Зняття з розшуку та оформлення непридатності до служби: Викрито незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У двох територіальних центрах комплектування на Тернопільщині викрито корупційні оборудки. Зловмисникам, серед яких двоє чинних та один колишній працівник ТЦК, оголошено про підозру. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це розповіли у Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, було проведено комплекс заходів, спрямованих на викриття осіб, які налагоджують незаконні схеми уникнення мобілізації. На протиправних діях викрили двох працівників військової установи та одного їхнього колишнього колегу.

Так, військовий одного з РТЦК разом зі своїм спільником, колишнім військовослужбовцем цього ж підрозділу, пообіцяли чоловіку оформити документи про визнання його непридатним до служби. За таку послугу забажали отримати 20 тисяч доларів. Для реалізації задуманого змовники ніби мали вплинути на посадовців центру комплектування, за командою яких і "виготовили" б необхідні документи з фейковим медичним діагнозом. Отримання спільниками 10 тисяч доларів авансу за виготовлення майбутніх документів було задокументовано.

Незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині

Співробітник іншого ТЦК вирішив заробити на військовозобов’язаному мешканці Тернопільщини, який перебував у розшуку в системі "ОБЕРІГ". Фігурант запропонував чоловікові домовитися з посадовцями установи про зняття його з розшуку. Спочатку він попросив перерахувати йому на банківську картку аванс – у розмірі 1000 грн, а потім віддати всю суму за послугу – 700 доларів. Зловмисника затримали одразу після одержання ним грошей.

Зазначається, що наразі ділкам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині
Незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині
Незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині
Незаконні оборудки у ТЦК на Тернопільщині

Нацполіція (15507) ТЦК та СП (811) Тернопільська область (624)
Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі масштабної схеми ухилення від мобілізації, організованої посадовцями Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Києва, ексголовою військово-лікарської комісії та двома цивільними особами.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, організатором схеми виступав цивільний посередник. Саме він підшуковував клієнтів, збирав документи й передавав їх службовцям ТЦК. У подальшому учасники злочинної групи виготовляли фіктивні документи про непридатність до військової служби, що дозволяло клієнтам уникати мобілізації. Вартість «послуг» становила від 2 до 15 тисяч доларів США.

У ДБР вказують, що попри те, що колишнього голову військово-лікарської комісії вже було відсторонено за подібні порушення, він продовжував впливати на прийняття рішень щодо військовозобов'язаних.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 1,2 млн доларів США та 45 тис. євро готівки;11 автомобілів преміумкласу (кожен орієнтовною вартістю близько $100 тис.);документи та записи, що підтверджують масштабну корупційну схему та факти незаконного зняття з військового обліку.

Слідство встановило, що за допомогою цієї схеми мобілізації уникнули тисячі чоловіків.
18.06.2025 17:04 Відповісти
Розповідав мені один фермер.Тримав свиноферму,і якось зауважив,що одні свині значно товстіші від других.Дивиться,а ті що гладкі від корита і не відходять,так і лежать поклавши рила на край.Тільки він виллє в корито - а вони вже там,плямкають.Поки інші прибіжуть,протиснуться...а помиїв вже нема.Я до того,що потрібна постійна ротація в ТЦК.Місяць попрацював - на фронт.А ті з фронту - на їх місце.Не давати освоїтись,обрости зв"язками,протекцією...Це ж навіть з анонсу видно - в одному ТЦК беруть за відмазку 20 тисяч,а в іншому лише сімсот...В одному вже матьорі,а в другому ще неопитні...
18.06.2025 17:29 Відповісти
Ви гадаєте притомна адекватна людина піде працювати в тцк?
18.06.2025 18:20 Відповісти
в поліції, ТСЦ , митниці ж працюють "адекватні" люди
18.06.2025 21:58 Відповісти
А скільки негідних на фронт кинули, а потім дивуємося, що фронт сиплеться. Такі дії підпадають під зраду України, де по законах війни ставити до стінки та розстрілювати таких "патріотів" без жалю. Також треба лікарів ВЛК до стінки ставити за підрив обороноздатності України.
18.06.2025 18:26 Відповісти
 
 