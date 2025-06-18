Привласнили близько 11,5 млн грн: викрито масштабну схему легалізації коштів посадовцями однієї із частин Нацгвардії, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР спільно з СБУ та за сприяння командування Нацгвардії викрили бухгалтера однієї із військових частин, яка при нарахуванні грошового забезпечення всім військовослужбовцям, частину коштів, перераховувала на сторонні рахунки.

Як працювала схема?

Як зазначається, протиправна схема діяла декілька років, аж до кінця 2024 року. Суми недоплати військовослужбовцям були свідомо невеликими, щоб не привертати уваги - від 30 грн до 165 грн. Ці гроші щомісяця перераховувалися на карткові рахунки осіб, які не значилися в списках військової частини. Їхні реквізити протиправно вносились до таблиці розрахункових відомостей, яка надавалась до банківської установи.

За результатами діяльності злочинної схеми, її учасники привласнили близько 11,5 млн грн. Гроші після "відмивання", готівкою розподілялись між фігурантами.

Підозри

За даними ДБР, наразі бухгалтеру частини та цивільним спільникам повідомлено про підозри в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Крім того, за неналежне виконання службових обов’язків повідомлено про підозру чинному та колишньому начальнику фінансового відділення військової частини, які через неналежне забезпечення контролю за витрачанням коштів та не додержання фінансової дисципліни у підрозділі допустили фінансові втрати.

Бухгалтеру та залученим нею цивільним особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, двом керівникам фінансового відділення - від п’яти до восьми років.

Слідчі та прокурори будуть клопотати перед судом у застосуванні стосовно підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування щодо інших посадовців військової частини та цивільних осіб, які можливо брати участь у незаконній схемі.