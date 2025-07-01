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Новости Ситуация на фронте
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Украинцам нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК. Иначе придет "ТЦК РФ", - Буданов

Кирилл Буданов рассказал об обострении на фронте

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается. Украина должна защищаться, чтобы не пришел "ТЦК РФ", как это сейчас происходит на оккупированных территориях.

Об этом он сказал в программе "На линии огня" на Суспільному радіо, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, после заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что "русская земля будет там, где ступит нога российского солдата, и что, мол, они не остановятся", есть только один вывод - защищать свое государство.

"Так все же правильно сказано. Вот куда дойдут - это будет под их контролем. А вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один - что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", - отметил глава ГУР.

Также смотрите: Имеем доказательства, что РФ готовит новые военные операции на территории Европы, - Зеленский заслушал доклад Буданова. ФОТО

Также глава ГУР добавил, что обострение на фронте уже началось и продолжается: "Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится".

На вопрос о времени, до которого это будет происходить, Буданов добавил: "До времени, скажем так, завершения мирных переговоров".

Читайте также: Лукашенко заявил, что Келлог пообещал "поработать" над прекращением ударов Украины по РФ

Автор: 

Буданов Кирилл (467) ТЦК (635) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+40
Від кави в Криму до "ТЦК РФ"...
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01.07.2025 22:52 Ответить
+30
Трепло ! Нехай прийде к дітям корупціонерів до Лондона, Монако, майамі та Барселони та ви все це розкаже !
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01.07.2025 22:53 Ответить
+30
Чому "ТЦК РФ" не бояться зелені міністри з родичами, чиновники,, поліція, прокуратура , СБУ, позитивні блогери, клоуни і стендапери, квартальні гумористи?
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01.07.2025 22:56 Ответить
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Як легко агітувати їхати на бійню, коли сам туди гарантовано не поїдеш.
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01.07.2025 23:19 Ответить
Слова Буданова штовхають на думку, а який тоді сенс захищатись?
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01.07.2025 23:19 Ответить
Тоді б не було потреби у вашій зеленій ботофермі. Як наслідок не було б бронювання і поїхав би ти в тцк разом з іншими. Тому сиди і радій тихенько.
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01.07.2025 23:33 Ответить
Таким як ти пряма дорога в рашку, там якраз є все те, що ви так любите.
Правда нажаль і у нас воно також починає серйозно проявлятися.
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01.07.2025 23:37 Ответить
Ти ж в курсі, що все завжди працює в обидві сторони?

Тобто, ти повинен був би сидіти під плінтусом з 2014 року, а ЗЄ тоді повинен був би давно сидіти за співпрацю з ворогом.
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01.07.2025 23:44 Ответить
Еті казли мєшают вам жить?
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01.07.2025 23:54 Ответить
Одни упыри пугают другими упырями. Очень мотивирующее заявление. Ох и долбаебы. Да если бы вы твари платили военным так как платят в сраной рахе, то и ТЦК не нужно было бы.
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01.07.2025 23:22 Ответить
Так ведь тогда же не было бы на что "строить дороги"... Или точнее, покупать очередную квартиру/дом где-то в Европе или США...
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01.07.2025 23:24 Ответить
вони б і платили, якщо б було стільки нафти і газу
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02.07.2025 01:09 Ответить
Що маємо на сьогодні:

- Незамінний диктатор, утримучий владу всупереч конституції, як у Рашці
- всі гілки влади знаходяться під його контролем
- права та свободи людини поділені на нуль, як у Рашці
- м'ясні штурми із орками-командирами, не цінуючих людське життя
- безперспективність економічного розвитку та в цілому життя
...

