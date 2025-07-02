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Новини Корупція та мобілізація Мобілізація в Україні
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Голова Чернівецької ОВА Запаранюк налагоджує "співпрацю" із депутатами облради: "Не проголосуєш, як я скажу, не відмажу від ТЦК... Не слухаєшся? Заберу бронь". АУДIО

У мережі опублікований аудіозапис, на якому нібито голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк налагоджує "співпрацю" із депутатами облради від "Слуги народу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік погрожує депутатам мобілізацією та спонукає голосувати "правильно".

"Просто в лоб каже депутатам, як їм голосувати. І не просто просить. Шантажує.- "Не проголосуєш як я скажу, не відмажу від ТЦК...Не слухаєшся? Заберу бронь. З тебе і з твоїх знайомих... Буде по-моєму, або ніяк"... Сука. Ви там хто?! Начальник ОВА? Чи барига, який тупо торгує мобілізацією? Бо по факту, саме він відповідає за мобілізацію в області. І саме він її похєрив, поки фронт повзе ближче до наших домівок. Дві сесії облради зірвано. Деякі питання, що стосуються армії, міста, області, допомоги військовим, нахрін похерено. Дякуємо "Слугам народу", "Народному контролю", і особливо - ригівській мразоті за "За життя". Ви там молодці. Працюєте проти своїх мешканців злагоджено. В цей самий момент на фронті гинуть кращі. В цей момент ворог потихеньку просувається. А тут сидять клоуни, і вирішують, кому жити, а кому на передову. Кого "прикриємо", а кого "зіллємо". Ви серйозно?! Де поліція? Де СБУ? Де прокуратура? Чому голова ОВА досі сидить у кабінеті, а не на допиті?" - зазначає у дописі до запису автор публікації.

Дивіться: Викрито голову ВЛК у Чернівцях, який видавав фіктивні меддовідки для ухилення від мобілізації, - ДБР. ФОТО

корупція і мобілізація

Також читайте: Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов

Автор: 

депутат (1784) Чернівці (562) Слуга народу (2823) Запаранюк Руслан (3) ТЦК та СП (685) Чернівецька область (45) Чернівецький район (9)


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Топ коментарі
+13
Непогана країна мрій. Тримайте вкурсі.
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02.07.2025 12:23 Відповісти
+11
Гнилий совок під вишиванкою . Московити вже тут -вивчили українську і навчилися вигукувати "Слава Україні " на камери. А як були московитським бидлом ,яке хоче лизати "царю халяви "і гнобити простий люд - так і залишилися..
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02.07.2025 12:25 Відповісти
+10
Для різного непотребу, який дорвався до влади на всіх рівнях - війна це просто золота жила.
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02.07.2025 12:26 Відповісти
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Правильно. Так їх. Всіх на фронт
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02.07.2025 12:21 Відповісти
Нах нам депутати якщо у нас єрмак є
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02.07.2025 12:31 Відповісти
Ловлять?
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02.07.2025 12:23 Відповісти
Непогана країна мрій. Тримайте вкурсі.
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02.07.2025 12:23 Відповісти
вАгінь от зельоних гнид
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02.07.2025 12:23 Відповісти
ІПСО від ордло ?
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02.07.2025 12:25 Відповісти
100% навіть, якщо уважно слухати, чутно шелест листя "берьозок"
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02.07.2025 12:28 Відповісти
Гнилий совок під вишиванкою . Московити вже тут -вивчили українську і навчилися вигукувати "Слава Україні " на камери. А як були московитським бидлом ,яке хоче лизати "царю халяви "і гнобити простий люд - так і залишилися..
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02.07.2025 12:25 Відповісти
Для різного непотребу, який дорвався до влади на всіх рівнях - війна це просто золота жила.
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02.07.2025 12:26 Відповісти
Щось підказує, що відміна військового стану йому не потрібна у найближчі роки
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02.07.2025 12:28 Відповісти
Оманська Гнида - вона така .. ще не всю Україну здала

"Водночас президент стверджує, нібито завжди готовий передати владу, але не готовий зрадити народ.

