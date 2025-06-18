РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7900 посетителей онлайн
Новости Фото Коррупция Избегание от мобилизации
2 459 5

Снятие с розыска и оформление негодности к службе: Раскрыты незаконные махинации в ТЦК на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В двух территориальных центрах комплектования на Тернопольщине разоблачены коррупционные сделки. Злоумышленникам, среди которых двое действующих и один бывший работник ТЦК, объявлено о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, был проведен комплекс мероприятий, направленных на разоблачение лиц, которые налаживают незаконные схемы избежания мобилизации. На противоправных действиях разоблачили двух работников военного учреждения и одного их бывшего коллегу.

Так, военный одного из РТЦК вместе со своим сообщником, бывшим военнослужащим этого же подразделения, пообещали мужчине оформить документы о признании его непригодным к службе. За такую услугу пожелали получить 20 тысяч долларов. Для реализации задуманного заговорщики якобы должны были повлиять на должностных лиц центра комплектования, по команде которых и "изготовили" бы необходимые документы с фейковым медицинским диагнозом. Получение сообщниками 10 тысяч долларов аванса за изготовление будущих документов было задокументировано.

Смотрите: Вымогал $5 тыс. за освобождение от военной службы: будут судить работника ТЦК на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Незаконные махинации в ТЦК в Тернопольской области

Сотрудник другого ТЦК решил заработать на военнообязанном жителе Тернопольщины, который находился в розыске в системе "ОБЕРІГ". Фигурант предложил мужчине договориться с должностными лицами учреждения о снятии его с розыска. Сначала он попросил перечислить ему на банковскую карточку аванс - в размере 1000 грн, а затем отдать всю сумму за услугу - 700 долларов. Злоумышленника задержали сразу после получения им денег.

Также смотрите: Киевлянка обещала за $4 тыс. снять военнообязанного с розыска ТЦК, ее задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

Отмечается, что сейчас дельцам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы.

Незаконные махинации в ТЦК в Тернопольской области
Незаконные махинации в ТЦК в Тернопольской области
Незаконные махинации в ТЦК в Тернопольской области
Незаконные махинации в ТЦК в Тернопольской области

Автор: 

Нацполиция (16779) ТЦК (758) Тернопольская область (759)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов'язаних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків.
показать весь комментарий
18.06.2025 17:04 Ответить
Розповідав мені один фермер.Тримав свиноферму,і якось зауважив,що одні свині значно товстіші від других.Дивиться,а ті що гладкі від корита і не відходять,так і лежать поклавши рила на край.Тільки він виллє в корито - а вони вже там,плямкають.Поки інші прибіжуть,протиснуться...а помиїв вже нема.Я до того,що потрібна постійна ротація в ТЦК.Місяць попрацював - на фронт.А ті з фронту - на їх місце.Не давати освоїтись,обрости зв"язками,протекцією...Це ж навіть з анонсу видно - в одному ТЦК беруть за відмазку 20 тисяч,а в іншому лише сімсот...В одному вже матьорі,а в другому ще неопитні...
показать весь комментарий
18.06.2025 17:29 Ответить
Ви гадаєте притомна адекватна людина піде працювати в тцк?
показать весь комментарий
18.06.2025 18:20 Ответить
в поліції, ТСЦ , митниці ж працюють "адекватні" люди
показать весь комментарий
18.06.2025 21:58 Ответить
А скільки негідних на фронт кинули, а потім дивуємося, що фронт сиплеться. Такі дії підпадають під зраду України, де по законах війни ставити до стінки та розстрілювати таких "патріотів" без жалю. Також треба лікарів ВЛК до стінки ставити за підрив обороноздатності України.
показать весь комментарий
18.06.2025 18:26 Ответить
 
 