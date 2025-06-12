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Новости Финансовые мошенничества
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Псевдоволонтера, подозреваемого в мошенничестве с помощью для ВСУ, нашли мертвым в Полтаве, - полиция

В Полтаве нашли мертвым псевдоволонтера, которого обвиняли в присвоении около 3 млн грн на помощь для ВСУ

В Полтаве умер 22-летний псевдоволонтер, которого подозревали в присвоении почти 3 миллионов гривен помощи для нужд ВСУ.

Это подтвердили в полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" и Укринформ.

Отмечается, что мужчину нашли мертвым в частном доме. Однако обстоятельств смерти в полиции не уточнили.

В конце апреля 2025 года следователи полиции Полтавщины завершили досудебное расследование в отношении 22-летнего жителя Полтавы.

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По данным следствия, мужчина обманывал граждан, обещая доставить автомобили, зарядные станции и турникеты украинским военным. Однако полученные средства мужчина тратил на собственные нужды.

Сумма нанесенного ущерба составила около 3 миллионов гривен. Часть средств он компенсировал пострадавшим еще во время досудебного расследования.

В общем ему инкриминировали 14 эпизодов преступной деятельности, мужчине грозило до 8 лет заключения.

Как пишут местные издания, его нашли повешенным. В соцсетях мужчина позиционировал себя как волонтер и бизнесмен - он был владельцем одной из чайных в Полтаве.

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Автор: 

мошенничество (1240) Нацполиция (16573) Тахтаулове (772) смерть (9251)


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Топ комментарии
+8
Всі там будуть... Але цей трохи швидше.
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12.06.2025 21:10 Ответить
+5
Не темне... усвідомив ,що накоїв та й повісився...Правильно зробив.Бажаю повіситися усім колаборантам,корупціонерам, пройдисвітам волоцюгам брехунам і зе-кодлу.
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12.06.2025 21:25 Ответить
+4
Від сорому?
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12.06.2025 21:11 Ответить
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Всі там будуть... Але цей трохи швидше.
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12.06.2025 21:10 Ответить
Від сорому?
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12.06.2025 21:11 Ответить
Згорів на роботі
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12.06.2025 21:47 Ответить
Повісився так повісився.
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12.06.2025 21:11 Ответить
Ну шо, ставимо лайки ?
Чи діло темне....
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12.06.2025 21:12 Ответить
Не темне... усвідомив ,що накоїв та й повісився...Правильно зробив.Бажаю повіситися усім колаборантам,корупціонерам, пройдисвітам волоцюгам брехунам і зе-кодлу.
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12.06.2025 21:25 Ответить
Шо в одном случае, шо в другом - всеравно зачьотно.
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12.06.2025 21:50 Ответить
пердула напрягся.... лачін зєбався....
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12.06.2025 21:12 Ответить
Цим не буде нічого, вони в будиночку
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12.06.2025 21:17 Ответить
пердула в ленд ровері
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12.06.2025 21:29 Ответить
Після того, як вони побачили, скільки ти передав волонтерки у військо та цивільним, вони засмитился і пішли і військо, зрозумівши, що ти все зробиш
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12.06.2025 21:46 Ответить
Рамси попутав
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12.06.2025 21:12 Ответить
тю, повісили ті, кому йшла половина грошей.
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12.06.2025 21:14 Ответить
слав богу що ще один наволонтерник мінуснувся. пердула як ти там?
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12.06.2025 21:16 Ответить
Он слішкАм многА знал...
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12.06.2025 21:17 Ответить
Я б сказав-слішком многа вкрал.
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12.06.2025 21:26 Ответить
Ну дивлячись кому як... Кому це багаЦЬКо, комусь дуже мало...
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12.06.2025 21:35 Ответить
щастя йому, здоров'я і всього хорошого.
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12.06.2025 21:22 Ответить
На одного ВИРОДКА знайшовся ще більший ВИРОДОК!!! От ціна ПІДЛОСТІ!!!
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12.06.2025 21:24 Ответить
резников, умеров, зеленский! вы ещё живы?
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12.06.2025 21:26 Ответить
Не притула?
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12.06.2025 21:28 Ответить
нажаль......
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12.06.2025 21:30 Ответить
На фото чоловік років 30-ти, не менше!
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12.06.2025 21:34 Ответить
Мадрид может быть даже в Полтаве
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12.06.2025 21:35 Ответить
Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счёт. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё.
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12.06.2025 21:53 Ответить
Можливо цап відбувайло, кінці у воду, дуже зручно.
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12.06.2025 21:57 Ответить
Кинув не тих людей...
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12.06.2025 21:57 Ответить
 
 