Тобто єдине що на сьогодні відрізняється це лише мова та яке ТЦК тебе примусить воювати.
А якщо так, то нема приводу рвати сраку за те що є зараз, бо в гіршому разі можна отримати лише +- те саме.
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01.07.2025 23:24 Ответить
ухилянт а чего тебя это волнует?
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01.07.2025 23:33 Ответить
А чого ти не на фронті, Сашок? Пропержений пенс?
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01.07.2025 23:40 Ответить
ухилянт у тебя нет прав мне такие вопросы задавать
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01.07.2025 23:48 Ответить
Кирило .бл..ь...!!! ти кому це росказуєш ? виборцям 🤡 зеленського ,та орді слуг народу ?!!! от і треба було вам всім скопом ,йти у ТЦК ще в 19р !!! ви бл..і казали війни не буде !!! ...а тепер не можете примусити самі себе захищати Державу !!! ід* оти безуглі не грабуйте Україну і їдіть нах...залиште керивництво ,тим хто врятував нас всіх і вас потвор ,ще в 14р !!!
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01.07.2025 23:25 Ответить
ну больше некому.виборци порошенка уже давно сбежали с Украины
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01.07.2025 23:35 Ответить
Пождун обізвався чи консерва кацапська ? Чий же ти "ізбіратель" ? ((
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02.07.2025 00:09 Ответить
сожри желудей и не хрюкай здесь
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02.07.2025 00:21 Ответить
Пи#диш ти Саша.
Виборці Порошенко у ЗСУ, воюють, знаю чимало їх.
П. С. Я не підтримував ні Порошенко, ні Зеленського на виборах.(це щоб тебе не "рвало")
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02.07.2025 00:43 Ответить
Судячи з твого стилю смердіння - нічого дивного у твоїх бажаннях , бо ти сам з тієї орди , а те що її ненавидиш так то гени андрофагів дають себе знати .
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02.07.2025 00:12 Ответить
Підіть всім кварталом у відставку і нехай Залужний стане президентом... Народ знову мобілізується, а так народ дивиться на ваше шобло і повністю демотивований ось і все
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01.07.2025 23:31 Ответить
Нам бетон не потрібен, як каже Сирський. Окопи з гівна та палок, та під ракетний удар. Народ не хоче швидко та безтолку помирати. Тут жоден патріотизм не работає. І не буде работать, хоч усрись, Буданов. Де наша стратегія, де дрони, де ракети? Одне балабольство, в т.ч. і твоє.
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01.07.2025 23:31 Ответить
У мене не має часу думати стратегічно... (лідер ***********)

Головне піар-еффект, як найшвидше. І не важливо які будуть наслідки...
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01.07.2025 23:40 Ответить
Ось уся проблема...
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
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01.07.2025 23:35 Ответить
Бо інакше прийде ТЦК РФ, як це відбувається на окупованих територіях. А там це відбувається повним ходом, повірте мені", - зазначив голова ГУР. Джерело: https://censor.net/ua/n3561026

