Псевдоволонтера, підозрюваного у шахрайстві на допомозі для ЗСУ, знайшли мертвим у Полтаві, - поліція
У Полтаві помер 22-річний псевдоволонтер, якого підозрювали в привласненні майже 3 мільйонів гривень на допомозі для потреб ЗСУ.
Це підтвердили в поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" та Укрінформ.
Зазначається, що чоловіка знайшли мертвим у приватному будинку. Однак обставин смерті у поліції не уточнили.
Наприкінці квітня 2025 року слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування щодо 22-річного жителя Полтави.
За даними слідства, чоловік обманював громадян, обіцяючи доставити автомобілі, зарядні станції та турнікети українським військовим. Однак отримані кошти чоловік витрачав на власні потреби.
Сума завданих збитків становила близько 3 мільйонів гривень. Частину коштів він компенсував постраждалим ще під час досудового розслідування.
Загалом йому інкримінували 14 епізодів злочинної діяльності, чоловіку загрожувало до 8 років ув’язнення.
Як пишуть місцеві видання, його знайшли повішеним. У соцмережах чоловік позиціював себе як волонтер та бізнесмен — він був власником однієї з чайних у Полтаві.
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