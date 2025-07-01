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Новини Ситуація на фронті
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Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов

Кирило Буданов розповів про загострення на фронті

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що загострення на фронті вже триває. Україна має захищатися, щоб не прийшов "ТЦК РФ", як це зараз відбувається на окупованих територіях.

Про це він сказав в програмі "На лінії вогню" на Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Буданова, після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що "російська земля буде там, де ступить нога російського солдата, і що, мовляв, вони не зупиняться", є тільки один висновок – захищати свою державу.

"Так все ж правильно сказано. От куди дійдуть — це буде під їхнім контролем. А ви думаєте, що хтось цього не розуміє? Я сподіваюсь, що розуміють всі. І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один — що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного. Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", - зазначив голова ГУР.

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Також очільник ГУР додав, що загострення на фронті вже почалося і триває: "Нічого нового ніхто не побачить. Все, що ви зараз бачите, сильно картинка не зміниться".

На питання щодо часу, до якого це буде відбуватися, Буданов додав: "До часу, скажімо так, завершення мирних переговорів".

Також читайте: Ворог намагається розширити плацдарм на західному березі річки Оскіл, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Буданов Кирило (502) ТЦК та СП (685) війна в Україні (5036)


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Топ коментарі
+13
Від кави в Криму до "ТЦК РФ"...
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01.07.2025 22:52 Відповісти
+11
Трепло ! Нехай прийде к дітям корупціонерів до Лондона, Монако, майамі та Барселони та ви все це розкаже !
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01.07.2025 22:53 Відповісти
+8
Зручно сидіти в кріслах та розмірковувати про те що прості люди Зобов'язані,
а вся шушара (депутати,прокурори,поліція і т.п.)
Ні
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01.07.2025 22:54 Відповісти
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Якщо закрити прифронтові адміністрації, ВЦА, мерії , мусарні, "сбу" та прифронтові полігони - це скорочення або переміщення посад!!! А вони зубами за посади тримаються . Їм покуй на кровіщу і горе!

Та можете називати конспіролохом - я так весь час вважаю , що за ті самі гроші можно було переселити людей прифронтових і перенести клерків срцзахисту /ПФ в не розпилювати на дороги, квіти та ремонти будівель по якім буде прилітати повторно !!!!!!
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01.07.2025 22:50 Відповісти
А в чому різниця між тцк і тцк?
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01.07.2025 22:54 Відповісти
Максим Дрозд в своїй голові вже закінчив війну і п'ю каву в Криму, як обіцяв Буданга?
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01.07.2025 22:58 Відповісти
Максим Дрозд ти ЗЕпід@рас.
Лояльний до Буденова, який такий самий ЗЕпідар@сіна як і Земленський.
коли на фронт?
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01.07.2025 23:05 Відповісти
Максим Дрозд ЗЕідор як можна бути лояльним до підараса, який знищив оборонку, наводнив кацапами державні інституції, розмінував кордони, потім свідомо кинув людей під російські танки, розлучив мільйони сімей, а тепер тримає людей в заручниках під ракетами грабуючи країну?
Як *****?
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01.07.2025 23:07 Відповісти
Максим Дрозд черговий бот з парашки чи подоляцький. реєстрація 05 червень 25р.
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01.07.2025 23:04 Відповісти
кримський муданов
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01.07.2025 22:52 Відповісти
Максим Дрозд куди поділись: ракет лишилось на 2-3 пуски?
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01.07.2025 22:55 Відповісти
у якій бригаді воює ЗЕполітрук Максим Дрозд ?
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01.07.2025 23:00 Відповісти
Хто хворого Максим Дрозд з дурки випустив?
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01.07.2025 23:08 Відповісти
а якого тоді Зе і Стефанчук носяться з новим законом про вибори? Вже перемогли?
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01.07.2025 22:52 Відповісти
Кирило Буданов - Очільник ГУР МО? Чи Очільник пропаганди МО?
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01.07.2025 22:52 Відповісти
Від кави в Криму до "ТЦК РФ"...
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01.07.2025 22:52 Відповісти
Від вагнергейта до ТЦК Московії.
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01.07.2025 22:55 Відповісти
не ходят там тцк рашки . хватит людям ссать в уши. устроили концлагерь
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01.07.2025 22:53 Відповісти
Катівні і безименні захоронення ж безпечніше так?
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01.07.2025 22:55 Відповісти
Трепло ! Нехай прийде к дітям корупціонерів до Лондона, Монако, майамі та Барселони та ви все це розкаже !
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01.07.2025 22:53 Відповісти
Та деякі з цих "дітей" виїхали за допомогою листів від того ж ГУР. Це прості мають йти в окоп, і закордон їм не можна.
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01.07.2025 22:57 Відповісти
Так, за кордон простим не можна. Тому вибір- воювати, чи померти з бурятським членом в роті.
Ти що вибираєш?
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01.07.2025 23:05 Відповісти
Хоч десяток покарайте пвліїв, крадіїв та тих хто робить шикування і зібрання у клубі ( якраз сьогодні вбито десятки людей і командира бригади )
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01.07.2025 22:54 Відповісти
Максим Дрозд була кава в Криму навесні 2023 року?
То нехай Кирило покаже приклад!!
Тому,що до сьогоднішнього дня Кирило показав як сидіти в кабінеті і годувати рибок а також робити прогнози які на 100% суперечать реальності!!!!!!
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01.07.2025 22:57 Відповісти
Дрозд, а ти не помітив що голосніше за всіх волають те що воювати будуть всі, саме ті хто ніколи не воювали, і воювати не будуть?
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01.07.2025 22:59 Відповісти
ЗЕполітрук Максим Дрозд це малороська гнида
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01.07.2025 23:02 Відповісти
Зручно сидіти в кріслах та розмірковувати про те що прості люди Зобов'язані,
а вся шушара (депутати,прокурори,поліція і т.п.)
Ні
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01.07.2025 22:54 Відповісти
Він у ялті у схроні!!! П'є каву!!! Чекає підкріплення, а сякі такі не хочуть тілами до ЮБК прориватися!!
Він на апасном заданії!! Пулі свістєлі над головой
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01.07.2025 22:59 Відповісти
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01.07.2025 23:18 Відповісти
баб в краіні запріть а не селфі з іспаніі
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01.07.2025 22:55 Відповісти
Українцям це зрозуміло,звертайся до зебобіків!
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01.07.2025 22:55 Відповісти
Чому "ТЦК РФ" не бояться зелені міністри з родичами, чиновники,, поліція, прокуратура , СБУ, позитивні блогери, клоуни і стендапери, квартальні гумористи?
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01.07.2025 22:56 Відповісти
у них там теж 100500% бронювання
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01.07.2025 23:08 Відповісти
Кароче так чи інакше Микола не виживе...
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01.07.2025 22:56 Відповісти
"повірте мені", - зазначив голова ГУР

