Псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на допомозі для ЗСУ, знайшли мертвим у Полтаві, - поліція

У Полтаві помер 22-річний псевдоволонтер, якого підозрювали в привласненні майже 3 мільйонів гривень на допомозі для потреб ЗСУ.

Це підтвердили в поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Укрінформ.

Зазначається, що чоловіка знайшли мертвим у приватному будинку. Однак обставин смерті у поліції не уточнили.

Наприкінці квітня 2025 року слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування щодо 22-річного жителя Полтави.

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За даними слідства, чоловік обманював громадян, обіцяючи доставити автомобілі, зарядні станції та турнікети українським військовим. Однак отримані кошти чоловік витрачав на власні потреби.

Сума завданих збитків становила близько 3 мільйонів гривень. Частину коштів він компенсував постраждалим ще під час досудового розслідування.

Загалом йому інкримінували 14 епізодів злочинної діяльності, чоловіку загрожувало до 8 років ув’язнення.

Як пишуть місцеві видання, його знайшли повішеним. У соцмережах чоловік позиціював себе як волонтер та бізнесмен — він був власником однієї з чайних у Полтаві.

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