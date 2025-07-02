Военнослужащий ТЦК из Днепра незаконно списал с учета через "Оберіг" не менее 17 мужчин, - ГБР

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр системы "Оберіг" данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 мужчин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся.

Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Председатель Черновицкой ОВА Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Заберу бронь". АУДИО

Следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных с воинского учета.

Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины), препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья военкома Бурляя владеет недвижимостью и автомобилями на почти $1,000,000, - журналистка Бабинец. ВИДЕО