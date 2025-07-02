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Новости Коррупция Мобилизация в Украине
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Глава Черновицкой ОВА Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Заберу бронь". АУДИО

В сети опубликована аудиозапись, на которой якобы глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета от "Слуги народа".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина угрожает депутатам мобилизацией и побуждает голосовать "правильно".

"Просто в лоб говорит депутатам, как им голосовать. И не просто просит - шантажирует: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Я заберу бронь. У тебя и у твоих знакомых... Будет по-моему или никак"... Сука. Вы там кто?! Начальник ОВА? Или барыга, который тупо торгует мобилизацией? Потому что, по факту, именно он отвечает за мобилизацию в области. И именно он ее похерил, пока фронт ползет ближе к нашим домам. Две сессии облсовета сорваны. Некоторые вопросы, касающиеся армии, города, области, помощи военным, нахрен похерено. Спасибо "Слугам народа", "Народному контролю" и особенно - рыговской мрази за "За жизнь". Вы там молодцы. Работаете против своих жителей слаженно. В этот самый момент на фронте гибнут лучшие. В этот момент враг потихоньку продвигается. А здесь сидят клоуны и решают, кому - жить, а кому - на передовую. Кого - "прикроем", а кого - "сольем". Вы серьезно?! Где полиция? Где СБУ? Где прокуратура? Почему председатель ОВА до сих пор сидит в кабинете, а не на допросе?" - отмечает в заметке к записи автор публикации.

Смотрите: Разоблачен председатель ВВК в Черновцах, выдававший фиктивные медсправки для уклонения от мобилизации, - ГБР. ФОТО

коррупция и мобилизация

Смотрите также: ГБР разоблачило депутата местного совета Тернопольской области, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета. ФОТО

Автор: 

депутат (3323) Черновцы (677) Слуга народа (2638) Запаранюк Руслан (3) ТЦК (636) Черновицкая область (43) Черновицкий район (8)


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Топ комментарии
+27
Непогана країна мрій. Тримайте вкурсі.
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02.07.2025 12:23 Ответить
+26
Гнилий совок під вишиванкою . Московити вже тут -вивчили українську і навчилися вигукувати "Слава Україні " на камери. А як були московитським бидлом ,яке хоче лизати "царю халяви "і гнобити простий люд - так і залишилися..
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02.07.2025 12:25 Ответить
+19
Для різного непотребу, який дорвався до влади на всіх рівнях - війна це просто золота жила.
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02.07.2025 12:26 Ответить
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Правильно. Так їх. Всіх на фронт
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02.07.2025 12:21 Ответить
Нах нам депутати якщо у нас єрмак є
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02.07.2025 12:31 Ответить
Правильно. Бо Зеленьський живе в світі рожевих зелених поні, та доброго коня Єрмака.
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02.07.2025 13:23 Ответить
Виключно під його командувнням, він же сподіваюся навчений, якщо працює на такій посаді?
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02.07.2025 13:20 Ответить
Ловлять?
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02.07.2025 12:23 Ответить
Непогана країна мрій. Тримайте вкурсі.
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02.07.2025 12:23 Ответить
вАгінь от зельоних гнид
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02.07.2025 12:23 Ответить
ІПСО від ордло ?
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02.07.2025 12:25 Ответить
100% навіть, якщо уважно слухати, чутно шелест листя "берьозок"
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02.07.2025 12:28 Ответить
Гнилий совок під вишиванкою . Московити вже тут -вивчили українську і навчилися вигукувати "Слава Україні " на камери. А як були московитським бидлом ,яке хоче лизати "царю халяви "і гнобити простий люд - так і залишилися..
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02.07.2025 12:25 Ответить
Для різного непотребу, який дорвався до влади на всіх рівнях - війна це просто золота жила.
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02.07.2025 12:26 Ответить
Щось підказує, що відміна військового стану йому не потрібна у найближчі роки
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02.07.2025 12:28 Ответить
Оманська Гнида - вона така .. ще не всю Україну здала

"Водночас президент стверджує, нібито завжди готовий передати владу, але не готовий зрадити народ.

Президент Володимир Зеленський вважає себе хоч і не найкращою, але найдосвідченішою людиною для того, аби провести Україну через війну з РФ. Таку думку він висловив в інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=nHCBGknwjK4 Sky News."
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02.07.2025 12:30 Ответить
Зеленський це приклад ефекту Даннінга -КРюгера ...

