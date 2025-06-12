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Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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Житель Закарпатья переправлял уклонистов в Румынию за 9,5 тыс. долларов: его задержали

ухилянти

По данным следствия, 51-летний местный житель наладил устойчивый канал незаконной переправки лиц призывного возраста через госграницу Украины мимо официальных пунктов пропуска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру Западного региона.

Установлено, что переправщик приказал одному из своих "клиентов" прибыть в Хустский район, поселиться в гостинице и ждать дальнейших указаний по маршруту.

Он заверил мужчину, что тот сможет безопасно добраться до Румынии несмотря на пограничные патрули и другие специальные средства охраны границы. Свои услуги оценил в 9,5 тыс. долларов США.

Задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы средств. Суд избрал для него меру пресечения. Сейчас продолжается установление всего круга причастных к схеме лиц.

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Автор: 

Румыния (1120) уклонисты (929)


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Є такса 10к, чому ви пхнетеся на ринок зі своїма бомжацькими 9,5?
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12.06.2025 15:27 Ответить
Його чекає, «суворе» покарання, від портновських прихвостнів, у вигляді штрафа, під московської війни з 2014 року!?!?
Хоть би руки, не наклав на себе!!
Краще б, як мудрі Сирійці…
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12.06.2025 15:33 Ответить
Foarte Bine!
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12.06.2025 16:27 Ответить
 
 