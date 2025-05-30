Хитростью вытянула более 900 тыс. грн у военнослужащего: сообщено о подозрении мошеннице из Львовской области, - Нацполиция

Во Львовской области разоблачили 39-летнюю жительницу одного из сел Стрыйского района, которая выманила у военнослужащего более 900 тысяч гривен, ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции во Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что женщина создала в одной из социальных сетей фейковую страницу, и в дальнейшем, выдавая себя за другое лицо и публикуя фото другой женщины, познакомилась с 21-летним жителем Одессы - военнослужащим.

Во время переписки злоумышленница создала у мужчины иллюзию близких отношений и начала периодически обращаться к нему с просьбами под разными вымышленными предлогами перевести на ее банковский счет средства - якобы на похороны брата, на лечение травм, якобы полученных ею во время ДТП и тому подобное. Таким образом женщина получила от потерпевшего денежных средств на общую сумму почти 130 тысяч гривен.

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В полиции рассказали, что со временем "аппетиты" мошенницы росли и она попросила военнослужащего передать ей банковскую карточку, чтобы она могла приобрести дом, в котором они в дальнейшем могли бы жить вместе. Получив карточку, женщина сняла со счета почти 800 тысяч гривен. Все эти средства она присвоила и потратила по своему усмотрению.



Отмечается, что злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой - лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

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