ГБР разоблачило депутата местного совета Тернопольской области, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили депутата одной из территориальных громад, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета путем фальсификации медицинских документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками Территориального центра комплектования о предоставлении им сфальсифицированных документов.

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Выдавали липовые медицинские справки

В ТЦК выдавали липовые медицинские справки о непригодности к службе. На основании этих справок мужчин незаконно снимали с учета.

По предварительной информации, таким образом удалось "снять" с учета более 15 мужчин призывного возраста. Информация о точном количестве лиц и причастности работников ТЦК - устанавливается.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Депутата задержали с поличным во время получения части денег - 4,5 тысячи долларов США.

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