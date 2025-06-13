ГБР разоблачило депутата местного совета Тернопольской области, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета. ФОТО
Сотрудники ГБР разоблачили депутата одной из территориальных громад, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета путем фальсификации медицинских документов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.
По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками Территориального центра комплектования о предоставлении им сфальсифицированных документов.
Выдавали липовые медицинские справки
В ТЦК выдавали липовые медицинские справки о непригодности к службе. На основании этих справок мужчин незаконно снимали с учета.
По предварительной информации, таким образом удалось "снять" с учета более 15 мужчин призывного возраста. Информация о точном количестве лиц и причастности работников ТЦК - устанавливается.
Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.
Депутата задержали с поличным во время получения части денег - 4,5 тысячи долларов США.
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