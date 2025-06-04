Воины Нацполиции за месяц ликвидировали 108 российских солдат на Торецком направлении. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хижак" за май поразили 17 БпЛА, 2 блиндажа, 6 транспортных средств и 1 антенну связи.
Также воины ликвидировали 108 российских солдат, сообщает Цензор.НЕТ.
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Василь Довганенко #589385
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