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Новини Фото Фінансові шахрайства
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Погрожуючи гранатою, змусили перехожого перерахувати 5 тис. грн: у Києві затримано двох іноземців, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві двоє іноземців, погрожуючи гранатою, змусили 34-річного перехожого перерахувати на їхню банківську картку 5 тисяч гривень.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві іноземці з гранатою змусили перехожого переказати 5 тисяч гривень
У Києві іноземці з гранатою змусили перехожого переказати 5 тисяч гривень

Як зазначається, інцидент стався на проспекті Соборності близько 23:30. Потерпілий одразу звернувся до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників. Ними виявилися громадяни інших держав віком 34 та 41 років. Чоловіків затримали, їм оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, вчинений в особливо небезпечний спосіб.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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У Києві іноземці з гранатою змусили перехожого переказати 5 тисяч гривень
У Києві іноземці з гранатою змусили перехожого переказати 5 тисяч гривень
У Києві іноземці з гранатою змусили перехожого переказати 5 тисяч гривень

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Автор: 

граната (799) іноземець (393) Київ (19646) Нацполіція (15272)


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Топ коментарі
+19
А щвідки ще ця ху...я заїхала і бродить нашими вулицями?! Україна прохідний двір для криміналітету?! Що це блдь.таке відбувається, що вільно в Україні дихає тільки кримінал вже і міжнародний?!
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05.06.2025 11:53 Відповісти
+12
Десант кадирова, пуйла приїздить вільно до України як до себе додому і жодних обмежень, бо всі квоти на обмеження влада роздала українцям.
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05.06.2025 11:54 Відповісти
+11
Була в Україні . У кафе на Печерську сидять два грузина і два українських юриста.
І грузини командують правникам відносно купівлі якогось бизнес приміщення чи у фонда майна чи ще у когось.
та й ще багато кавказців по місту ходять - у очі ( мені як европейкі😃) бросаеттся.

ТОБТО , поки українські чоловики гинуть, Кавказ прибирає до рук нерухомість , бизнес та жінок.
І коли українські чоловики повернуться- вони підуть двірниками до кавказців ? 😡
Потрібні закони щоб припинити окупацію України кавказом і середньою Азією
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05.06.2025 12:07 Відповісти
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Нігуя собі дєвки пляшуть! - Кавказ?
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05.06.2025 11:52 Відповісти
Ні. Мабуть або німці, або данці.
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05.06.2025 11:53 Відповісти
Французи! - тут і до бабки не ходи
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05.06.2025 11:55 Відповісти
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05.06.2025 12:09 Відповісти
Ну что-то похожее на "коренных французов" - арабов есть...
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05.06.2025 12:13 Відповісти
Десант кадирова, пуйла приїздить вільно до України як до себе додому і жодних обмежень, бо всі квоти на обмеження влада роздала українцям.
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05.06.2025 11:54 Відповісти
Я кілька років споглядала як на трасі Київ - Одесса коло хаджибея кавказці ставлять палатки на десяток - два км і торгують офочами і фруктами.
кавказці- явно без українських паспортів . Хамлять пркупцям. Чула як один казав жінці у спину , що попитала про ціни - щоб ти здохло .
Це було у часи Авакова - мабуть в них були спецдозволи? Поліцію це не цікавило. Податкову тєж.
як там зараз - не знаю.
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05.06.2025 12:13 Відповісти
Літца нацианальной кавказскості.
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05.06.2025 12:14 Відповісти
Так звані "іноземці", скоріш за все, звчайні мастурбеки.
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05.06.2025 11:53 Відповісти
А щвідки ще ця ху...я заїхала і бродить нашими вулицями?! Україна прохідний двір для криміналітету?! Що це блдь.таке відбувається, що вільно в Україні дихає тільки кримінал вже і міжнародний?!
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05.06.2025 11:53 Відповісти
де закон про зброю в країні яка воює ? очко преЗЄдента ретельно охороняють - на відміну від простих громадян.
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05.06.2025 12:06 Відповісти
Була в Україні . У кафе на Печерську сидять два грузина і два українських юриста.
І грузини командують правникам відносно купівлі якогось бизнес приміщення чи у фонда майна чи ще у когось.
та й ще багато кавказців по місту ходять - у очі ( мені як европейкі😃) бросаеттся.

ТОБТО , поки українські чоловики гинуть, Кавказ прибирає до рук нерухомість , бизнес та жінок.
І коли українські чоловики повернуться- вони підуть двірниками до кавказців ? 😡
Потрібні закони щоб припинити окупацію України кавказом і середньою Азією
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05.06.2025 12:07 Відповісти
множинне громадядянство хлопцям, негайно!
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05.06.2025 12:08 Відповісти
Ну громадянство тут ні до чого. Якщо буде громадянство- підут служити і будуть платити податки.
ЗАРАЗ вони для армії і податковій невідіми. Але майно скупають як скажені за копійки
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05.06.2025 12:15 Відповісти
як це ні до чого? і що. всим роздать паспорти, хто бажає? служить вони не підуть і податки платить ніхто не буде, хіба що на свій общак.
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05.06.2025 12:31 Відповісти
Ну, то що це дебіли, це ясно, но як вони потрапили в Україну? І чому не назвати звідки вони, мабуть правоохоронцям соромно, тоді прийдеться казати по чиєму проханню
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05.06.2025 12:13 Відповісти
В мене теж виникло питання - з якої країни.
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05.06.2025 12:16 Відповісти
Хренове фото, морд не видно, хренові фотографи!
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05.06.2025 12:17 Відповісти
Гишпанці напевно)
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05.06.2025 12:18 Відповісти
Звідки іноземці, чого не пишуть?
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05.06.2025 12:24 Відповісти
Більшість крадіїв та інших бндюганів - з країни хачапурі...
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05.06.2025 12:28 Відповісти
Іноземці, напевно, шведи, чи данці? Ну, на крайняк, британці? - Коли розженуть ****** корумповане кубло хабарників - міграційну службу?
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05.06.2025 12:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G-hFOTHxI00 И дикий же народ. Да, дети гор..(с) - "на гастролях" не найкращі (але досить типові) представники Кавказу?..
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05.06.2025 13:14 Відповісти
 
 