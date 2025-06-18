Зняття з розшуку та оформлення непридатності до служби: Викрито незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У двох територіальних центрах комплектування на Тернопільщині викрито корупційні оборудки. Зловмисникам, серед яких двоє чинних та один колишній працівник ТЦК, оголошено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це розповіли у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, було проведено комплекс заходів, спрямованих на викриття осіб, які налагоджують незаконні схеми уникнення мобілізації. На протиправних діях викрили двох працівників військової установи та одного їхнього колишнього колегу.



Так, військовий одного з РТЦК разом зі своїм спільником, колишнім військовослужбовцем цього ж підрозділу, пообіцяли чоловіку оформити документи про визнання його непридатним до служби. За таку послугу забажали отримати 20 тисяч доларів. Для реалізації задуманого змовники ніби мали вплинути на посадовців центру комплектування, за командою яких і "виготовили" б необхідні документи з фейковим медичним діагнозом. Отримання спільниками 10 тисяч доларів авансу за виготовлення майбутніх документів було задокументовано.

Співробітник іншого ТЦК вирішив заробити на військовозобов’язаному мешканці Тернопільщини, який перебував у розшуку в системі "ОБЕРІГ". Фігурант запропонував чоловікові домовитися з посадовцями установи про зняття його з розшуку. Спочатку він попросив перерахувати йому на банківську картку аванс – у розмірі 1000 грн, а потім віддати всю суму за послугу – 700 доларів. Зловмисника затримали одразу після одержання ним грошей.

Зазначається, що наразі ділкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 8 років позбавлення волі.