Не вірю. У мене рідня в Мелітополі та Севастополі. На війну тільки добровільно за гроші.
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01.07.2025 23:39 Ответить
Плюсую,нет там такого,как у нас,зеленая пропаганда полным ходом,уже воротит...
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01.07.2025 23:44 Ответить
может тогда наконец-то пора разрешить народу свободное владение\оборот\производство оружия и бк (включая танки минометы-пулеметы и ракеты) раз государство "не смогло", национализировать все ресурсы, необходимые для обороны + энергетику, все продавать по себестоимости тем, кто что-то делает, закрыть оффшоры, строить всякие башни пво, бомбоубежища, нормальные бетонные доты в пять этажей под землю (в Иране вон как-то смогли и всех послали), мобилизировать не только\столько в армию, но и на производства, постройку путей сообщения\аэродромов\метро и т.п. вернуть срочную службу которую диверсионно просрали и ничего взамен не сделали, сделать нормальную бесплатную медицину, а не такую где цель- максимально выбить бабла, потому как "лечить" надо ахренительное количество людей, ну соответственно всякие базы отдыха и т.п.
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01.07.2025 23:41 Ответить
Так в рашке границы открыты,мужики на улицах спокойно ходят,не нравится - уезжай,там нет концлагеря,эта же власть сос воими тцк еще и увеличивает количество ждунов,т.к многие начинают видеть в рашке спасение от тцк,свободу. Дожились,доголосовались...
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01.07.2025 23:41 Ответить
Бусифвкують на рашистії. Просто відео немає бо за публікацію таких відео в'язниці років 5-8 на засрашці. Хоча декілька відео просочилося у інтернет, пошукайте - знайдете.
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02.07.2025 00:47 Ответить
До речі, а що скаже найвидатніший розвідник ********** на рахунок того, шо на болотах взагалі не бусифікують? Навіть на окупованих територіях тільки вмовляфють підписувати контракти за непогані гроші. Може дійсно краще таке ТЦК?
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01.07.2025 23:42 Ответить
Об этом история умалчивает,главное напугать людей,оболванить.
Не удивлен,что ждунов так много,многие в этом видят свободу от концлагеря зе.
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01.07.2025 23:46 Ответить
Без видатного розвідника скажу що ти кацапський троль , а про "непогані контракти" розкажи кацапським штурмовикам .
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02.07.2025 00:16 Ответить
Ну звісно, всі хто мають критичне мислення - кацапські тролі чи зрадники. Піди подивись ще лайномарафончику, зебобік, тобі тільки на користь.
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02.07.2025 00:27 Ответить
Откройте толковый словарь и прочтите что такое критическое мышление, а что такое кретин. Это не однокоренные слова и даже не синонимы.
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02.07.2025 01:04 Ответить
Желаю вам почувствовать, как не бусифицируют на оккупированных территориях, прежде чем нести эту чушь. У меня родственник жил под Донецком, а вы как венс реальность оцениваете по соц.сетям. Я против бусификации, но не несите ахинею. Людей на оккупированных территориях убивают, и гонят на войну. Просто там снимать это не кому, да и гнать уже особо некого.
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02.07.2025 01:00 Ответить
Харош *******, сцикуни. В поліції є бойові батальйони, наприклад, "Лють", які теж воюють. Вам би сцикливим ухилянтами тільки по*******: депутати, прокурори і т. д. Ви з себе почніть сцикуни! А то постійно дивитесь на когось, все вам не так. Ну, уявіть, сцикуни, що депутати верховної ради підуть на фронт. А хто буде закони приймати? Хто, наприклад, за бюджет буде голосувати? Не буде бюджету, то не буде й зарплат в бюджетників і т. д. Треба було вам іти в поліцію, прокуратуру чи СБУ. Чого ви не пішли? А не пішли, то йдіть до війська. І по закривайте свої погані сцикливі роти!!!
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01.07.2025 23:44 Ответить
А ти в курсі, що в тих батальйонаї 90% особового складу - це мобілізовані, а не справжня мусорня? Чи про це ти волієш промовчати? А ще усі силовики складали присягу, яку щось не дуже хочуть виконувати, на відміну від багатьох цивільних, які взагалі ніколи не служили. Так що справжні сцикуни - це мусорня, 40-річні військові "пенсіонери" і далі по списку.
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01.07.2025 23:51 Ответить
давискиба обычный провокатор, под прокси, зарегился сегодня час назад
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02.07.2025 00:31 Ответить
Сокріше - бот з провладної ботоферми, якого відправили захищати честь найулюбленішої дружини.
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02.07.2025 00:35 Ответить
Сьогодні в перекрили пів-міста ТЦКуни та поліцаї. Що ті, що ті - не видно жодних поранень, зріст під 1,90, вгодовані, в броніках. Мабуть, немає в них інфаркту, як в мене, але чомусь вони не воюють....
Чому? Бо їх задача захищати владу, не від орд кацапів, а від власного народу
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02.07.2025 00:29 Ответить
Все намного проще! Воровать перестаньте и на должности ставить идиотов лишнехромосомных. И все наладится, ну а мясом воевать, ну так вы рашку не перекидаете. Нету людей, все, раньше думать нужно было, а не ляпатт языками, разведчики ху..в..ы!
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01.07.2025 23:53 Ответить
Як зразу заметушились "патріоти"-ухилянти у коментах...🤗
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02.07.2025 00:01 Ответить
Й сраного кацапсячого свиносабачатника набігло теж. Все мріють рашисти щоб Україна припинила опір.
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02.07.2025 00:49 Ответить
Армії України та РФ наближаються до точки виснаження, - FT Джерело: https://censor.net/ua/n3560745
Буданов це все бачить з середини і розуміє...
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02.07.2025 00:05 Ответить
Неофіційно деякі західні чиновники висловлюють ще більш похмурі настрої, попереджаючи про ризик "катастрофічного провалу", якщо українські військові будуть на межі можливостей і не отримають значного збільшення військової та фінансової допомоги від своїх західних союзників.

Також FT пише про зміну настроїв всередині влади України, яку помітили європейські лідери. Зокрема йдеться про невідкладність, з якою Київ закликає до припинення вогню. Ще рік-два тому такі заклики б розцінили як пораженство.

