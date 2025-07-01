Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває. Україна має захищатися, щоб не прийшов "ТЦК РФ", як це зараз відбувається на окупованих територіях.

Про це він сказав в програмі "На лінії вогню" на Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що "російська земля буде там, де ступить нога російського солдата, і що, мовляв, вони не зупиняться", є тільки один висновок – захищати свою державу.

"Так все ж правильно сказано. От куди дійдуть — це буде під їхнім контролем. А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", - зазначив голова ГУР.

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Також очільник ГУР додав, що загострення на фронті вже почалося і триває: "Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться".

На питання щодо часу, до якого це буде відбуватися, Буданов додав: "До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів".

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