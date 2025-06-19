Судитимуть посадовця ТЦК з Одещини, якого викрили на "коригуванні" даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг", - ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо співробітника Подільського РТЦК та СП в Одеській області, який за гроші вносив фальшиві дані в електронний реєстр призовників "Оберіг" для охочих уникнути мобілізації. Він висловив намір спокутувати провину, вступивши до ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
Протиправною діяльністю посадовець почав займатися наприкінці 2024 року. Він змінював дані в реєстрі щодо розшуку та військового обліку чоловіків, що дозволяло "клієнтам" навіть виїздити за кордон.
Слідство встановило, що незаконною схемою встигли скористатися 12 ухилянтів. За свою "допомогу" посадовець брав з однієї людини 3 тис. доларів США. Завдяки ДБР частина "клієнтів" фігуранта вже знайдена та мобілізована до війська, частина – подана у розшук.
Співробітник центру комплектування повністю визнав свою провину та обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 1 ст. 362 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до двох років.
У коментарі "Суспільному" речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко зазначила, що обвинувачений висловив намір спокутувати провину, вступивши до лав Збройних сил України.
Корегував і не заніс керівництву
Так би ти давно вже отримав омріяний паспорт РФ і жив як людина, не боячись за чекушкою до генделика вийти.
136 офіцерів та 325 військовослужбовців відправлено до зони бойових дій за проступки.
представник тцк.
але ж, хтось надав йому право, входити в систему?