУ?
показати весь коментар
19.06.2025 15:10 Відповісти
Частина ТЦК, та що займається соц. підтримкою, цивільні. Особисто мною займається молода зовсім дівчинка, дуже відповідальна і чуйна.
показати весь коментар
19.06.2025 15:14 Відповісти
У вас завжди такі милі нейтральні коментарі в подібних темах) Не те що в темах про ухилянтів, хоча і там і там про шкоду мобілізації)
показати весь коментар
19.06.2025 15:46 Відповісти
Ну звичайно мобілізація шкідлива!
Так би ти давно вже отримав омріяний паспорт РФ і жив як людина, не боячись за чекушкою до генделика вийти.
показати весь коментар
19.06.2025 15:47 Відповісти
І маніпулюєте так симпатично)
показати весь коментар
19.06.2025 15:49 Відповісти
Відкрито 17 кримінальних справ щодо працівників ТЦК через зловживання владою та застосування сили під час мобілізації, - в.о. командувача Сухопутних військ Грузевич.
136 офіцерів та 325 військовослужбовців відправлено до зони бойових дій за проступки.
показати весь коментар
19.06.2025 16:35 Відповісти
Так. Як можна примушувати людину воювати, якщо вона народжена не для війни?
показати весь коментар
19.06.2025 17:00 Відповісти
..главное, что бы с работы не уволили.. отработает..
показати весь коментар
19.06.2025 15:15 Відповісти
нова каста мільйонерів!
представник тцк.
але ж, хтось надав йому право, входити в систему?
показати весь коментар
19.06.2025 15:19 Відповісти
Королі життя. Поки що.
показати весь коментар
19.06.2025 15:29 Відповісти
Вони й будуть королі життя. Хто під час війни багатшає, а хто біднішає? А після війни в кого гроші - ті й будуть верховодити. Скуповуватимуть землю, відкриватимуть бізнеси і так далі.
показати весь коментар
19.06.2025 15:56 Відповісти
Та ні тут як "братки" в 90 ті. Виживуть далеко не всі. Дуже багато до них претензій, дуже багатьом вони поламали життя. А хтось із тих багатьох і виживе із думкою про помсту. І ось тоді почнеться найцікавіше.
показати весь коментар
19.06.2025 16:09 Відповісти
Будуть якісь поодинокі випадки, як і зараз. А в основному просто нова еліта розчиниться в системі (вже розчинилася) - а на боці системи суди, поліція, закон. Та й по всьому)
показати весь коментар
19.06.2025 16:13 Відповісти
Багато хто цих героїв запам'ятав і дуже бажає помсти. Зараз це практично неможливо. А ось коли повернуться і, м'яко кажучи, не все буде гаразд із психікою,то буде по цимбалах і суди, і закон, і мусора.
показати весь коментар
19.06.2025 16:29 Відповісти
Тобто, у даному випадку цивільний працівник ТЦК ("Він висловив намір спокутувати провину, вступивши до ЗСУ." Джерело: https://censor.net/ua/n3558809) не тільки мав доступ до бази бази даних, але й права на внесення змін до цієї бази?
показати весь коментар
19.06.2025 15:22 Відповісти
Працівник ТЦК вирішив вступити до ЗСУ. Ця новина просто прекрасна, бо під кожною новиною про свавілля ТЦК знайдуться ті, хто з піною біля роту будуть розказувати, що ТЦК - це виключно відвоювавші воїни із дуже важкими пораненнями, які правда дуже гарно бігають, але то таке. А тут ось абсолютно здоровий, цивільний тіпок в формі ЗСУ, який працює ТЦК мав доступ до даних Оберіг. І не здивуюсь, що таких здорових цивільних тіпів в формі і в славнозвісних бусиках вистачає.
показати весь коментар
19.06.2025 15:27 Відповісти
;в формі ЗСУ;, котре ти ще й виділив жирним шрифтом, викресли. Тіпок цивільний і навіть на фото в джинсах.
показати весь коментар
19.06.2025 15:49 Відповісти
Бачу, ти мрієш про кацапський паспорт, чи щоб тобі буряти глину в ступі замісили?
показати весь коментар
19.06.2025 16:33 Відповісти
Мене не цікавлять твої вологі нічні фантазії.
показати весь коментар
19.06.2025 17:01 Відповісти
 
 