Президент Володимир Зеленський вважає себе хоч і не найкращою, але найдосвідченішою людиною для того, аби провести Україну через війну з РФ. Таку думку він висловив в інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=nHCBGknwjK4 Sky News."
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02.07.2025 12:30 Відповісти
Зеленський це приклад ефекту Даннінга -КРюгера ...

люди з низьком рівнем свідомості роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
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02.07.2025 12:34 Відповісти
все воно чудово розуміє. просто страх втратило від безкарності.
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02.07.2025 12:37 Відповісти
сумніваюсь. Немає там чим особливо розуміти . Блазень - це ж про понти ,а не про розум
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02.07.2025 12:38 Відповісти
Звучить, як вирок...
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02.07.2025 12:47 Відповісти
Назначеннці лідора працюють поприколу.
Хоть поржати можна
Але ж не гірше, ніж було
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02.07.2025 12:29 Відповісти
.... на задньому фоні, голос схожий на голос Буданова:

- А якщо довго будеш думати - прийде ТЦК РФ!!
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02.07.2025 12:29 Відповісти
Як мило...
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02.07.2025 12:29 Відповісти
Членам партії "Слуга народу" ще ніколи так погано не жилося, як при правлінні партії "Слуга народу"
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02.07.2025 12:33 Відповісти
"Не так страшні московські воші як українські гниди" тим більше якщо така гнидота прикривається вишиванкою і патріотизмом.
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02.07.2025 12:35 Відповісти
100% !
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02.07.2025 12:38 Відповісти
Нічого нового - влада торгує мобілізацією, зриває сесії, шантажує. Тотальний контроль, корупція й повна безкарність на фоні війни.
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02.07.2025 12:36 Відповісти
У автора публікації просто якась паніка. Наче він вчора прилетів з Марсу, а тут таке.... "Ви серйозно?! Де поліція? Де СБУ? Де прокуратура?" - Де? В пи**де. "Чому голова ОВА досі сидить у кабінеті, а не на допиті?" - купи гранату та кинь в нього.
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02.07.2025 12:37 Відповісти
"...на якому нібито голова Чернівецької обласної військової адміністрації..." Джерело: https://censor.net/ua/n3561095

Коли бачу подібні дописи, чомусь на думку завжди спадає анекдот, як відмазували генпрокурора (вже не пам'ятаю, чи то рф, чи то України):
"На запису - людина, схожа на генпрокурора, в оточені жінок, схожих на повій."
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02.07.2025 12:39 Відповісти
Та все ''нормально'' - нічого дивного.
Раніше команда Зеленського вірно прислуговувала банді Кучми і банді Януковича - пройшли ''науку'' - набралися досвіду - тепер втілюють в життя.
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02.07.2025 12:44 Відповісти
Воістину все пізнається в ПОРІВНЯННІ. Що ті, що нинішні "жили для себе". Щодо масштабів останнім часом навіть питання виникають, хто саме більше "жив для себе". Але тоді хоча б обирали роботу за фахом, а не з поміткою "бронь".
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02.07.2025 13:06 Відповісти
от вам і "нова паралельна" влада на місцях. Облради і міськради, мерів вибирав народ, правильно чи неправильно то вже таке. Найдосвіченіший понаставляв повсюди своїх в військові адміністрації які як бачимо нахабно узурпують владу на місцях. І не кажіть що це вже не диктатура
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02.07.2025 12:50 Відповісти
Можна собі тільки уявити,як воно веде себе з пересічними громадянами...Але це не виключення,нажаль. І це не посада змінює людину...На посадах мерів міст та голів адміністрацій знаходяться саме тіньові ( а буває і явні) кримінальні авторитети,хами,неуки та недоумки...Але активні...На жаль такі особи,як вовки у стадії овець. Таке життя людства тисячиліття
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02.07.2025 13:02 Відповісти
 
 