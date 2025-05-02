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Збирав "донати" для ЗСУ та витрачав кошти на себе: у Харкові викрито псевдоволонтера. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали 31-річного псевдоволонтера, який нібито збирав донати для підтримки українських захисників, але зібрані гроші витрачав на власні потреби.. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, харківʼянин, прикриваючись допомогою українським військовим, організував схему систематичного шахрайства.

Він створив фейковий профіль у Facebook та розміщував пости про нібито збір коштів на потреби української армії.

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У своїх оголошеннях чоловік зазначав особисті банківські реквізити й просив усіх небайдужих долучитися до підтримки захисників. Отримані кошти фігурант витрачав на власні потреби.

У Харкові псевдоволонтер заробляв на донатах для ЗСУ

Аби уникнути викриття, він навіть не використовував SIM-карту — лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі.

Слідство вже встановило щонайменше 30 фактів отримання грошей від громадян з різних куточків країни. Кожна людина перераховувала донат на суму 3–4 тисячі гривень.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 31-річному чоловіку у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

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Автор: 

шахрайство (1090) прокуратура (3682) Харків (5623) Харківська область (861) Харківський район (271)


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І таких волонтерів дофіга. Купують машини квартири дорогий одяг без пояснень звідки кошти
Прикро звичайно. Це підриває донати. Але з іншої сторони , волонтерський рух мав би йти на спад. Як можна таку важливу роботу державні обов'язки перекладати на волонтерство і внески. Так війну не виграють. Це в перші місяці війни було доцільно, але не на рік війни. Це повний провал влади у всьому
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02.05.2025 15:09 Відповісти
Так влада, як псевдоволонтери. Я чула 30 відсотків для себе , решту - на фронт . Тому я донатю зараз лише тим, кого знаю . Повз зеленої кишені. Хоча, звичайно, суми не зрівняти…
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02.05.2025 15:22 Відповісти
стерненко, взагалі , ні дє не працюючи на Land Rover за 200 000 € "НАВОЛОНТЕРИВ "
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02.05.2025 15:15 Відповісти
терпіли і дебіли -80% Замість того ,щоб , гнати земародерів , три шкури дерти , з злочинного уряду , вони довіряють , тим , хто 7-рік їх обирає , бреше, здає окупантам -партнерам Зейло , робє все , щоб Україну знищити з середени
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02.05.2025 15:20 Відповісти
 
 