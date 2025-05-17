Присвоил 180 тыс. грн на продаже автомобиля для ВСУ: псевдоволонтеру сообщено о подозрении, - полиция

67-летнего жителя Днепра подозревают в присвоении 180 тысяч гривен на продаже автомобиля для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что стала жертвой мошенника. Она хотела приобрести авто для нужд военных и доверилась в сети псевдоволонтеру.

Во время общения подозреваемый заверил женщину, что имеет возможность бесплатно получить автомобили за рубежом, однако необходимо компенсировать расходы на их транспортировку.

Женщина согласилась и несколько раз, различными платежами, присылала деньги на указанные мужчиной банковские счета, оформленные на посторонних лиц. Общая сумма потраченных женщиной средств составила 180 тысяч гривен. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь.

Правоохранители установили личность мошенника - им оказался 67-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

