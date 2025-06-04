Воїни Нацполіції за місяць ліквідували 108 російських солдатів на Торецькому напрямку. ВIДЕО
На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" за травень уразили 17 БпЛА, 2 бліндажа, 6 транспортних засобів та 1 антену звʼязку.
Також воїни ліквідували 108 російських солдатів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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