Собирал "донаты" для ВСУ и тратил средства на себя: в Харькове разоблачен псевдоволонтер. ФОТО
В Харькове правоохранители задержали 31-летнего псевдоволонтера, который якобы собирал донаты для поддержки украинских защитников, но собранные деньги тратил на свои нужды.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, харьковчанин, прикрываясь помощью украинским военным, организовал схему систематического мошенничества.
Он создал фейковый профиль в Facebook и размещал посты о якобы сборе средств на нужды украинской армии.
В своих объявлениях мужчина отмечал личные банковские реквизиты и просил всех неравнодушных присоединиться к поддержке защитников. Полученные средства фигурант тратил на свои нужды.
Чтобы избежать разоблачения, он даже не использовал SIM-карту - только Wi-Fi, телефон и подставной аккаунт в соцсети.
Следствие уже установило не менее 30 фактов получения денег от граждан из разных уголков страны. Каждый человек перечислял донат на сумму 3-4 тысячи гривен.
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова сообщено о подозрении 31-летнему мужчине в мошенничестве, совершенном повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).
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Прикро звичайно. Це підриває донати. Але з іншої сторони , волонтерський рух мав би йти на спад. Як можна таку важливу роботу державні обов'язки перекладати на волонтерство і внески. Так війну не виграють. Це в перші місяці війни було доцільно, але не на рік війни. Це повний провал влади у всьому