Глава Черновицкой ОВА Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Заберу бронь". АУДИО
В сети опубликована аудиозапись, на которой якобы глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк налаживает "сотрудничество" с депутатами облсовета от "Слуги народа".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи мужчина угрожает депутатам мобилизацией и побуждает голосовать "правильно".
"Просто в лоб говорит депутатам, как им голосовать. И не просто просит - шантажирует: "Не проголосуешь, как я скажу, не отмажу от ТЦК... Не слушаешься? Я заберу бронь. У тебя и у твоих знакомых... Будет по-моему или никак"... Сука. Вы там кто?! Начальник ОВА? Или барыга, который тупо торгует мобилизацией? Потому что, по факту, именно он отвечает за мобилизацию в области. И именно он ее похерил, пока фронт ползет ближе к нашим домам. Две сессии облсовета сорваны. Некоторые вопросы, касающиеся армии, города, области, помощи военным, нахрен похерено. Спасибо "Слугам народа", "Народному контролю" и особенно - рыговской мрази за "За жизнь". Вы там молодцы. Работаете против своих жителей слаженно. В этот самый момент на фронте гибнут лучшие. В этот момент враг потихоньку продвигается. А здесь сидят клоуны и решают, кому - жить, а кому - на передовую. Кого - "прикроем", а кого - "сольем". Вы серьезно?! Где полиция? Где СБУ? Где прокуратура? Почему председатель ОВА до сих пор сидит в кабинете, а не на допросе?" - отмечает в заметке к записи автор публикации.
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рожевихзелених поні, та доброго коня Єрмака.
"Водночас президент стверджує, нібито завжди готовий передати владу, але не готовий зрадити народ.
Президент Володимир Зеленський вважає себе хоч і не найкращою, але найдосвідченішою людиною для того, аби провести Україну через війну з РФ. Таку думку він висловив в інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=nHCBGknwjK4 Sky News."
люди з низьком рівнем свідомості роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
Хоть поржати можна
Але ж не гірше, ніж було
- А якщо довго будеш думати - прийде ТЦК РФ!!
Коли бачу подібні дописи, чомусь на думку завжди спадає анекдот, як відмазували генпрокурора (вже не пам'ятаю, чи то рф, чи то України):
"На запису - людина, схожа на генпрокурора, в оточені жінок, схожих на повій."
Раніше команда Зеленського вірно прислуговувала банді Кучми і банді Януковича - пройшли ''науку'' - набралися досвіду - тепер втілюють в життя.
Готують Українців до самоврядування, після того, як вони, отаке призначенелайно, спочатку перевішають!!