"Але серед європейських політиків мало хто вірить, що Росія налаштована погоджуватися на припинення вогню. Один високопоставлений чиновник вважає, що головною метою Росії зараз є захоплення Одеси, яку Володимир Путін вважає історично російським містом", - зазначають журналісти.
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02.07.2025 00:08 Ответить
Гребаний 95, колись "Вірте в ЗСУ", тепер "Не ховайтеся від ТЦК".
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02.07.2025 00:17 Ответить
Бо ТЦК втрачае бабулети!
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02.07.2025 00:27 Ответить
без сроков службы не идут. Это как в крепостные, пожизненно.
Деньгами украинца туда не заманишь.
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02.07.2025 00:28 Ответить
А если по новостям правда?!То как все мусора прокуроры ТЦКшники просто багатеют в немыслемых размерах!так может их всех ПЕРЕСТРЕЛЯТЬ!!!!Ну и естественно весь ОФИС ПРИСТУПНИКАВОРАЗЕЛЕНСКОГО?!СМЕЮСЬ НЕМОГУ!!!КАКИЕ ЖЕ ПРАВИТЕЛИ *********!!!Главное цены на электроэнергию и отопление незабывают подымать!!!А ЗНАЕТЕ ЧТО ВСЕ ДОЛГИ ЕСЛИ НЕ ДОКАЖЕШ НА ТЕБЯ ПОВЕСЯТ ПО КОММУНАЛКЕ!!!!!!
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02.07.2025 00:32 Ответить
Два тижні назад запитав на вулиці ТЦКашників, та поліцая, чи є вони патріотами України? Три ТЦКашника та один поліцай відповіли, що вони є патріоти України. Коли попросив їх дані для 3 штурмової бригади, то їх патріотизм як корова язиком злизала. Найкраще зараз для України, це відновити ТРО.Щоб не ТРО, Правий Сектор, Азовці та народ України, Україну здали б без бою, як здали Херсон, Бердянськ, та найбільшу АЕС в Європі. Чи владі подобається, як ТЦК інвалідів на фронт кидають, а здорових за гроші відпускають від мобілізації? Чому вся Україна допомагала ТРО, а ТЦКашників люди ненавидять? Мабуть, влада робить це навмисно. Ось тільки яку долю, влада бажає Україні, та ким вони є для України?
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02.07.2025 00:38 Ответить
Каже чоловік у зручному кріслі за дверима офісу, оточеного товстими стінами та захищеного зверху засобами протиповітряної оборони.
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02.07.2025 00:46 Ответить
А що він має сказати, нема кому воювати ми змушені погодитись на "мирні умови" РФ і капітулювати, він бачить, що нема кому воювати, що далі?
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02.07.2025 00:52 Ответить
Чому немає? Є поліція ,прокурори ,депутати ,чиновники,дбери набушники. А з прикордонників-митників на західному кордоні - можна кілька бригад створити. Всі давали присягу і живуть коштом платників податків
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02.07.2025 01:10 Ответить
ТЦК - це три магічні букви для сраних кацапськіх ботів, злітаються як метелики на світло....
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02.07.2025 00:53 Ответить
Коли, не дай боже, на фатерлянд прийде кацап, він уважно вислухае усіх за тцк, за продажних суддів прокурорів, за зешмарклю. А потім коґо в ґулаґ, коґо хто праціовиті з фаміліями в сибір, ну а більшість ухілянтів на штурм сувалкі корідор. Тцк судді прокурори то цінні кадри, кацап іх буде береґти.
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02.07.2025 01:05 Ответить
БЛуданов не говорить про те ,що потрібно перемогти корупцію та садити злодіїв -чиновників, БЛУДанов не говорить про те ,що потрібно посадити зрадників ,які розміновували Чонгар та здали Південь, БЛУДАНОВ не говорить ,що потрібно відновити справедливість - відправити дітей топ-посадовців на фронт та покарати мясних офіцерів ...
Ні , Кирилко-пустодзвін бачить проблему лише в тому ,що підневільні холопи не хочуть з радістю йти в безправні рекрути.
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02.07.2025 01:07 Ответить
Лежу я, каже з дружиною на дивані в 3 години ночі 24.02.22. І тут дзвонить дєрьмак. "Може все обійдеться?"-питає. "Будемо надіятися"- відповідаю....
І оцей кавоман з Ялти тепер нам буде розповідає про необхідність захищати їхні прой@би кругом де тільки можливо.
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02.07.2025 01:13 Ответить
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