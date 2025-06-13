ДБР викрило депутата місцевої громади Тернопільщини, який організував схему незаконного зняття з військового обліку. ФОТО

Працівники ДБР викрили депутата однієї з територіальних громад, який організував схему незаконного зняття з військового обліку через фальсифікацію медичних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат шукав чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та домовлявся з працівниками Територіального центру комплектування щодо надання їм сфальсифікованих документів.

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Видавали липові медичні довідки

У ТЦК видавали липові медичні довідки про непридатність до служби. На підставі цих довідок чоловіків незаконно знімали з обліку.

За попередньою інформацією, таким чином вдалося "зняти" з обліку понад 15 чоловіків призовного віку. Інформація щодо точної кількості осіб та причетності працівників ТЦК - встановлюється.

Вартість таких послуг становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Депутата затримали на гарячому під час отримання частини грошей - 4,5 тисячі доларів США.

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