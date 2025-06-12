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Новини Фінансові шахрайства
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Псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на допомозі для ЗСУ, знайшли мертвим у Полтаві, - поліція

У Полтаві знайшли мертвим псевдоволонтера, якому закидали привласнення близько 3 млн грн на допомозі для ЗСУ

У Полтаві помер 22-річний псевдоволонтер, якого підозрювали в привласненні майже 3 мільйонів гривень на допомозі для потреб ЗСУ.

Це підтвердили в поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Укрінформ

Зазначається, що чоловіка знайшли мертвим у приватному будинку. Однак обставин смерті у поліції не уточнили.

Наприкінці квітня 2025 року слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування щодо 22-річного жителя Полтави.

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За даними слідства, чоловік обманював громадян, обіцяючи доставити автомобілі, зарядні станції та турнікети українським військовим. Однак отримані кошти чоловік витрачав на власні потреби.

Сума завданих збитків становила близько 3 мільйонів гривень. Частину коштів він компенсував постраждалим ще під час досудового розслідування.

Загалом йому інкримінували 14 епізодів злочинної діяльності, чоловіку загрожувало до 8 років ув’язнення.

Як пишуть місцеві видання, його знайшли повішеним. У соцмережах чоловік позиціював себе як волонтер та бізнесмен — він був власником однієї з чайних у Полтаві. 

Також читайте: Привласнив 180 тис. грн на продажі автівки для ЗСУ: псевдоволонтеру повідомлено про підозру, - поліція

Автор: 

шахрайство (1109) Нацполіція (15287) Полтава (564) смерть (6779)


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Топ коментарі
+13
Не темне... усвідомив ,що накоїв та й повісився...Правильно зробив.Бажаю повіситися усім колаборантам,корупціонерам, пройдисвітам волоцюгам брехунам і зе-кодлу.
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12.06.2025 21:25 Відповісти
+12
Всі там будуть... Але цей трохи швидше.
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12.06.2025 21:10 Відповісти
+8
Від сорому?
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12.06.2025 21:11 Відповісти
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Всі там будуть... Але цей трохи швидше.
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12.06.2025 21:10 Відповісти
Від сорому?
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12.06.2025 21:11 Відповісти
Згорів на роботі
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12.06.2025 21:47 Відповісти
Повісився так повісився.
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12.06.2025 21:11 Відповісти
Ну шо, ставимо лайки ?
Чи діло темне....
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12.06.2025 21:12 Відповісти
Не темне... усвідомив ,що накоїв та й повісився...Правильно зробив.Бажаю повіситися усім колаборантам,корупціонерам, пройдисвітам волоцюгам брехунам і зе-кодлу.
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12.06.2025 21:25 Відповісти
а льоня кучма який здав зброю кацапам живий , здоровий в Монако каву п'є !
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12.06.2025 22:59 Відповісти
Шо в одном случае, шо в другом - всеравно зачьотно.
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12.06.2025 21:50 Відповісти
пердула напрягся.... лачін зєбався....
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12.06.2025 21:12 Відповісти
Цим не буде нічого, вони в будиночку
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12.06.2025 21:17 Відповісти
пердула в ленд ровері
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12.06.2025 21:29 Відповісти
Після того, як вони побачили, скільки ти передав волонтерки у військо та цивільним, вони засмитился і пішли і військо, зрозумівши, що ти все зробиш
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12.06.2025 21:46 Відповісти
Рамси попутав
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12.06.2025 21:12 Відповісти
тю, повісили ті, кому йшла половина грошей.
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12.06.2025 21:14 Відповісти
слав богу що ще один наволонтерник мінуснувся. пердула як ти там?
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12.06.2025 21:16 Відповісти
Он слішкАм многА знал...
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12.06.2025 21:17 Відповісти
Я б сказав-слішком многа вкрал.
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12.06.2025 21:26 Відповісти
Ну дивлячись кому як... Кому це багаЦЬКо, комусь дуже мало...
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12.06.2025 21:35 Відповісти
щастя йому, здоров'я і всього хорошого.
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12.06.2025 21:22 Відповісти
На одного ВИРОДКА знайшовся ще більший ВИРОДОК!!! От ціна ПІДЛОСТІ!!!
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12.06.2025 21:24 Відповісти
резников, умеров, зеленский! вы ещё живы?
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12.06.2025 21:26 Відповісти
Не притула?
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12.06.2025 21:28 Відповісти
нажаль......
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12.06.2025 21:30 Відповісти
спонсор твій здох в Лондоні
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12.06.2025 22:06 Відповісти
Жаль, що не твій в москві
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12.06.2025 22:26 Відповісти
тепер тобі , хвойда доведеться шукати в москві .
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12.06.2025 22:56 Відповісти
На фото чоловік років 30-ти, не менше!
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12.06.2025 21:34 Відповісти
Мадрид может быть даже в Полтаве
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12.06.2025 21:35 Відповісти
Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счёт. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё.
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12.06.2025 21:53 Відповісти
Можливо цап відбувайло, кінці у воду, дуже зручно.
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12.06.2025 21:57 Відповісти
Кинув не тих людей...
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12.06.2025 21:57 Відповісти
та й *** на нього такого волонтера
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12.06.2025 22:25 Відповісти
Поліція сказала - вірю, ЗЕ ляпнув - свята правда 🙈
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12.06.2025 22:35 Відповісти
Як казав Гітлер: "Життя, то черга за смертю. Але деякі, лізуть без черги!"
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12.06.2025 23:01 Відповісти
 
 