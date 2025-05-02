Збирав "донати" для ЗСУ та витрачав кошти на себе: у Харкові викрито псевдоволонтера. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали 31-річного псевдоволонтера, який нібито збирав донати для підтримки українських захисників, але зібрані гроші витрачав на власні потреби..

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, харківʼянин, прикриваючись допомогою українським військовим, організував схему систематичного шахрайства.

Він створив фейковий профіль у Facebook та розміщував пости про нібито збір коштів на потреби української армії.

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У своїх оголошеннях чоловік зазначав особисті банківські реквізити й просив усіх небайдужих долучитися до підтримки захисників. Отримані кошти фігурант витрачав на власні потреби.

Аби уникнути викриття, він навіть не використовував SIM-карту — лише Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі.

Слідство вже встановило щонайменше 30 фактів отримання грошей від громадян з різних куточків країни. Кожна людина перераховувала донат на суму 3–4 тисячі гривень.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 31-річному чоловіку у шахрайстві, вчиненому повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

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