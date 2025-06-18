Снятие с розыска и оформление негодности к службе: Раскрыты незаконные махинации в ТЦК на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В двух территориальных центрах комплектования на Тернопольщине разоблачены коррупционные сделки. Злоумышленникам, среди которых двое действующих и один бывший работник ТЦК, объявлено о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, был проведен комплекс мероприятий, направленных на разоблачение лиц, которые налаживают незаконные схемы избежания мобилизации. На противоправных действиях разоблачили двух работников военного учреждения и одного их бывшего коллегу.
Так, военный одного из РТЦК вместе со своим сообщником, бывшим военнослужащим этого же подразделения, пообещали мужчине оформить документы о признании его непригодным к службе. За такую услугу пожелали получить 20 тысяч долларов. Для реализации задуманного заговорщики якобы должны были повлиять на должностных лиц центра комплектования, по команде которых и "изготовили" бы необходимые документы с фейковым медицинским диагнозом. Получение сообщниками 10 тысяч долларов аванса за изготовление будущих документов было задокументировано.
Сотрудник другого ТЦК решил заработать на военнообязанном жителе Тернопольщины, который находился в розыске в системе "ОБЕРІГ". Фигурант предложил мужчине договориться с должностными лицами учреждения о снятии его с розыска. Сначала он попросил перечислить ему на банковскую карточку аванс - в размере 1000 грн, а затем отдать всю сумму за услугу - 700 долларов. Злоумышленника задержали сразу после получения им денег.
Отмечается, что сейчас дельцам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.
У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов'язаних.
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.
Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків.