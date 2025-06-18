Присвоили около 11,5 млн грн: раскрыта масштабная схема легализации средств должностными лицами одной из частей Нацгвардии, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР совместно с СБУ и при содействии командования Нацгвардии разоблачили бухгалтера одной из воинских частей, которая при начислении денежного обеспечения всем военнослужащим, часть средств, перечисляла на сторонние счета.

Как работала схема?

Как отмечается, противоправная схема действовала несколько лет, вплоть до конца 2024 года. Суммы недоплаты военнослужащим были заведомо небольшими, чтобы не привлекать внимания - от 30 грн до 165 грн. Эти деньги ежемесячно перечислялись на карточные счета лиц, которые не числились в списках воинской части. Их реквизиты противоправно вносились в таблицу расчетных сведений, которая предоставлялась в банковское учреждение.

По результатам деятельности преступной схемы, ее участники присвоили около 11,5 млн грн. Деньги после "отмывания", наличными распределялись между фигурантами.

Подозрения

По данным ГБР, сейчас бухгалтеру части и гражданским сообщникам сообщено о подозрениях в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц, а также в легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сообщено о подозрении действующему и бывшему начальнику финансового отделения воинской части, которые из-за ненадлежащего обеспечения контроля за расходованием средств и не соблюдения финансовой дисциплины в подразделении допустили финансовые потери.

Бухгалтеру и привлеченным ею гражданским лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества, двум руководителям финансового отделения - от пяти до восьми лет.

Следователи и прокуроры будут ходатайствовать перед судом в применении в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование в отношении других должностных лиц воинской части и гражданских лиц, которые возможно участвовать в незаконной схеме.