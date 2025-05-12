БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли торік на 37% і перевищили 1 мільярд, – НБУ

Збитки від шахрайства з платіжними картками у 2024 році зросли на 37%

У 2024 році зафіксовано 270 тисяч незаконних дій та шахрайських операцій з використанням платіжних карток. Порівняно із 2023 роком, цей показник зменшився на 2 тисячі операцій (або на 1%).

Водночас збитки від них зросли на 37% – до загальної суми 1,1 млрд гривень, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

"Це пов’язано із зростанням середньої суми однієї незаконної операції на 39% порівняно з 2023 роком (з 3 065 гривень у 2023 році до 4 247 грн у 2024 році)", – пояснили в НБУ.

Водночас у 2024 році, крім зростання суми збитків, відбулося і зростання загальної суми видаткових операцій з використанням платіжних карток (на 8%).

"Відповідно відносний рівень збитків від шахрайства з використанням платіжних карток до загальної суми видаткових операцій зріс менше – на 28%. Отже, на один мільйон гривень, витрачених за допомогою платіжних карток, припадало 176 грн збитків від шахрайства", – зауважили у Нацбанку.

Більшість шахрайських випадків з платіжними картками торік відбулися в Інтернеті – 83% від загальної кількості випадків шахрайських операцій. Решта 17% відбулися через фізичні пристрої (торговельна мережа, банкомати, пристрої самообслуговування).

Загалом, на один мільйон видаткових операцій із платіжними картками припадала 31 шахрайська операція.

Збитки від шахрайства з платіжними картками у 2024 році

Водночас розподіл за сумою збитків відповідно до місця проведення шахрайської операції у 2024 році змінився:

  • зросла частка шахрайських операцій через Інтернет – до 93% (у 2023 році було 86%);
  • відповідно 7% від загальної суми збитків завдано через шахрайство у фізичних пристроях.

При цьому середня сума однієї незаконної операції в Інтернеті торік зросла вполовину (на 51%) та становила 4 761 гривень (у 2023 році – 3 150 гривень).

"Як і раніше, переважна більшість шахрайських випадків спричинена соціальною інженерією. Тобто, коли клієнти самостійно розголошують особисті дані, реквізити платіжних карток, підтверджуючі коди та паролі для проведення платіжних операцій. Торік 84% від загальної суми всіх збитків було спричинено соціальною інженерією (у 2023 році цей показник був 80%)", – додали у Нацбанку.

Як повідомлялося, у 2023 році кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, зросла на чверть та становила 272 тис. операцій. Сума збитків зросла на 73% та сягнула 833 млн грн.

банки (7087) шахрайство (331) НБУ (9513) карта (229)
Кол центри катлєти нормально працюють на дельту ... На олх і т.д. такого лайна море пасеться і дурять людей. І ніхто нічого, банк ок. При тому що на картку може заходити сотні операцій в день і банку норм. А спробуй зібрати гроші на ЗСУ, то забанять до вияснення "підозрілої діяльності". ))) Всі вони в темі. Чомусь багато людей вірять, що їм продадуть за безцінь гарну річ чи розкажуть де заробити багато грошей, але самі при цьому вони так би ніколи б не зробили, а надіються на чудо і везіння шалене ))). Ну смішно і грішно.

Ну і сками в Україні ніхто не прикриває, їм дають працювати, навіть ліцензії і вони працюють безкарно, а потім бам і людей кинули на десятки лямів. B2B Джевелері забули походу.

Взагалі фінансова грамотність повинна викладатися ще в школі, але владі не цікаво населення, яке все це буде знати. Навчених надурити тяжче і це владі не цікаво.
показати весь коментар
12.05.2025 18:37 Відповісти
Жодного з винних, ПРИВЛАДНІне повісили!
Зло повертається, знову і знову, видозмінючись!…
А стефанчук+разумков-зеленський-гончарук+шмигаль, палець об палець не ударили, щоб внести зміни до законів щодо дієвого покарання винних у цих злочинах!! Крадуть, не у них же гроші і не родичів!
показати весь коментар
12.05.2025 19:34 Відповісти
Які збитки?)
показати весь коментар
12.05.2025 21:31 Відповісти

