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Новини Фінансові шахрайства
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Видурила понад 900 тис. грн у військовослужбовця: повідомлено про підозру шахрайці зі Львівщини, - Нацполіція

Шахрайка ошукала військовослужбовця на 900 тис. грн

У Львівській області викрито 39-річну мешканку одного із сіл Стрийського району, яка виманила у військовослужбовця понад 900 тисяч гривень, їй загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що жінка створила в одній із соціальних мереж фейкову сторінку, і в подальшому, видаючи себе за іншу особу та публікуючи фото іншої жінки, познайомилася із 21-річним мешканцем Одеси - військовослужбовцем.

Шахрайка ошукала військовослужбовця на понад 900 тис. грн

Під час листування зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатися до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її банківський рахунок кошти – нібито на похорон брата, на лікування травм, нібито отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала від потерпілого грошових коштів на загальну суму майже 130 тисяч гривень.

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У поліції розповіли, що із часом "апетити" шахрайки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, щоб вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень. Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд.

Зазначається, що зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування триває.

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Автор: 

шахрайство (1101) Нацполіція (15262) військовослужбовці (4802) Львівська область (2456)


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Норм накрутила.Гетьманцев помічницею собі візьме
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30.05.2025 18:06 Відповісти
Бомжиха,обкрутила "кругом пальця",цілого одесита-сюр.
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30.05.2025 18:28 Відповісти
Так він то для неї по віку що синок.
А от же досвід накручувати малих має.
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30.05.2025 19:24 Відповісти
А коли повідомлять про підозру тим, хто різними шляхами видурює гроші у цілого наріду України?
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30.05.2025 18:41 Відповісти
Лохов разводить нє западло.
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30.05.2025 18:47 Відповісти
 
 