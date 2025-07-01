Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов
Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває. Україна має захищатися, щоб не прийшов "ТЦК РФ", як це зараз відбувається на окупованих територіях.
Про це він сказав в програмі "На лінії вогню" на Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Буданова, після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що "російська земля буде там, де ступить нога російського солдата, і що, мовляв, вони не зупиняться", є тільки один висновок – захищати свою державу.
"Так все ж правильно сказано. От куди дійдуть — це буде під їхнім контролем. А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", - зазначив голова ГУР.
Також очільник ГУР додав, що загострення на фронті вже почалося і триває: "Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться".
На питання щодо часу, до якого це буде відбуватися, Буданов додав: "До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів".
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Та можете називати конспіролохом - я так весь час вважаю , що за ті самі гроші можно було переселити людей прифронтових і перенести клерків срцзахисту /ПФ в не розпилювати на дороги, квіти та ремонти будівель по якім буде прилітати повторно !!!!!!
Лояльний до Буденова, який такий самий ЗЕпідар@сіна як і Земленський.
коли на фронт?
Як *****?
Ти що вибираєш?
То нехай Кирило покаже приклад!!
Тому,що до сьогоднішнього дня Кирило показав як сидіти в кабінеті і годувати рибок а також робити прогнози які на 100% суперечать реальності!!!!!!
а вся шушара (депутати,прокурори,поліція і т.п.)
Ні
Він на апасном заданії!! Пулі свістєлі над головой
А щось подібне, це всі ті "тітушки" чи як їх називаюсь "громадські активісти", які в балаклавах і без жодних документів викрадають людей на вулицях? Допомагаючи виконати план і маючи "бронь" за це... Чи це "важкопоранені" мільйонери, родини яких скуповують нерухомість?
Бразилииквартале диких обезьян?(с)
Каву в Криму зоставте для майбутніх серіалів, після перемоги над андрофагами.
Бо прийде ТЦК ФСБ, як по душу нас, пересічних, так і ЧК- ФСБ - по вашу душу.
Так що подумайте про проукраїнський Уряд Національного Порятунку України, в коаліції з проукранськими партіями і військовими.
На десять полярних дней....
Таблички поміняють на дверях і в Крим на Каву...
Європа кордони закриє миттєво.
Війна, засранці.
Або ми- або вони.
Смерть в бою- або з чеченським членом в роті.
Ваш вибір. Кацапи не дивляться- за Україну ти, за РІ, чи совок недодохлий. Ви всі для них недолюди.
Необхідно провести ретельну ревізію особового складу інструкторів у навчальних центрах.
На жаль, у деяких випадках спостерігаються факти корупції - окремі особи за хабарі обіймають посади інструкторів, не маючи жодного бойового досвіду.
Виникає логічне запитання: чого може навчити людина, яка ніколи не була на фронті? Розрізняти начальників по розміру живота?
У 2025-2034 роках в Росії можуть відкрити 15 вищих військових училищ, які будуть готувати офіцерів - льотчиків, танкістів, медиків, а також спеціалістів з безпілотних систем.
Про це повідомила у вівторок, 1 липня, посилаючись на джерело в міністерстві оборони РФ, газета "Известия".
За її даними, ця ініціатива розроблена у зв'язку з нестачею в російській армії офіцерів нижчого та середнього рівня на фоні війни проти України, але ще не затверджена.
На даний момент вирішено цього року створити два ВНЗ - Саратовське вищє військово-інженерне училище радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту, а також Нижегородське вищє військово-інженерне училище.
Підготовка до прийому курсантів там завершується.
А якщо для людини немає різниці яке саме ТЦК - то може він вибере все ж таки подовше пожити і принаймні не попастись до ТЦК "Україна"?