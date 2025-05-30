Видурила понад 900 тис. грн у військовослужбовця: повідомлено про підозру шахрайці зі Львівщини, - Нацполіція

У Львівській області викрито 39-річну мешканку одного із сіл Стрийського району, яка виманила у військовослужбовця понад 900 тисяч гривень, їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що жінка створила в одній із соціальних мереж фейкову сторінку, і в подальшому, видаючи себе за іншу особу та публікуючи фото іншої жінки, познайомилася із 21-річним мешканцем Одеси - військовослужбовцем.

Під час листування зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатися до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її банківський рахунок кошти – нібито на похорон брата, на лікування травм, нібито отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала від потерпілого грошових коштів на загальну суму майже 130 тисяч гривень.

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У поліції розповіли, що із часом "апетити" шахрайки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, щоб вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень. Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд.



Зазначається, що зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

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