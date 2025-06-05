Угрожая гранатой, заставили прохожего перечислить 5 тыс. грн: в Киеве задержаны два иностранца, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Киеве двое иностранцев, угрожая гранатой, заставили 34-летнего прохожего перечислить на их банковскую карточку 5 тысяч гривен.
Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, инцидент произошел на проспекте Соборности около 23:30. Пострадавший сразу обратился в полицию.
Правоохранители оперативно установили личности нападавших. Ими оказались граждане других государств в возрасте 34 и 41 лет. Мужчин задержали, им объявлено подозрение по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный особо опасным способом.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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+24 Nika Vesela
показать весь комментарий05.06.2025 11:53 Ответить Ссылка
+14 Nika Vesela
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+14 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий05.06.2025 12:07 Ответить Ссылка
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кавказці- явно без українських паспортів . Хамлять пркупцям. Чула як один казав жінці у спину , що попитала про ціни - щоб ти здохло .
Це було у часи Авакова - мабуть в них були спецдозволи? Поліцію це не цікавило. Податкову тєж.
як там зараз - не знаю.
І грузини командують правникам відносно купівлі якогось бизнес приміщення чи у фонда майна чи ще у когось.
та й ще багато кавказців по місту ходять - у очі ( мені як европейкі😃) бросаеттся.
ТОБТО , поки українські чоловики гинуть, Кавказ прибирає до рук нерухомість , бизнес та жінок.
І коли українські чоловики повернуться- вони підуть двірниками до кавказців ? 😡
Потрібні закони щоб припинити окупацію України кавказом і середньою Азією
ЗАРАЗ вони для армії і податковій невідіми. Але майно скупають як скажені за копійки
А у кацапів нова мулька- ці беруть армянські і грузинські паспорти ,бо у Европі ніззя рахунки у банках відкривати на кацапські паспорти
так що до України можуть припертися мильні кацапів з кавказькими і середньоазійськими паспортами
ТОМУ ВЛАДА І ВР МАЮТЬ ШВИДКО вводити європейські правила - ВНЖ по бизнесу - 5 років, потім ПМЖ по бизнесу 5 років. ( при условіі повного строку перебування в Україні і виплати податків ( є й, геттманцев - ось вам і бюджетні надходження)
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