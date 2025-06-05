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Погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати 5 тис. грн: у Києві затримано двох іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Києві двоє іноземців, погрожуючи гранатою, змусили 34-річного перехожого перерахувати на їхню банківську картку 5 тисяч гривень.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався на проспекті Соборності близько 23:30. Потерпілий одразу звернувся до поліції.
Правоохоронці оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися громадяни інших держав віком 34 та 41 років. Чоловіків затримали, їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, вчинений в особливо небезпечний спосіб.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+19 Nika Vesela
показати весь коментар05.06.2025 11:53 Відповісти Посилання
+12 Nika Vesela
показати весь коментар05.06.2025 11:54 Відповісти Посилання
+11 Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар05.06.2025 12:07 Відповісти Посилання
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кавказці- явно без українських паспортів . Хамлять пркупцям. Чула як один казав жінці у спину , що попитала про ціни - щоб ти здохло .
Це було у часи Авакова - мабуть в них були спецдозволи? Поліцію це не цікавило. Податкову тєж.
як там зараз - не знаю.
І грузини командують правникам відносно купівлі якогось бизнес приміщення чи у фонда майна чи ще у когось.
та й ще багато кавказців по місту ходять - у очі ( мені як европейкі😃) бросаеттся.
ТОБТО , поки українські чоловики гинуть, Кавказ прибирає до рук нерухомість , бизнес та жінок.
І коли українські чоловики повернуться- вони підуть двірниками до кавказців ? 😡
Потрібні закони щоб припинити окупацію України кавказом і середньою Азією
ЗАРАЗ вони для армії і податковій невідіми. Але майно скупають як скажені за копійки