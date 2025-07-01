Украинцам нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК. Иначе придет "ТЦК РФ", - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается. Украина должна защищаться, чтобы не пришел "ТЦК РФ", как это сейчас происходит на оккупированных территориях.
Об этом он сказал в программе "На линии огня" на Суспільному радіо, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Буданова, после заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что "русская земля будет там, где ступит нога российского солдата, и что, мол, они не остановятся", есть только один вывод - защищать свое государство.
"Так все же правильно сказано. Вот куда дойдут - это будет под их контролем. А вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один - что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", - отметил глава ГУР.
Также глава ГУР добавил, что обострение на фронте уже началось и продолжается: "Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится".
На вопрос о времени, до которого это будет происходить, Буданов добавил: "До времени, скажем так, завершения мирных переговоров".
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Правда нажаль і у нас воно також починає серйозно проявлятися.
Тобто, ти повинен був би сидіти під плінтусом з 2014 року, а ЗЄ тоді повинен був би давно сидіти за співпрацю з ворогом.
- Незамінний диктатор, утримучий владу всупереч конституції, як у Рашці
- всі гілки влади знаходяться під його контролем
- права та свободи людини поділені на нуль, як у Рашці
- м'ясні штурми із орками-командирами, не цінуючих людське життя
- безперспективність економічного розвитку та в цілому життя
...
Тобто єдине що на сьогодні відрізняється це лише мова та яке ТЦК тебе примусить воювати.
А якщо так, то нема приводу рвати сраку за те що є зараз, бо в гіршому разі можна отримати лише +- те саме.
Виборці Порошенко у ЗСУ, воюють, знаю чимало їх.
П. С. Я не підтримував ні Порошенко, ні Зеленського на виборах.(це щоб тебе не "рвало")
Головне піар-еффект, як найшвидше. І не важливо які будуть наслідки...
"Ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії", - доброволець зі США О'Лірі Джерело: https://censor.net/ua/n3558282
Не вірю. У мене рідня в Мелітополі та Севастополі. На війну тільки добровільно за гроші.
Не удивлен,что ждунов так много,многие в этом видят свободу от концлагеря зе.
Чому? Бо їх задача захищати владу, не від орд кацапів, а від власного народу
Буданов це все бачить з середини і розуміє...
Також FT пише про зміну настроїв всередині влади України, яку помітили європейські лідери. Зокрема йдеться про невідкладність, з якою Київ закликає до припинення вогню. Ще рік-два тому такі заклики б розцінили як пораженство.
"Але серед європейських політиків мало хто вірить, що Росія налаштована погоджуватися на припинення вогню. Один високопоставлений чиновник вважає, що головною метою Росії зараз є захоплення Одеси, яку Володимир Путін вважає історично російським містом", - зазначають журналісти.
Деньгами украинца туда не заманишь.
Ні , Кирилко-пустодзвін бачить проблему лише в тому ,що підневільні холопи не хочуть з радістю йти в безправні рекрути.
І оцей кавоман з Ялти тепер нам буде розповідає про необхідність захищати їхні прой@би кругом де тільки можливо.