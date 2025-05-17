РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11770 посетителей онлайн
Новости Финансовые мошенничества
879 3

Присвоил 180 тыс. грн на продаже автомобиля для ВСУ: псевдоволонтеру сообщено о подозрении, - полиция

В Днепре мужчину подозревают в присвоении денег для нужд ВСУ

67-летнего жителя Днепра подозревают в присвоении 180 тысяч гривен на продаже автомобиля для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что стала жертвой мошенника. Она хотела приобрести авто для нужд военных и доверилась в сети псевдоволонтеру.

Во время общения подозреваемый заверил женщину, что имеет возможность бесплатно получить автомобили за рубежом, однако необходимо компенсировать расходы на их транспортировку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Собирал "донаты" для ВСУ и тратил средства на себя: в Харькове разоблачен псевдоволонтер. ФОТО

Женщина согласилась и несколько раз, различными платежами, присылала деньги на указанные мужчиной банковские счета, оформленные на посторонних лиц. Общая сумма потраченных женщиной средств составила 180 тысяч гривен. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Правоохранители установили личность мошенника - им оказался 67-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Смотрите также: Выманил у матери погибшего воина 4000 долларов: на Львовщине Нацполиция задержала афериста. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Днепр (4492) мошенничество (1272) Нацполиция (16712) волонтеры (2652)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"від трьох до восьми років..."
А що там з Гринкевичами? Ніхто не знає? Тут про це ж не писали.
То повідомляю - ці покидьки давно на волі, неувіновниє акі агнці божі...
показать весь комментарий
17.05.2025 11:40 Ответить
Учитесь ,детки !!!
Хотите стать президентом - не тырьте мелочь по карманам
Учитесь с детства тырить по- крупному
И водить дружбу с бандитами , ментами и спецслужбой
И все у вас получится,детки!!!
Не везде,конечно,получится
В Британии - вряд ли
Но в Украине - точно получится
Дерзайте, детки!!!!
показать весь комментарий
17.05.2025 14:15 Ответить
Ато поліція (вибачте - доблесна...) не знає, що більша частина автівок для ЗСУ до Армії не доходять..? Що вони осідають в гаражах командирів, їх блюдолизів, родичів, продаються, даруються..?
показать весь комментарий
18.05.2025 19:26 Ответить
 
 