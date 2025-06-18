Снятие с розыска и оформление негодности к службе: Раскрыты незаконные махинации в ТЦК на Тернопольщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В двух территориальных центрах комплектования на Тернопольщине разоблачены коррупционные сделки. Злоумышленникам, среди которых двое действующих и один бывший работник ТЦК, объявлено о подозрении. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, был проведен комплекс мероприятий, направленных на разоблачение лиц, которые налаживают незаконные схемы избежания мобилизации. На противоправных действиях разоблачили двух работников военного учреждения и одного их бывшего коллегу.



Так, военный одного из РТЦК вместе со своим сообщником, бывшим военнослужащим этого же подразделения, пообещали мужчине оформить документы о признании его непригодным к службе. За такую услугу пожелали получить 20 тысяч долларов. Для реализации задуманного заговорщики якобы должны были повлиять на должностных лиц центра комплектования, по команде которых и "изготовили" бы необходимые документы с фейковым медицинским диагнозом. Получение сообщниками 10 тысяч долларов аванса за изготовление будущих документов было задокументировано.

Смотрите: Вымогал $5 тыс. за освобождение от военной службы: будут судить работника ТЦК на Тернопольщине. ФОТОрепортаж

Сотрудник другого ТЦК решил заработать на военнообязанном жителе Тернопольщины, который находился в розыске в системе "ОБЕРІГ". Фигурант предложил мужчине договориться с должностными лицами учреждения о снятии его с розыска. Сначала он попросил перечислить ему на банковскую карточку аванс - в размере 1000 грн, а затем отдать всю сумму за услугу - 700 долларов. Злоумышленника задержали сразу после получения им денег.

Также смотрите: Киевлянка обещала за $4 тыс. снять военнообязанного с розыска ТЦК, ее задержали, - полиция. ФОТОрепортаж

Отмечается, что сейчас дельцам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы.







