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Воины Нацполиции за месяц ликвидировали 108 российских солдат на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" за май поразили 17 БпЛА, 2 блиндажа, 6 транспортных средств и 1 антенну связи.

Также воины ликвидировали 108 российских солдат, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Силы обороны за май уничтожили 733 вражеских целей: технику, склады, блиндажи на Бахмутском и Покровском направлениях. ВИДЕО

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армия РФ (19650) ликвидация (3686) Нацполиция (16557)


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відео тим,хто ненавидить мєнтів, сидячи погань на дивані в Києві,
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04.06.2025 21:12 Ответить
До чого ж ти наївний.
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04.06.2025 21:21 Ответить
а ТИ ПРОДАЖНІЙ за рублі. ЧИ В Україні хтось платить гривні?
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04.06.2025 21:40 Ответить
Ще й жалюгідний.
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04.06.2025 21:44 Ответить
Бог над тобою насміявся,
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04.06.2025 21:49 Ответить
Та хай хоч лусне від сміху той бог твій, по цимбалах абсолютно.
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04.06.2025 21:52 Ответить
Мій там! Інколи шле такі звіти...
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04.06.2025 22:03 Ответить
 
 