люди з низьком рівнем свідомості роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
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02.07.2025 12:34 Ответить
все воно чудово розуміє. просто страх втратило від безкарності.
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02.07.2025 12:37 Ответить
сумніваюсь. Немає там чим особливо розуміти . Блазень - це ж про понти ,а не про розум
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02.07.2025 12:38 Ответить
Звучить, як вирок...
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02.07.2025 12:47 Ответить
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02.07.2025 13:16 Ответить
Назначеннці лідора працюють поприколу.
Хоть поржати можна
Але ж не гірше, ніж було
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02.07.2025 12:29 Ответить
.... на задньому фоні, голос схожий на голос Буданова:

- А якщо довго будеш думати - прийде ТЦК РФ!!
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02.07.2025 12:29 Ответить
Як мило...
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02.07.2025 12:29 Ответить
Членам партії "Слуга народу" ще ніколи так погано не жилося, як при правлінні партії "Слуга народу"
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02.07.2025 12:33 Ответить
"Не так страшні московські воші як українські гниди" тим більше якщо така гнидота прикривається вишиванкою і патріотизмом.
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02.07.2025 12:35 Ответить
100% !
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02.07.2025 12:38 Ответить
Нічого нового - влада торгує мобілізацією, зриває сесії, шантажує. Тотальний контроль, корупція й повна безкарність на фоні війни.
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02.07.2025 12:36 Ответить
У автора публікації просто якась паніка. Наче він вчора прилетів з Марсу, а тут таке.... "Ви серйозно?! Де поліція? Де СБУ? Де прокуратура?" - Де? В пи**де. "Чому голова ОВА досі сидить у кабінеті, а не на допиті?" - купи гранату та кинь в нього.
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02.07.2025 12:37 Ответить
Всі в долі.
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02.07.2025 13:39 Ответить
"...на якому нібито голова Чернівецької обласної військової адміністрації..." Джерело: https://censor.net/ua/n3561095

Коли бачу подібні дописи, чомусь на думку завжди спадає анекдот, як відмазували генпрокурора (вже не пам'ятаю, чи то рф, чи то України):
"На запису - людина, схожа на генпрокурора, в оточені жінок, схожих на повій."
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02.07.2025 12:39 Ответить
Та все ''нормально'' - нічого дивного.
Раніше команда Зеленського вірно прислуговувала банді Кучми і банді Януковича - пройшли ''науку'' - набралися досвіду - тепер втілюють в життя.
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02.07.2025 12:44 Ответить
Воістину все пізнається в ПОРІВНЯННІ. Що ті, що нинішні "жили для себе". Щодо масштабів останнім часом навіть питання виникають, хто саме більше "жив для себе". Але тоді хоча б обирали роботу за фахом, а не з поміткою "бронь".
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02.07.2025 13:06 Ответить
от вам і "нова паралельна" влада на місцях. Облради і міськради, мерів вибирав народ, правильно чи неправильно то вже таке. Найдосвіченіший понаставляв повсюди своїх в військові адміністрації які як бачимо нахабно узурпують владу на місцях. І не кажіть що це вже не диктатура
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02.07.2025 12:50 Ответить
Можна собі тільки уявити,як воно веде себе з пересічними громадянами...Але це не виключення,нажаль. І це не посада змінює людину...На посадах мерів міст та голів адміністрацій знаходяться саме тіньові ( а буває і явні) кримінальні авторитети,хами,неуки та недоумки...Але активні...На жаль такі особи,як вовки у стадії овець. Таке життя людства тисячиліття
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02.07.2025 13:02 Ответить
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02.07.2025 13:12 Ответить
Шо не так? Військові мають воювати. Граджанські - відпочивати. Все нормас. Так і повинно бути в рабовласницькій країні.
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02.07.2025 13:23 Ответить
А працювати хто буде?
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02.07.2025 13:33 Ответить
Запаранюк-Поровознюк! "Какая разница!" Суцільне смарагдове болото.
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02.07.2025 13:21 Ответить
Нічого нового. Бо чим це відрізняєтся від армє'ського "не будеш виконувати мій дибільний наказ - підеш в піхоту". Країна рабів.
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02.07.2025 13:22 Ответить
У всьому винні прокляті ухилянти!!!
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02.07.2025 13:23 Ответить
Типове лайно зкацаплене, призначене зеленським з Оманськими, по усих ОДА та Райдержадміністраціях!!
Готують Українців до самоврядування, після того, як вони, отаке призначенелайно, спочатку перевішають!!
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02.07.2025 13:24 Ответить
 
 