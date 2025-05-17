УКР
Привласнив 180 тис. грн на продажі автівки для ЗСУ: псевдоволонтеру повідомлено про підозру, - поліція

У Дніпрі чоловіка підозрюють у привласненні грошей для потреб ЗСУ

67-річного жителя Дніпра підозрюють у привласненні 180 тисяч гривень на продажі автівки для потреб Збройних сил України. 

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції звернулась місцева мешканка та розповіла, що стала жертвою шахрая. Вона хотіла придбати авто для потреб військових і довірилася у мережі псевдоволонтеру.

Під час спілкування підозрюваний запевнив жінку, що має можливість безкоштовно отримати автомобілі за кордоном, однак необхідно компенсувати витрати на їхнє транспортування.

Жінка погодилась та декілька разів, різними платежами, надсилала гроші на вказані чоловіком банківські рахунки, оформлені на сторонніх осіб. Загальна сума витрачених жінкою коштів становить 180 тисяч гривень. Після отримання грошей зловмисник перестав виходити на зв'язок.

Правоохоронці встановили особу шахрая –– ним виявився 67-річний місцевий мешканець.

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

