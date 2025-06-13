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ГБР разоблачило депутата местного совета Тернопольской области, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили депутата одной из территориальных громад, который организовал схему незаконного снятия с воинского учета путем фальсификации медицинских документов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По данным следствия, депутат искал мужчин, которые хотели избежать мобилизации и договаривался с работниками Территориального центра комплектования о предоставлении им сфальсифицированных документов.

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Выдавали липовые медицинские справки

В ТЦК выдавали липовые медицинские справки о непригодности к службе. На основании этих справок мужчин незаконно снимали с учета.

По предварительной информации, таким образом удалось "снять" с учета более 15 мужчин призывного возраста. Информация о точном количестве лиц и причастности работников ТЦК - устанавливается.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Депутата задержали с поличным во время получения части денег - 4,5 тысячи долларов США.

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Депутат из Тернопольской области помогал уклонистам
Депутат из Тернопольской области помогал уклонистам
Депутат из Тернопольской области помогал уклонистам

Автор: 

депутат (3320) ГБР (3054) уклонисты (934) Тернопольская область (744)


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Це підробіток, чи у всіх основний вид діяльності
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13.06.2025 14:51 Ответить
Якась брехня. ТЦК не видає жодних медичних документів. Це компетенція ВЛК.))))))
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13.06.2025 14:55 Ответить
Так его надо "законно" поставить на воинский учет и немедленно отправить на фронт..
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13.06.2025 15:42 Ответить
 
 