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Угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить 5 тыс. грн: в Киеве задержаны два иностранца, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве двое иностранцев, угрожая гранатой, заставили 34-летнего прохожего перечислить на их банковскую карточку 5 тысяч гривен.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве иностранцы с гранатой заставили прохожего перевести 5 тысяч гривен
В Киеве иностранцы с гранатой заставили прохожего перевести 5 тысяч гривен

Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Соборности около 23:30. Пострадавший сразу обратился в полицию.

Правоохранители оперативно установили личности нападавших. Ими оказались граждане других государств в возрасте 34 и 41 лет. Мужчин задержали, им объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный особо опасным способом.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Киеве иностранцы с гранатой заставили прохожего перевести 5 тысяч гривен
В Киеве иностранцы с гранатой заставили прохожего перевести 5 тысяч гривен
В Киеве иностранцы с гранатой заставили прохожего перевести 5 тысяч гривен

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины Нацполиции за месяц ликвидировали 108 российских солдат на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

граната (1008) иностранец (495) Киев (25670) Нацполиция (16559)


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Топ комментарии
+24
А щвідки ще ця ху...я заїхала і бродить нашими вулицями?! Україна прохідний двір для криміналітету?! Що це блдь.таке відбувається, що вільно в Україні дихає тільки кримінал вже і міжнародний?!
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05.06.2025 11:53 Ответить
+14
Десант кадирова, пуйла приїздить вільно до України як до себе додому і жодних обмежень, бо всі квоти на обмеження влада роздала українцям.
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05.06.2025 11:54 Ответить
+14
Була в Україні . У кафе на Печерську сидять два грузина і два українських юриста.
І грузини командують правникам відносно купівлі якогось бизнес приміщення чи у фонда майна чи ще у когось.
та й ще багато кавказців по місту ходять - у очі ( мені як европейкі😃) бросаеттся.

ТОБТО , поки українські чоловики гинуть, Кавказ прибирає до рук нерухомість , бизнес та жінок.
І коли українські чоловики повернуться- вони підуть двірниками до кавказців ? 😡
Потрібні закони щоб припинити окупацію України кавказом і середньою Азією
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05.06.2025 12:07 Ответить
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Нігуя собі дєвки пляшуть! - Кавказ?
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05.06.2025 11:52 Ответить
Ні. Мабуть або німці, або данці.
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05.06.2025 11:53 Ответить
Французи! - тут і до бабки не ходи
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05.06.2025 11:55 Ответить
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05.06.2025 12:09 Ответить
Ну что-то похожее на "коренных французов" - арабов есть...
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05.06.2025 12:13 Ответить
Десант кадирова, пуйла приїздить вільно до України як до себе додому і жодних обмежень, бо всі квоти на обмеження влада роздала українцям.
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05.06.2025 11:54 Ответить
Я кілька років споглядала як на трасі Київ - Одесса коло хаджибея кавказці ставлять палатки на десяток - два км і торгують офочами і фруктами.
кавказці- явно без українських паспортів . Хамлять пркупцям. Чула як один казав жінці у спину , що попитала про ціни - щоб ти здохло .
Це було у часи Авакова - мабуть в них були спецдозволи? Поліцію це не цікавило. Податкову тєж.
як там зараз - не знаю.
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05.06.2025 12:13 Ответить
Літца нацианальной кавказскості.
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05.06.2025 12:14 Ответить
Так звані "іноземці", скоріш за все, звчайні мастурбеки.
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05.06.2025 11:53 Ответить
А щвідки ще ця ху...я заїхала і бродить нашими вулицями?! Україна прохідний двір для криміналітету?! Що це блдь.таке відбувається, що вільно в Україні дихає тільки кримінал вже і міжнародний?!
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05.06.2025 11:53 Ответить
Наслідки портновщини.
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05.06.2025 14:25 Ответить
результати роботи корумпованої міграційної служби. Там рівень корупції давно зашкалює.
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05.06.2025 14:39 Ответить
де закон про зброю в країні яка воює ? очко преЗЄдента ретельно охороняють - на відміну від простих громадян.
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05.06.2025 12:06 Ответить
Була в Україні . У кафе на Печерську сидять два грузина і два українських юриста.
І грузини командують правникам відносно купівлі якогось бизнес приміщення чи у фонда майна чи ще у когось.
та й ще багато кавказців по місту ходять - у очі ( мені як европейкі😃) бросаеттся.

ТОБТО , поки українські чоловики гинуть, Кавказ прибирає до рук нерухомість , бизнес та жінок.
І коли українські чоловики повернуться- вони підуть двірниками до кавказців ? 😡
Потрібні закони щоб припинити окупацію України кавказом і середньою Азією
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05.06.2025 12:07 Ответить
множинне громадядянство хлопцям, негайно!
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05.06.2025 12:08 Ответить
Ну громадянство тут ні до чого. Якщо буде громадянство- підут служити і будуть платити податки.
ЗАРАЗ вони для армії і податковій невідіми. Але майно скупають як скажені за копійки
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05.06.2025 12:15 Ответить
як це ні до чого? і що. всим роздать паспорти, хто бажає? служить вони не підуть і податки платить ніхто не буде, хіба що на свій общак.
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05.06.2025 12:31 Ответить
А чого з паспортами вони не будуть служити ? Вони просто ці паспорти зараз не візьмуть.
А у кацапів нова мулька- ці беруть армянські і грузинські паспорти ,бо у Европі ніззя рахунки у банках відкривати на кацапські паспорти
так що до України можуть припертися мильні кацапів з кавказькими і середньоазійськими паспортами
ТОМУ ВЛАДА І ВР МАЮТЬ ШВИДКО вводити європейські правила - ВНЖ по бизнесу - 5 років, потім ПМЖ по бизнесу 5 років. ( при условіі повного строку перебування в Україні і виплати податків ( є й, геттманцев - ось вам і бюджетні надходження)
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05.06.2025 13:56 Ответить
незнаю, как там в Лондоне, (Братіславі) а тут податки плотять тільки онліфанщиці
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05.06.2025 14:02 Ответить
Ну, то що це дебіли, це ясно, но як вони потрапили в Україну? І чому не назвати звідки вони, мабуть правоохоронцям соромно, тоді прийдеться казати по чиєму проханню
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05.06.2025 12:13 Ответить
В мене теж виникло питання - з якої країни.
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05.06.2025 12:16 Ответить
Хренове фото, морд не видно, хренові фотографи!
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05.06.2025 12:17 Ответить
Гишпанці напевно)
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05.06.2025 12:18 Ответить
Звідки іноземці, чого не пишуть?
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05.06.2025 12:24 Ответить
Більшість крадіїв та інших бндюганів - з країни хачапурі...
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05.06.2025 12:28 Ответить
Іноземці, напевно, шведи, чи данці? Ну, на крайняк, британці? - Коли розженуть ****** корумповане кубло хабарників - міграційну службу?
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05.06.2025 12:54 Ответить
ДМСУ не можно чіпати - це державний заповідник і інкубатор мільйонерів. Їхні діти потім стартапи будуть в Україні відкривати. Але це не точно. Може і не в Україні.
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05.06.2025 14:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G-hFOTHxI00 И дикий же народ. Да, дети гор..(с) - "на гастролях" не найкращі (але досить типові) представники Кавказу?..
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05.06.2025 13:14 Ответить
Связать этих тварей вместе, поместить гранату между ними и выдернуть чеку - "пущай полетают," ведь сами этого захотели..
..
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05.06.2025 13:46 Ответить
Равшан й Джумшут
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05.06.2025 13:55 Ответить
 
 