Глава Черновицкой ОВА Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Заберу бронь". АУДИО

В сети опубликована аудиозапись, на которой якобы глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета от "Слуги народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина угрожает депутатам мобилизацией и побуждает голосовать "правильно".

"Просто в лоб говорит депутатам, как им голосовать. И не просто просит - шантажирует: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Я заберу бронь. У тебя и у твоих знакомых... Будет по-моему или никак"... Сука. Вы там кто?! Начальник ОВА? Или барыга, который тупо торгует мобилизацией? Потому что, по факту, именно он отвечает за мобилизацию в области. И именно он ее похерил, пока фронт ползет ближе к нашим домам. Две сессии облсовета сорваны. Некоторые вопросы, касающиеся армии, города, области, помощи военным, нахрен похерено. Спасибо "Слугам народа", "Народному контролю" и особенно - рыговской мрази за "За жизнь". Вы там молодцы. Работаете против своих жителей слаженно. В этот самый момент на фронте гибнут лучшие. В этот момент враг потихоньку продвигается. А здесь сидят клоуны и решают, кому - жить, а кому - на передовую. Кого - "прикроем", а кого - "сольем". Вы серьезно?! Где полиция? Где СБУ? Где прокуратура? Почему председатель ОВА до сих пор сидит в кабинете, а не на допросе?" - отмечает в заметке к записи автор публикации.

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