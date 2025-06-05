Погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати 5 тис. грн: у Києві затримано двох іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві двоє іноземців, погрожуючи гранатою, змусили 34-річного перехожого перерахувати на їхню банківську картку 5 тисяч гривень.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.





Як зазначається, інцидент стався на проспекті Соборності близько 23:30. Потерпілий одразу звернувся до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися громадяни інших держав віком 34 та 41 років. Чоловіків затримали, їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, вчинений в особливо небезпечний спосіб.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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