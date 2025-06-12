Псевдоволонтера, подозреваемого в мошенничестве с помощью для ВСУ, нашли мертвым в Полтаве, - полиция

В Полтаве умер 22-летний псевдоволонтер, которого подозревали в присвоении почти 3 миллионов гривен помощи для нужд ВСУ.

Это подтвердили в полиции Полтавщины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське" и Укринформ.

Отмечается, что мужчину нашли мертвым в частном доме. Однако обстоятельств смерти в полиции не уточнили.

В конце апреля 2025 года следователи полиции Полтавщины завершили досудебное расследование в отношении 22-летнего жителя Полтавы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдурила более 900 тыс. грн у военнослужащего: сообщено о подозрении мошеннице со Львовщины, - Нацполиция

По данным следствия, мужчина обманывал граждан, обещая доставить автомобили, зарядные станции и турникеты украинским военным. Однако полученные средства мужчина тратил на собственные нужды.

Сумма нанесенного ущерба составила около 3 миллионов гривен. Часть средств он компенсировал пострадавшим еще во время досудебного расследования.

В общем ему инкриминировали 14 эпизодов преступной деятельности, мужчине грозило до 8 лет заключения.

Как пишут местные издания, его нашли повешенным. В соцсетях мужчина позиционировал себя как волонтер и бизнесмен - он был владельцем одной из чайных в Полтаве.

Также читайте: Присвоил 180 тыс. грн на продаже машины для ВСУ: псевдоволонтеру сообщено о подозрении, - полиция