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01.07.2025 22:56 Відповісти
І нам, як громадянам, з цього потрібно робити висновок тільки один - що треба реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК чи чогось подібного.

А щось подібне, це всі ті "тітушки" чи як їх називаюсь "громадські активісти", які в балаклавах і без жодних документів викрадають людей на вулицях? Допомагаючи виконати план і маючи "бронь" за це... Чи це "важкопоранені" мільйонери, родини яких скуповують нерухомість?
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01.07.2025 22:57 Відповісти
Начните с Шефира - он не призывной по возрасту? Или с Лысого. Да мало ли в Бразилии квартале диких обезьян?(с)
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01.07.2025 22:57 Відповісти
Звучить як "наші буряти кращі, в них очі не розкосі"
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01.07.2025 22:58 Відповісти
То переставайте гратися у війну.
Каву в Криму зоставте для майбутніх серіалів, після перемоги над андрофагами.
Бо прийде ТЦК ФСБ, як по душу нас, пересічних, так і ЧК- ФСБ - по вашу душу.
Так що подумайте про проукраїнський Уряд Національного Порятунку України, в коаліції з проукранськими партіями і військовими.
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01.07.2025 22:58 Відповісти
Ні, Буданову треба диктатуру в країні зберегти, а не уряд національного порятунку встановлювати.
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01.07.2025 23:06 Відповісти
А за діктатуру, ЧК-ФСБ отблагодаріт єго особо: прєміальной 10- ті днєвной путьовкой на Южний бєрєг Лєдовітого Окєана.
На десять полярних дней....
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01.07.2025 23:12 Відповісти
А до ніх як прийде РФ то що ....
Таблички поміняють на дверях і в Крим на Каву...
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01.07.2025 23:00 Відповісти
Цікаво, хто буде перший драпати коли буряти прийдуть? Хм, треба подумати...
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01.07.2025 23:00 Відповісти
Як зажди,керівництво і поліція
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01.07.2025 23:06 Відповісти
Куди драпати? В Китай? Чи на Білорусь?
Європа кордони закриє миттєво.
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01.07.2025 23:14 Відповісти
а мобілізація з 18 років і жінок не потрібна поки, прибережемо їх для кацапів...
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01.07.2025 23:01 Відповісти
Зміст цього виступа такий :Йдите на нуль та не заважайте нам красти.
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01.07.2025 23:01 Відповісти
Українця потрібно знищувати кацапів і звільняти території, і це потрібно було вже давно закіріпити на державному рівні, а не вести з ними переговори та грати в подвійні ігри!
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01.07.2025 23:01 Відповісти
Правильно, Дімон! Повертайся з Польщі і покажи нам, як треба ворога бити!
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01.07.2025 23:06 Відповісти
Сєпарок, практично всі Старлінки на польському ІР.
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01.07.2025 23:18 Відповісти
Я порохобот, але...
Війна, засранці.
Або ми- або вони.
Смерть в бою- або з чеченським членом в роті.
Ваш вибір. Кацапи не дивляться- за Україну ти, за РІ, чи совок недодохлий. Ви всі для них недолюди.
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01.07.2025 23:02 Відповісти
Ну ти в бою не помер, а значить зупинив свій вибір на іншому варіанті.
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01.07.2025 23:05 Відповісти
У політруків свої задачі
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01.07.2025 23:08 Відповісти
О, я багато де вижив. Зараз реабілітація. Є шанси що відновлюся і повернуся. Штурмовика, звісно, з мене вже не вийде, але ще з пару десятків ваших покладу.
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01.07.2025 23:09 Відповісти
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01.07.2025 23:10 Відповісти
А ви що вибрали?
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01.07.2025 23:10 Відповісти
Здогадайся.
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01.07.2025 23:13 Відповісти
Як в старому совковому анекдоті: розстріляли мене.
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01.07.2025 23:14 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Необхідно провести ретельну ревізію особового складу інструкторів у навчальних центрах.

