Угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить 5 тыс. грн: в Киеве задержаны два иностранца, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве двое иностранцев, угрожая гранатой, заставили 34-летнего прохожего перечислить на их банковскую карточку 5 тысяч гривен.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.





Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Соборности около 23:30. Пострадавший сразу обратился в полицию.

Правоохранители оперативно установили личности нападавших. Ими оказались граждане других государств в возрасте 34 и 41 лет. Мужчин задержали, им объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный особо опасным способом.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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