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Военнослужащий ТЦК из Днепра незаконно списал с учета через "Оберіг" не менее 17 мужчин, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении сотруднику ТЦК из Днепра

Работники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Территориального центра комплектования и социальной поддержки из Днепра, который безосновательно внес в реестр системы "Оберіг" данные о непригодности к службе по меньшей мере 17 мужчин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Имея доступ к автоматизированной информационной системе "Оберіг" и используя собственную электронную цифровую подпись, чиновник самовольно вносил в реестр сведения о якобы признании мужчин непригодными к военной службе по решению военно-врачебной комиссии.

На самом деле ни один из них не проходил ВВК, а в территориальный центр даже не появлялся.

Среди лиц, которые были незаконно списаны, - родной брат самого военнослужащего. Часть этих мужчин уже покинула пределы Украины, другие пока скрываются.

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Следствие устанавливает мотивы противоправных действий работника ТЦК, а также местонахождение мужчин, незаконно исключенных с воинского учета.

Военнослужащему сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины), препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: 

Днепр (4466) ГБР (3081) ТЦК (636) Днепропетровская область (4179) Днепровский район (120)


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Топ комментарии
+2
Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3561139

Звісно ж не грошові.
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02.07.2025 15:25 Ответить
+2
Я так понимаю, что раненый или контуженный фронтовик не хочет, чтоб военнообязанные попали на фронт. Он на фронте был и знает солдатскую окопную правду не понаслышке. Поэтому и вносил изменения в реестр.
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02.07.2025 15:26 Ответить
+2
Як би це в тилу опанувати навідника танку, або гранатометника... Опанувати, блдь, можна було.
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02.07.2025 15:59 Ответить
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Військовослужбовець ТЦК з Дніпра незаконно списав з обліку через "Оберіг" щонайменше 17 чоловіків

А шо: краще, шоб він їх продовжував пхати у бусики та товкти по нирках?
Ги...
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02.07.2025 15:22 Ответить
Хоч уявляєш різницю - одне діло когось з родичив сховати у кімнаті з парашею ( відром) і виносити його вночі. А тут наживається на війні, на горі людей. І гроші ці свідомо на його статки а не на міл'ярд дронів і снарядів
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02.07.2025 17:51 Ответить
Кожний день подібні повідомлення.
Повністю корумпована і вже не боєздатна армія.
Тому і постійний відступ на фронті.
Всім вже на все пофіг.
Так, нажаль і втрачаємо Україну.
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02.07.2025 15:23 Ответить
Слідство встановлює мотиви протиправних дій працівника ТЦК Джерело: https://censor.net/ua/n3561139

Звісно ж не грошові.
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02.07.2025 15:25 Ответить
хотів щоб позбавили офіцерського звання, легше буде воювати
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02.07.2025 16:30 Ответить
Я так понимаю, что раненый или контуженный фронтовик не хочет, чтоб военнообязанные попали на фронт. Он на фронте был и знает солдатскую окопную правду не понаслышке. Поэтому и вносил изменения в реестр.
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02.07.2025 15:26 Ответить
Якщо б він був "ранений или контужений фронтовик" , він би навпаки тягнув у військо мамкіних катятков (рождьоних не для війни), щоб підмінити своїх фронтових побратимів або надати ім можливість відпочити.
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02.07.2025 15:32 Ответить
Не бачили ви війни - і дякуйте Богу Жодна притомна людина, яка пройшла війну, нікому не побажає опинится на фронті. А стосовно цій ситуації - нехай розбирається слідство
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02.07.2025 15:44 Ответить
На відміну від вас я війну бачив в саме її обличчя, і в мене є стійке переконання, що державу мають захищати всі чоловіки, без виключення! В армії знайдеться робота для всих: і для хромих-косих-слабозрячих.Це не обов'язково окоп. Але так не може бути, що частина суспільства тягне своїми жилами цю війну четвертий рік, а інша частина - сидить під спідницями та ще й примудряється заробляти на ухилянтах. В ухилянтів було 3,5 роки підготуватися до війни: владнати проблеми зі здоров'ям, опанувати будь-який військовий фах, рекрутуватися туда, де подобається. Або ж народити трьох дітей, одружитися на бабусі-інвалідці чи втопитися в Тисі.
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02.07.2025 15:56 Ответить
Як би це в тилу опанувати навідника танку, або гранатометника... Опанувати, блдь, можна було.
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02.07.2025 15:59 Ответить
З повагою до притомних військових, але з деякими, а може і з усіма, військовими проводиться психологічна підготовка "воюватимаютьусі" - це я з розумів, коли спілкувався з другом, якого бусифікували і через місяць він мені теж саме "втирав"..... Хоча ті хто справді на нулі казали зооовсім інше......
А це не є військовим, або з ботів, або з ...... , просто палиться по дитячому
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02.07.2025 16:17 Ответить
Воно авжеж зрозуміло "в мене здохла корова, хай в сусіда здохне дві", але ніякого конструктиву тут немає. М'ясом кацапів не закидаємо, хай хоч 6 млн. у військову форму одягнемо.
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02.07.2025 16:25 Ответить
На відміну від мене - ви ж про мене нічого не знаєте Да не можуть всі фізично служити в армії. А стосовно всього іншого - подякуйте владі. Бо багато зухвалих воїнів мабуть вважають, що танк це банкомат і заробляє країні гроші
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02.07.2025 16:01 Ответить
Я з вами згоден, що всі проблеми створила влада. Насамперед не бажанням своєчасно адаптувати законодавчу базу мобілізації, терміни служби, ротації, тощо. Але ж якщо сидіти вдома та шукати привіди не йти до лав (ТЦК погане, влада не така, поліція не вся воює, депутати,їх діти, тощо) то хто ж нам переможе?
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02.07.2025 16:09 Ответить
Не знаю..
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02.07.2025 16:10 Ответить
Ухилянтський Робін Гуд...
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02.07.2025 15:28 Ответить
Главное что не бесплатно а то бы свои задушили..
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02.07.2025 15:58 Ответить
 
 