На жаль, у деяких випадках спостерігаються факти корупції - окремі особи за хабарі обіймають посади інструкторів, не маючи жодного бойового досвіду.

Виникає логічне запитання: чого може навчити людина, яка ніколи не була на фронті? Розрізняти начальників по розміру живота?
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01.07.2025 23:02 Відповісти
Може на часі скоротити держапарат і на фронт?І чотириразовий з будангою нехай киздує в окоп,всерівно толку нуль з обох.Ішак і ванга два бійця замінять роту
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01.07.2025 23:04 Відповісти
Знайомий десантник-мент із Ужгородського РТЦК вже 4-й рік там ховається в кабінетах із фіктивною справкою про інвалідність, а тим часом в бій масово кидають бусифікованих на вулиці цивілістів-фльксштурмовиків.
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01.07.2025 23:05 Відповісти
Ну а сам ти, свіженький, з якої бригади? Не з числа полонених в курській області?
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01.07.2025 23:11 Відповісти
А державі потрібно поважати солдат які воюють. Заїбали говорящі голови
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01.07.2025 23:08 Відповісти
Прийде "ТЦК РФ", тому що кремль готується до довгої війни і це не лише зброя.

У 2025-2034 роках в Росії можуть відкрити 15 вищих військових училищ, які будуть готувати офіцерів - льотчиків, танкістів, медиків, а також спеціалістів з безпілотних систем.
Про це повідомила у вівторок, 1 липня, посилаючись на джерело в міністерстві оборони РФ, газета "Известия".
За її даними, ця ініціатива розроблена у зв'язку з нестачею в російській армії офіцерів нижчого та середнього рівня на фоні війни проти України, але ще не затверджена.
На даний момент вирішено цього року створити два ВНЗ - Саратовське вищє військово-інженерне училище радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту, а також Нижегородське вищє військово-інженерне училище.
Підготовка до прийому курсантів там завершується.
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01.07.2025 23:09 Відповісти
Видання відзначає, що більшість військових училищ вже існували в радянський час, але потім були закриті.
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01.07.2025 23:17 Відповісти
буденов фсб -шник галимый тебе надо меньше жопу греть в офисе на диване с шлюхами.....и наркокурьеров крышевать а идти в ялту пешком в августе ..
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01.07.2025 23:09 Відповісти
клоун кабинетный хватит нюхать давай нам ялту в августе и кофе
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01.07.2025 23:10 Відповісти
Вже би щось нове придумав, ця пластинка вже заїзджена.
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01.07.2025 23:10 Відповісти
Ухилянт, це ворог України!! Зеленський, як Рецедивіст, це може підтвердити, з 2014-15 року, разом з кодлом, отих приблуд95!!
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01.07.2025 23:10 Відповісти
А це стосується всіх українців, чи тільки тих, хто не є синками еліти? Бо ті щомісяця виїжджають. Арестовичу теж привіт. До нього нема претензій
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01.07.2025 23:10 Відповісти
Це той чорт розповідає,що не помітив підготовки рахи до вторшнення.За такий пройоп звільнення і кримінальна справа,але ж він людина ішака,як і Баканов.
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01.07.2025 23:11 Відповісти
Тобто єдина різниця - це в тому яке саме ТЦК буде тебе бити, катувати та кидати в бус як скотину?

А якщо для людини немає різниці яке саме ТЦК - то може він вибере все ж таки подовше пожити і принаймні не попастись до ТЦК "Україна"?
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01.07.2025 23:14 Відповісти
Хай буданга йде в сраку, а ще кращи -відвойовувати Ялту, щоб там вдосталь напитись кави.
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01.07.2025 23:14 Відповісти
Як легко агітувати їхати на бійню, коли сам туди гарантовано не поїдеш.
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01.07.2025 23:19 Відповісти
 
 