Голова Чернівецької ОВА Запаранюк налагоджує "співпрацю" із депутатами облради: "Не проголосуєш, як я скажу, не відмажу від ТЦК... Не слухаєшся? Заберу бронь". АУДIО
У мережі опублікований аудіозапис, на якому нібито голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк налагоджує "співпрацю" із депутатами облради від "Слуги народу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чоловік погрожує депутатам мобілізацією та спонукає голосувати "правильно".
"Просто в лоб каже депутатам, як їм голосувати. І не просто просить. Шантажує.- "Не проголосуєш як я скажу, не відмажу від ТЦК...Не слухаєшся? Заберу бронь. З тебе і з твоїх знайомих... Буде по-моєму, або ніяк"... Сука. Ви там хто?! Начальник ОВА? Чи барига, який тупо торгує мобілізацією? Бо по факту, саме він відповідає за мобілізацію в області. І саме він її похєрив, поки фронт повзе ближче до наших домівок. Дві сесії облради зірвано. Деякі питання, що стосуються армії, міста, області, допомоги військовим, нахрін похерено. Дякуємо "Слугам народу", "Народному контролю", і особливо - ригівській мразоті за "За життя". Ви там молодці. Працюєте проти своїх мешканців злагоджено. В цей самий момент на фронті гинуть кращі. В цей момент ворог потихеньку просувається. А тут сидять клоуни, і вирішують, кому жити, а кому на передову. Кого "прикриємо", а кого "зіллємо". Ви серйозно?! Де поліція? Де СБУ? Де прокуратура? Чому голова ОВА досі сидить у кабінеті, а не на допиті?" - зазначає у дописі до запису автор публікації.
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"Водночас президент стверджує, нібито завжди готовий передати владу, але не готовий зрадити народ.
Президент Володимир Зеленський вважає себе хоч і не найкращою, але найдосвідченішою людиною для того, аби провести Україну через війну з РФ. Таку думку він висловив в інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=nHCBGknwjK4 Sky News."
люди з низьком рівнем свідомості роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
Хоть поржати можна
Але ж не гірше, ніж було
- А якщо довго будеш думати - прийде ТЦК РФ!!
Коли бачу подібні дописи, чомусь на думку завжди спадає анекдот, як відмазували генпрокурора (вже не пам'ятаю, чи то рф, чи то України):
"На запису - людина, схожа на генпрокурора, в оточені жінок, схожих на повій."
Раніше команда Зеленського вірно прислуговувала банді Кучми і банді Януковича - пройшли ''науку'' - набралися досвіду - тепер втілюють в життя.