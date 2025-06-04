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Воїни Нацполіції за місяць ліквідували 108 російських солдатів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" за травень уразили 17 БпЛА, 2 бліндажа, 6 транспортних засобів та 1 антену звʼязку.

Також воїни ліквідували 108 російських солдатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Сили оборони за травень знищили 733 ворожих цілей: техніку, склади, бліндажі на Бахмутському та Покровському напрямках. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) ліквідація (4069) Нацполіція (15270)


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відео тим,хто ненавидить мєнтів, сидячи погань на дивані в Києві,
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04.06.2025 21:12 Відповісти
До чого ж ти наївний.
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04.06.2025 21:21 Відповісти
а ТИ ПРОДАЖНІЙ за рублі. ЧИ В Україні хтось платить гривні?
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04.06.2025 21:40 Відповісти
Ще й жалюгідний.
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04.06.2025 21:44 Відповісти
Бог над тобою насміявся,
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04.06.2025 21:49 Відповісти
Та хай хоч лусне від сміху той бог твій, по цимбалах абсолютно.
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04.06.2025 21:52 Відповісти
Мій там! Інколи шле такі звіти...
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04.06.2025 22:03 Відповісти
 
 