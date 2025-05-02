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Собирал "донаты" для ВСУ и тратил средства на себя: в Харькове разоблачен псевдоволонтер. ФОТО

В Харькове правоохранители задержали 31-летнего псевдоволонтера, который якобы собирал донаты для поддержки украинских защитников, но собранные деньги тратил на свои нужды.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, харьковчанин, прикрываясь помощью украинским военным, организовал схему систематического мошенничества.

Он создал фейковый профиль в Facebook и размещал посты о якобы сборе средств на нужды украинской армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обманул 10 человек, собирая средства для нужд ВСУ: в Сумах разоблачили псевдоволонтера. ФОТО

В своих объявлениях мужчина отмечал личные банковские реквизиты и просил всех неравнодушных присоединиться к поддержке защитников. Полученные средства фигурант тратил на свои нужды.

В Харькове псевдоволонтер зарабатывал на донатах для ВСУ

Чтобы избежать разоблачения, он даже не использовал SIM-карту - только Wi-Fi, телефон и подставной аккаунт в соцсети.

Следствие уже установило не менее 30 фактов получения денег от граждан из разных уголков страны. Каждый человек перечислял донат на сумму 3-4 тысячи гривен.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 31-летнему мужчине в мошенничестве, совершенном повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

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Автор: 

мошенничество (1229) прокуратура (5017) Харьков (7507) Харьковская область (856) Харьковский район (267)


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І таких волонтерів дофіга. Купують машини квартири дорогий одяг без пояснень звідки кошти
Прикро звичайно. Це підриває донати. Але з іншої сторони , волонтерський рух мав би йти на спад. Як можна таку важливу роботу державні обов'язки перекладати на волонтерство і внески. Так війну не виграють. Це в перші місяці війни було доцільно, але не на рік війни. Це повний провал влади у всьому
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02.05.2025 15:09 Ответить
Так влада, як псевдоволонтери. Я чула 30 відсотків для себе , решту - на фронт . Тому я донатю зараз лише тим, кого знаю . Повз зеленої кишені. Хоча, звичайно, суми не зрівняти…
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02.05.2025 15:22 Ответить
стерненко, взагалі , ні дє не працюючи на Land Rover за 200 000 € "НАВОЛОНТЕРИВ "
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02.05.2025 15:15 Ответить
терпіли і дебіли -80% Замість того ,щоб , гнати земародерів , три шкури дерти , з злочинного уряду , вони довіряють , тим , хто 7-рік їх обирає , бреше, здає окупантам -партнерам Зейло , робє все , щоб Україну знищити з середени
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02.05.2025 15:20 Ответить
 
 