Мешканець Закарпаття переправляв ухилянтів до Румунії за 9,5 тис. доларів: його затримано

За даними слідства, 51-річний місцевий мешканець налагодив стійкий канал незаконного переправлення осіб призовного віку через держкордон України повз офіційні пункти пропуску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спецпрокуратуру Західного регіону.

Встановлено, що переправник наказав одному зі своїх "клієнтів" прибути до Хустського району, поселитися у готелі і чекати подальших вказівок щодо маршруту.

Він запевнив чоловіка, що той зможе безпечно дістатися Румунії попри прикордонні патрулі та інші спеціальні засоби охорони кордону. Свої послуги оцінив у 9,5 тис. доларів США.

Затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України під час одержання обумовленої суми коштів. Суд обрав для нього запобіжний захід. Наразі триває встановлення всього кола причетних до схеми осіб.

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