Военнослужащий ТЦК из Днепра незаконно списал с учета через "Оберіг" не менее 17 мужчин, - ГБР
Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр системы "Оберіг" данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 мужчин.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.
На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся.
Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются.
Следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных с воинского учета.
Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины), препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
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А шо: краще, шоб він їх продовжував пхати у бусики та товкти по нирках?
Ги...
Повністю корумпована і вже не боєздатна армія.
Тому і постійний відступ на фронті.
Всім вже на все пофіг.
Так, нажаль і втрачаємо Україну.
Звісно ж не грошові.
А це не є військовим, або з ботів, або з ...... , просто палиться по дитячому