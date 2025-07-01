Украинцам нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК. Иначе придет "ТЦК РФ", - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается. Украина должна защищаться, чтобы не пришел "ТЦК РФ", как это сейчас происходит на оккупированных территориях.

Об этом он сказал в программе "На линии огня" на Суспільному радіо, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Буданова, после заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что "русская земля будет там, где ступит нога российского солдата, и что, мол, они не остановятся", есть только один вывод - защищать свое государство.

"Так все же правильно сказано. Вот куда дойдут - это будет под их контролем. А вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один - что надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне", - отметил глава ГУР.

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Также глава ГУР добавил, что обострение на фронте уже началось и продолжается: "Ничего нового никто не увидит. Все, что вы сейчас видите, сильно картинка не изменится".

На вопрос о времени, до которого это будет происходить, Буданов добавил: "До времени, скажем так, завершения мирных переговоров".

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